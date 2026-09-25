Gucci bryter med traditionen: Nya skor "Made in China"

Prislappen för den nya skon ligger på omkring 800 euro i Europa, motsvarande cirka 9 000 kronor, och 1 000 dollar i USA. Trots att skon är billigare än många andra Gucci-modeller befinner den sig fortfarande tydligt i lyxsegmentet, rapporterar Reuters.

Gucci har under lång tid förknippats med italienskt hantverk och tillverkning. Att företaget nu producerar skor ”Made in China” är ett nytt drag. Reuters har dessutom noterat de kinesiskt tillverkade modellerna i en Gucci-butik i Paris.

Teknisk anledning

Anledningen till samarbetet med den kinesiska tillverkaren är enligt bolaget i stället teknisk.

”Den valda partnern erbjöd det tekniska kunnande och den kapacitet som lämpade sig bäst för att uppnå de prestanda- och kvalitetskrav vi eftersträvade”, uppger Gucci enligt Reuters.

Även en annan slip-on-modell i samma kollektion är märkt ”Made in China”. Övriga Gucci-skor där tillverkningsland anges på märkets webbplats är tillverkade i Italien, enligt Reuters.

Kina är sedan länge ett centrum för sneakerproduktion och kinesiska tillverkare används även av premium- och internationella varumärken. För Gucci är steget ändå känsligt eftersom märket försöker stärka sin exklusiva profil.