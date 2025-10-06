Teknologi, klimat och geopolitik driver vad Formues chefsstrateg Christian Lie kallar den största investeringsvågen i historien – upp till 13 000 miljarder dollar fram till 2030.
"Den största investeringsvågen i historien"
Christian Lie, chefsstrateg på den norska kapitalförvaltaren Formue, skriver i en debattartikel i Finansavisen att världen står inför den största investeringsvågen någonsin, framdriven av teknologi, klimatförändringar och geopolitik.
Fyradubbling av investeringarna
Han refererar till det egna bolagets syn på saken, men också till en rapport från Bank of America, där banken ser ett investeringsbehov på 9 000-13 000 miljarder dollar fram tills 2030 – en fyradubbling från dagens nivåer.
Chefsstrategen listar en rad områden som investerare bör hålla koll på:
1. Klimatanpassning och resiliens: Kostnaderna för klimatrelaterade katastrofer stiger snabbt – under första halvåret 2025 uppgick försäkrade skador till 80 miljarder dollar, dubbelt så mycket som snittet det senaste decenniet. Det skapar ökade investeringar i skydd mot stigande hav, översvämningar och extremväder. Företag inom infrastruktur, byggteknik och försäkring väntas gynnas.
2. Infrastruktur och naturresurser: Övergången till en grön ekonomi kräver massiva investeringar i elnät, energilagring, halvledare och vatten. Efterfrågan på kritiska mineraler som litium och sällsynta jordartsmetaller ökar, samtidigt som vattenbrist blir en växande utmaning. Här finns möjligheter för kraftbolag, gruvsektorn och vattenteknologiföretag – men också politiska och geopolitiska risker.
Staternas budgetar räcker inte
3. Fossilfri energi: Två tredjedelar av investeringarna i energisektorn går nu till fossilfria källor, främst sol, vind och kärnkraft. Kostnaderna för solenergi har fallit upp till 90 procent det senaste decenniet, men utsläppsminskningarna ligger fortfarande efter målen. Överkapacitet, politisering och teknologisk konkurrens utgör risker.
4. Digitalt och mänskligt kapital: AI väntas öka världsekonomin med 15 700 miljarder dollar till 2030, men kräver stora mängder energi och omställning av arbetskraften. En tredjedel av arbetstagarna kan behöva omskolas.
5. Finansiering: Statliga budgetar räcker inte – privat kapital blir avgörande. Investerare har fokuserat på försvar, cybersäkerhet, AI och infrastruktur. Sammantaget väntas de kommande åren präglas av enorma investeringsmöjligheter men också ökad osäkerhet.
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
