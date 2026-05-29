Gucci in i F1 – Alpine får nytt mode

Läs mer: F1 stjärna rånad på hyperbil värd 161 miljoner kronor

Sponsordealen uppges vara värd runt 150 miljoner dollar över tre år, vilket placerar samarbetet i det absoluta toppskiktet i Formel 1.

För Gucci är det här första gången man går in som titelsponsor i sporten, och satsningen beskrivs som ett sätt att flytta varumärket ännu närmare premiumlivsstilens mest globala scen.

För Alpine är det en välkommen injektion både ekonomiskt och image-mässigt. Teamet har haft några tuffa år på banorna, men med modepartnern i passagerarsätet hoppas man kunna fortsätta den positiva uppåttrend som 2026 bjudit på hittills.

Läs mer: Formel 1 tvingas till krismöte för att rädda sportens själ

”Med den förbättrade prestandan på banan, och att Alpine har sitt bästa poängfacit någonsin i början av en säsong, visar det här nya samarbetet med Gucci på det växande momentumet bakom teamet”, konstaterar Flavio Briatore, stallchef för Alpine i ett pressmeddelande.

Nya färger och lyx-overaller

Bilarna får nytt livery i Guccis färger: Svart, guld och den ikoniska G-loggan ska ta så mycket plats som möjligt på A527:an. Men som Alpines vd Philippe Krief klargjorde kommer teamets egna färger inte att försvinna helt.

Han sa att det, utöver Guccis färger, också kommer att finnas “lite blått” på bilen.

ANNONS

Inte bara bilen får nya kläder. Förare, stallteam, till och med mekanikerna ska kläs i Gucci enligt uppgifter från F1-medier.