Frankrikes knackiga ekonomi kan bana väg för återinförandet av en förmögenhetsskatt i landet, konstaterar The Wall Street Journal.
Här säger folket ja till ny förmögenhetsskatt
I opinionsundersökningar får en comeback för förmögenhetsskatten starkt stöd, skriver tidningen och konstaterar att det är en följd av att de offentliga finanserna är under isen.
Det är en den franske ekonomen Gabriel Zucman som enligt WSJ vill införa en skatt på 2 procent på personer som ruvar på minst 100 miljoner euro.
Zucman har tidigare agerat rådgivare till de amerikanska senatorerna Bernie Sanders och Elisabeth Warren.
Macron skyr förmögenhetsskatt
För den franske presidenten Emmanuel Macron är en förmögenhetsskatt paria, det skulle ”innebära ett radikalt brott”, skriver den amerikanska affärstidningen, mot presidentens ”näringsvänliga agenda”.
Macron och hans politikerkollegor anser att förmögenhetsskatten tillhör det förflutna och det då socialistiska Frankrike.
Den franske lyxmagnaten Bernard Arnault har enligt WSJ uttalat att det aktuella förslaget på en förmögenhetsskatt är ”dödligt” för den franska ekonomin.
Han får stöd för den uppfattningen från vissa ekonomer, som menar att det riskerar att hämma investeringar och skada tillväxten.
Ekonomen Zucman anser å sin sida att förmögenhetsskatten skapar ”finanspolitisk rättvisa” i en tid där Europas näst största ekonomi Frankrike brottas med ett betungande budgetunderskott.
Massivt stöd för skatten på rika
Hela 86 procent i en opinionsundersökning stöder hans förslag på en förmögenhetsskatt, däribland 75 procent av väljarna på Marine Le Pens högerextrema parti Rallye Nationale och 92 procent av Macrons sympatisörer.
Gabriel Zucman bedömer att hans förslag på att beskatta de rika hårdare skulle inbringa 20 miljarder euro om året, en siffra som en del ekonomer helt förkastar.
Men den frispråkige ekonomen tycker att miljardärerna slipper undan i dag, och att de helt enkelt betalar för lite i skatt. Han vill se en betydligt större uppoffring från landets välbärgade.
WSJ berättar att en halv miljon människor förra veckan slöt upp på gatorna runt om i Frankrike i en demonstration med plakat där texten löd: ”Ja till Zucman-skatten: miljardärer betalar.”
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
