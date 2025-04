Börsen rasar – tre års uppgång nästan borta

Världen

Dollarn fortsätter att rasa när USA bygger murar

På torsdagsmorgonen kostar den amerikanska dollarn under 9 kronor och 80 öre – det lägsta priset sedan sommaren 2022. Sedan toppnotering i årets början har kronan hämtat in 1 krona och 50 öre mot den amerikanska valutan. Det senaste raset för dollarn kom efter att marknaden börjat prisa in Vita husets rekordhöga tullar på omvärlden. …