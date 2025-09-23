Här säger folket ja till ny förmögenhetsskatt 

Spara upp till 40% på hemlarm med digitalt dörrlås

I opinionsundersökningar får en comeback för förmögenhetsskatten starkt stöd, skriver tidningen och konstaterar att det är en följd av att de offentliga finanserna är under isen.

Det är en den franske ekonomen Gabriel Zucman som enligt WSJ vill införa en skatt på 2 procent på personer som ruvar på minst 100 miljoner euro.

Zucman har tidigare agerat rådgivare till de amerikanska senatorerna Bernie Sanders och Elisabeth Warren.

Macron skyr förmögenhetsskatt

För den franske presidenten Emmanuel Macron är en förmögenhetsskatt paria, det skulle ”innebära ett radikalt brott”, skriver den amerikanska affärstidningen, mot presidentens ”näringsvänliga agenda”.

Macron och hans politikerkollegor anser att förmögenhetsskatten tillhör det förflutna och det då socialistiska Frankrike.

Den franske lyxmagnaten Bernard Arnault har enligt WSJ uttalat att det aktuella förslaget på en förmögenhetsskatt är ”dödligt” för den franska ekonomin.

Han får stöd för den uppfattningen från vissa ekonomer, som menar att det riskerar att hämma investeringar och skada tillväxten.

Ekonomen Zucman anser å sin sida att förmögenhetsskatten skapar ”finanspolitisk rättvisa” i en tid där Europas näst största ekonomi Frankrike brottas med ett betungande budgetunderskott.