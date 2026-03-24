Toppförvaltare: Därför mosar Oslobörsen Stockholmsbörsen

Förvataren: ”Det försöker vi utnyttja”

”Norge är en väldigt liten aktiemarknad. Av och till ger det stora utslag i enskilda aktier, när någon amerikansk fond vill in eller ut. De rörelserna försöker vi aktivt att utnyttja”, säger Hans Thrane Nielsen i en intervju med Affärsvärlden, där han samtidigt nu ser orosmoln hopa sig vid horisonten.

Oljan – både en välsignelse och börda

Thrane Nielsen grubblar över de långsiktiga effekterna av det höga oljepriset. Han beräknar att det för närvarande saknas mellan fem och sju miljoner fat olja per dag på världsmarknaden. Det skapar ett utbudsunderskott som enligt matematiska modeller kan driva priset var som helst mellan 80 och 150 dollar fatet.

Varnar för bakslag i världsekonomin

Den extrema osäkerheten börjar nu sätta spår i realekonomin. Flygbolag ställer in rutter och raffinaderier i Shanghai kan inte längre ge priser till rederier eftersom de inte vet om de har olja om tre månader.

Detta har fått Storebrand att sänka sin rekommendation för Oslobörsen från övervikt till normalvikt. Thrane Nielsen menar att värderingarna nu ligger i den övre delen av spannet och att en långvarig konflikt i Mellanöstern skulle kunna skada bolagens intäkter rejält, särskilt i Europa och Asien.

Världen behöver oljan och konflikten måste gå över snart, understryker han. Även om utbudet normaliseras spår han dock att vi får vänja oss vid en ny verklighet. Marknaden har insett hur sårbart Hormuzsundet är, vilket talar för ett permanent högre pris på både olja och oljeaktier framöver.

Oslobörsen vinnare på krisen i Mellanöstern

Kriget i Iran har slagit hårt mot arabiska producenter, vilket paradoxalt nog har blivit en katalysator för stora delar av det norska näringslivet. När konkurrenter tvingas stänga ner på grund av gasbrist kliver norska jättar fram. Cirka 10 procent av Oslobörsen gynnas direkt av detta läge, däribland aluminiumtillverkaren Norsk Hydro och gödseljätten Yara.

Yara har en särskilt stark position då de har tillgång till naturgas och ammoniak utanför Mellanöstern, vilket gör dem till en av de främsta vinnarna när leveranskedjorna skakar. Thrane Nielsen beskriver det som att stjärnorna står rätt för Norge.

Åtminstone så här långt…

