Guldpriset faller trots börskaoset

Guld och silver får tullundantag

När det nu står klart att ädelmetaller, och även stål, aluminium och många andra industrimetaller, inte kommer ingå i tullpaketet har det fått motsatt effekt på guld- och silverpriset som dalar som ett resultat.

Som vanligt med den nya Trumpadministrationen är det tvära kast som gäller och de tidigare uppgifterna om att stål, aluminium och koppar skulle förses med nya tullar, har nu ändrats.

Det bekräftas av Vita huset, uppger Kitco News.

Så de tidigare uppgångarna hos guld och silver, när investerare flyttade sina pengar från aktier, är nu borta.

Guldpriset var uppe på 3 168 dollar per uns på onsdagskvällen och dalade till 3 054 dollar för att sedan glida upp till 3 135 dollar per uns igen under torsdagen.

Silver såg samma utveckling, med en snabb uppgång på onsdagen till runt 34,1 dollar per uns innan det stod klart att ädelmetallen inte ingår i tullarna.

Priset landade därefter på runt 32 dollar per uns.

Globala ekonomin hotas

Det är inte bara aktieägare som oroas över sina tillgångar på börserna, många finansexperter varnar för att hela den globala ekonomin står på spel.

“Kina kan förlora upp till 2,4 procentenheter av BNP-tillväxten, enligt senaste prognoser, och effekterna kan slå hårt mot Europa, Asien och tillväxtmarknader,” säger Jacob Falkencrone, chef på investeringsplattformen Saxo.

“Det här är inte bara ett USA-centrerat problem – det är en potentiell global inbromsning som håller på att ta form.”

Då kanske det inte är så smart att ha sin guldreserv i USA, som Tyskland har.

Över en tredjedel den tyska guldreserven är förvarad hos USA:s centralbank Fed. Vissa tyska politiker ifrågasätter nu offentligt om det är säkert för Tyskland att fortsatt ha sina gultackor, till ett värde av cirka 113 miljarder euro, på Manhattan.

”Naturligtvis uppstår frågan nu igen,” säger CDU-politikern Marco Wanderwitz.

