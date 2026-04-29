Häktade Günther Mårder anmäldes fem gånger

Det sistnämnde behöver inte betyda att han på något sätt frias från misstankarna, det handlar mer om att åklagaren då anser att han inte längre utgör någon risk för att skada utredningen.

Günther Mårder anklagas för grovt insiderbrott i fyra fall under perioden 2024 till 2026. Han misstänks ha läckt icke offentlig information för aktiehandel till en annan person om bolaget Raysearch (börskurs), där var styrelseledamot fram till nyligen.

Günther Mårder nekar till brott

Ytterligare en person är misstänkt i samma ärende. Om det gäller personen som uppmanats att handla aktier eller en annan person är oklart.

Mårder ska inte ha gjort någon ekonomisk vinning själv på agerandet, och han förnekar brott. Men enligt åklagaren i fallet har misstankarna mot honom stärkts.

I Ekobrottsmyndighetens diarum, som Dagens Industri gått igenom, framgår det att fem anmälningar gjordes till EBM mot Mårder 2025.

Den första gjordes i mars förra året och den sista i mitten av november och tre av anmälningarna har skett kort efter att Raysearch släppt kvartalsrapporter. Något som åklagaren bekräftar och att de fem anmälningarna är en del av utredningen mot Mårder.

Günther Mårder häktades av Stockholms tingsrätt den 16 april och är inlåst på Kronobergshäktet.

Läs mer: Misstankarna mot Günther Mårder – ska ha läckt: ”Uppsåtligt” DagensPS

Läs också: Snåljåpen Mårder och Sibas ex-vd har en plan DagensPS