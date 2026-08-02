Läkemedelsjätten Astra Zeneca för enligt uppgifter samtal med amerikanska Bristol Myers Squibb om en möjlig sammanslagning – som skulle kunna bli en av de största affärerna i läkemedelsindustrins historia. Det kan påverka värdet i många svenskars sparande.
Astra Zeneca i nytt samtal om jättefusion – intressant fört svenska fondsparare
Tidigare under sommaren drabbades Astra Zeneca av ett oväntat bakslag i en viktig klinisk studie, vilket fick aktien på fall.
Samtidigt står det klart att sparare nu följer en ny trend där de överger tech-aktier – och istället investerar i läkemedel och biotech.
Där har Astra Zeneca blivit ett fynd.
Astra Zeneca i jättefusion
Den utvecklingen kan få ännu mer fart sedan det nu kommer rapporter om att Astra Zeneca för samtal med amerikanska Bristol Myers Squibb om en möjlig sammanslagning.
Det rapporterade Financial Times på söndagen, med hänvisning till personer med insyn i förhandlingarna.
Enormt marknadsvärde
Om affären blir verklighet skulle det sammanslagna bolaget få ett marknadsvärde på närmare 400 miljarder dollar.
Enligt uppgifterna har samtalen pågått under flera månader.
Inga kommentarer
Något slutgiltigt avtal finns dock inte, och förhandlingarna kan fortfarande avbrytas. Astra Zeneca har avböjt att kommentera uppgifterna, medan Bristol Myers Squibb ännu inte lämnat någon officiell kommentar.
En sammanslagning skulle skapa en av världens största läkemedelskoncerner och ge Astra Zeneca en betydligt starkare ställning på den amerikanska marknaden.
För Bristol Myers Squibbs del kommer en eventuell fusion samtidigt som bolaget arbetar med att kompensera för kommande patentutgångar på flera av sina storsäljare, bland annat blodförtunnaren Eliquis och cancerläkemedlet Opdivo.
Samtidigt har företaget satsat på nya läkemedel för att säkra framtida tillväxt och höjde nyligen sin prognos efter ett starkt kvartalsresultat, enligt Reuters.
Pfizer lade bud
Det är inte första gången Astra Zeneca står i centrum för en uppmärksammad jätteaffär.
Våren 2014 lade amerikanska Pfizer ett bud som värderade bolaget till omkring 117 miljarder dollar, men Astra Zenecas styrelse tackade nej till erbjudandet med motiveringen att det undervärderade bolaget och dess framtidsutsikter.
Sedan dess har Astra Zeneca vuxit kraftigt under vd:n Pascal Soriot.
Bolaget har mer än fyrdubblat sitt börsvärde, blivit en global ledare inom cancerläkemedel och genomfört flera stora förvärv, bland annat Alexion 2021.
Bra affär för svenska sparare
Om det blir en sammanslagning med Bristol Myers Squibb kan det också innebära en bra affär för svenska fond- och pensionssparare.
Astra Zeneca är ett av de största innehaven i flera svenska aktiefonder och finns även i AP-fondernas portföljer. En stor affär kan därför påverka värdet i många svenskars sparande.
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