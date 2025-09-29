Dagens PS
Han vände upp och ner på Frankrike

Stort stöd för skatten de rikaste inte vill betala
Ser inte ut som en rockstjärna, men har fått en sådans status. Gabriel Zucman vill att de allra rikaste ska vara med och bidra till välfärden. (Foto: Francois Walschaerts/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 29 sep. 2025Publicerad: 29 sep. 2025

Hur får man rockstjärnestatus i Frankrike? Lansera en skatt som någon annan ska betala och hävda att det löser alla problem.

Han beskrivs i franska media som ”en ekonom med ett barns ansikte”. Nu har han fått vad som beskrivs som ”rockstjärnestatus”, skriver Politico.

Det handlar om 38-årige ekonomen Gabriel Zucman som lanserar en idé, som i dagens Europa är närmast sensationell.

Hans tanke är att de allra rikaste ska ta ett ansvar för den gemensamma ekonomin och välfärden.

Här säger folket ja till ny förmögenhetsskatt. Dagens PS

Två hundradelar i skatt

Ramaskri, förstås och Gabriel Zucman har snabbt utnämnts till ”den mest polariserande figuren i fransk politik”.

Hans förslag skulle i en normal värld inte få någon att höja på ögonbrynen, men i dagens värderingsinfrastruktur är det dynamit.

Zucman vill att de hushåll som har tillgång över 100 miljoner euro, motsvarande 1,1 miljarder kronor, ska betala en årlig skatt på minst 2 procent – 2 hundradelar – av sina tillgångar.

Det skulle enligt Zucman ge 20 miljarder euro per år till den gemensamma franska välfärden, en uträkning som avfärdas av andra ekonomer.

Förslaget har blivit det hetaste ämnet just nu i ett land med en stor skuldkris och en kollektiv ovilja att göra något som helst åt det om det kostar något för egen del.

Den nya skatten kallas “kommunistskatt”. Dagens PS

Sebastian Lecornu, då försvarsminister och nu premiärminister, med president Emmanuel Macron. Båda starkt emot ”Zucman-skatten”. (Foto: Benoit Tessier/AP-TT)
Behöver deras stöd

Socialisterna, avgörande för att störta Frankrikes två senaste regeringar, är med på förslaget och lägger det på bordet i sina förhandlingar om budgeten med nye premiärministern Sébastien Lecornu.

Både Lecornu och president Emmanuel Macron är kraftigt emot skatten, men behöver samtidigt socialistpartiets stöd för att driva igenom en budget som övertygar både fransmän och marknad om att eurozonens näst största ekonomi inte är i ostyrbart fritt fall.

Därmed skulle någon form av ”Zucman-skatt” kunna leva vidare i diskussionerna.

”Fördelen med Zucman-skatten är inte själva skatten, utan diagnosen och att komma bort från idén att ingenting kan göras”, säger Pascal Saint-Amans som i ett decennium arbetade för en global reform av företagsskatten inom OECD.

Hotar att lämna landet

Hur det slutar?

Naturligtvis i att det inte blir något av skatten, trots att den uppenbarligen har ett brett folkligt stöd.

Orsaken till att den inte kommer att förverkligas är den självklara. De allra rikaste hotar med att fly landet inför risken att behöva bidra lite mer till den gemensamma välfärden.

Samtidigt har Gabriel Zucman lyckats ställa om hela den ekonomiska debatten i Frankrike och i opinionsundersökningar fått 86 procent av fransmännen bakom sig.

“I Frankrike, ett land som brinner för jämlikhet, känner mannen på gatan i dag till Zucman-skatten”, säger tidigare OECD-skatteexperten Pascal Saint-Amans imponerat.

De superrika ännu rikare: “Obscena nivåer”. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
förmögnaFrankrikeskatt
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

