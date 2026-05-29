Modelejonet Gucci pröjsar 150 miljoner dollar för att bli titelsponsor till Alpines F1-lag. Men ”lite blått” kommer finnas kvar på bilen menar Alpines vd, Philippe Krief.
Gucci in i F1 – Alpine får nytt mode
Alpines F1 team gör en rejäl kommersiell rockad inför 2027 när modejätten Gucci kliver in som ny titelsponsor. Det handlar inte om någon liten klisterlapp på huven – utan ett fullskaligt partnerskap där teamet väntas tävla under namnet Gucci Alpine F1 Team.
Sponsordealen uppges vara värd runt 150 miljoner dollar över tre år, vilket placerar samarbetet i det absoluta toppskiktet i Formel 1.
För Gucci är det här första gången man går in som titelsponsor i sporten, och satsningen beskrivs som ett sätt att flytta varumärket ännu närmare premiumlivsstilens mest globala scen.
För Alpine är det en välkommen injektion både ekonomiskt och image-mässigt. Teamet har haft några tuffa år på banorna, men med modepartnern i passagerarsätet hoppas man kunna fortsätta den positiva uppåttrend som 2026 bjudit på hittills.
”Med den förbättrade prestandan på banan, och att Alpine har sitt bästa poängfacit någonsin i början av en säsong, visar det här nya samarbetet med Gucci på det växande momentumet bakom teamet”, konstaterar Flavio Briatore, stallchef för Alpine i ett pressmeddelande.
Nya färger och lyx-overaller
Bilarna får nytt livery i Guccis färger: Svart, guld och den ikoniska G-loggan ska ta så mycket plats som möjligt på A527:an. Men som Alpines vd Philippe Krief klargjorde kommer teamets egna färger inte att försvinna helt.
Han sa att det, utöver Guccis färger, också kommer att finnas “lite blått” på bilen.
Inte bara bilen får nya kläder. Förare, stallteam, till och med mekanikerna ska kläs i Gucci enligt uppgifter från F1-medier.
Dessutom lanseras konceptet “Gucci Racing”, som ska fungera som ett bredare livsstilsuniversum kring satsningen – där motorsport möter mode, content och varumärkesbyggande på global nivå.
För Gucci är det första gången man doppar tårna i F1-poolen, men man kliver in i ett redan etablerat lyxrace.
Flera modehus har länge använt Formel 1 som global scen, där allt från teamkläder till trackside-närvaro blivit varumärkesytor:
Louis Vuitton tillhandahöll specialbyggda trofékoffertar förra året, TAG Heuer har en specifik F1-kollektion och nära samarbete med Red Bulls stall – Hugo Boss har varit en återkommande syn i depån i årtionden, och är numer partner med Aston Martin.