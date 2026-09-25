Gucci säljer nu lyxsneakers märkta ”Made in China”. Skorna kostar omkring 9 000 kronor och lanseringen innebär ett avsteg från märkets italienska tillverkningstradition.
Gucci bryter med traditionen: Nya skor "Made in China"
Den nya modellen heter Drip och är den första sneaker som Guccis nye kreative chef Demna Gvasalia tagit fram för varumärket. Den lanserades förra månaden som en del av Primavera-kollektionen. Demna var tidigare kreativ chef i tio år på Balenciaga, som också ägs av Kering precis som Gucci.
Prislappen för den nya skon ligger på omkring 800 euro i Europa, motsvarande cirka 9 000 kronor, och 1 000 dollar i USA. Trots att skon är billigare än många andra Gucci-modeller befinner den sig fortfarande tydligt i lyxsegmentet, rapporterar Reuters.
Gucci har under lång tid förknippats med italienskt hantverk och tillverkning. Att företaget nu producerar skor ”Made in China” är ett nytt drag. Reuters har dessutom noterat de kinesiskt tillverkade modellerna i en Gucci-butik i Paris.
Teknisk anledning
Anledningen till samarbetet med den kinesiska tillverkaren är enligt bolaget i stället teknisk.
”Den valda partnern erbjöd det tekniska kunnande och den kapacitet som lämpade sig bäst för att uppnå de prestanda- och kvalitetskrav vi eftersträvade”, uppger Gucci enligt Reuters.
Även en annan slip-on-modell i samma kollektion är märkt ”Made in China”. Övriga Gucci-skor där tillverkningsland anges på märkets webbplats är tillverkade i Italien, enligt Reuters.
Kina är sedan länge ett centrum för sneakerproduktion och kinesiska tillverkare används även av premium- och internationella varumärken. För Gucci är steget ändå känsligt eftersom märket försöker stärka sin exklusiva profil.
”Inte en bra look”
Analytiker på Berenberg skriver att beslutet skapar en potentiell konflikt mellan produktens ursprung och den lyxpositionering Gucci försöker återta. Enligt lyxkonsulten Simon Whitehouse är ”Made in China inte en bra look” för Gucci.
Guccis försäljning har halverats på tre år, vilket pressat marginalerna och lett till att dussintals butiker har stängts, enligt Reuters.
Kering har också börjat sänka priserna på utvalda Gucci-produkter, bland annat i Kina, i ett försök att återta marknadsandelar. Det har fått investerare att diskutera relationen mellan Guccis priser och det värde kunderna upplever att de får.
Läs mer: Gucci in i F1 – Alpine får nytt mode
Läs mer: Modejätten siktar på comeback – wellness och smycken i sikte
Läs mer: Nya miljonärerna skrämmer lyxbranschen – vill inte klä sig rika