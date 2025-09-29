Han vände upp och ner på Frankrike

Spara upp till 40% på hemlarm med digitalt dörrlås

Det handlar om 38-årige ekonomen Gabriel Zucman som lanserar en idé, som i dagens Europa är närmast sensationell.

Hans tanke är att de allra rikaste ska ta ett ansvar för den gemensamma ekonomin och välfärden.

Två hundradelar i skatt

Ramaskri, förstås och Gabriel Zucman har snabbt utnämnts till ”den mest polariserande figuren i fransk politik”.

Hans förslag skulle i en normal värld inte få någon att höja på ögonbrynen, men i dagens värderingsinfrastruktur är det dynamit.

Zucman vill att de hushåll som har tillgång över 100 miljoner euro, motsvarande 1,1 miljarder kronor, ska betala en årlig skatt på minst 2 procent – 2 hundradelar – av sina tillgångar.

Det skulle enligt Zucman ge 20 miljarder euro per år till den gemensamma franska välfärden, en uträkning som avfärdas av andra ekonomer.

Förslaget har blivit det hetaste ämnet just nu i ett land med en stor skuldkris och en kollektiv ovilja att göra något som helst åt det om det kostar något för egen del.

Den nya skatten kallas “kommunistskatt”. Dagens PS