Astra Zeneca i nytt samtal om jättefusion – intressant fört svenska fondsparare

Enormt marknadsvärde

Om affären blir verklighet skulle det sammanslagna bolaget få ett marknadsvärde på närmare 400 miljarder dollar.

Enligt uppgifterna har samtalen pågått under flera månader.

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Något slutgiltigt avtal finns dock inte, och förhandlingarna kan fortfarande avbrytas. Astra Zeneca har avböjt att kommentera uppgifterna, medan Bristol Myers Squibb ännu inte lämnat någon officiell kommentar.

En sammanslagning skulle skapa en av världens största läkemedelskoncerner och ge Astra Zeneca en betydligt starkare ställning på den amerikanska marknaden.

För Bristol Myers Squibbs del kommer en eventuell fusion samtidigt som bolaget arbetar med att kompensera för kommande patentutgångar på flera av sina storsäljare, bland annat blodförtunnaren Eliquis och cancerläkemedlet Opdivo.

Samtidigt har företaget satsat på nya läkemedel för att säkra framtida tillväxt och höjde nyligen sin prognos efter ett starkt kvartalsresultat, enligt Reuters.

Pfizer lade bud

Det är inte första gången Astra Zeneca står i centrum för en uppmärksammad jätteaffär.

Våren 2014 lade amerikanska Pfizer ett bud som värderade bolaget till omkring 117 miljarder dollar, men Astra Zenecas styrelse tackade nej till erbjudandet med motiveringen att det undervärderade bolaget och dess framtidsutsikter.

Sedan dess har Astra Zeneca vuxit kraftigt under vd:n Pascal Soriot.

Bolaget har mer än fyrdubblat sitt börsvärde, blivit en global ledare inom cancerläkemedel och genomfört flera stora förvärv, bland annat Alexion 2021.

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Bra affär för svenska sparare

Om det blir en sammanslagning med Bristol Myers Squibb kan det också innebära en bra affär för svenska fond- och pensionssparare.

Astra Zeneca är ett av de största innehaven i flera svenska aktiefonder och finns även i AP-fondernas portföljer. En stor affär kan därför påverka värdet i många svenskars sparande.

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