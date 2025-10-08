Dagens PS
Gruvdrift till havs: "Stora risker"

Kritik mot planerad gruvdrift till havs
Ett smältverk vid Norrlandskusten och en stor gruvdrift i Bottenviken är SOM:s planer, men nu möter planerna skarp miljökritik. (Bild: Canva)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 08 okt. 2025Publicerad: 08 okt. 2025

Att bryta mangan i Bottenviken kan ge miljardintäkter och skapa 600 nya jobb. Men kritikerna pekar på att hav och miljö får betala.

För en kort tid sedan blev det nya, stora svenska mineralfyndet känt. Det handlar om mangan i Bottenviken och fynd som beräknas generera 2-3 miljarder kronor per år och skapa mer än 600 nya jobb.

SOM, Scandinavian Ocean Minerals, har undersökt havsbotten utanför Västerbottens kust och talar om mångmiljardfynd, fynd så stora att de motsvarar 40 års produktion i ett smältverk.

Ett sådant vill företaget också skapa och börja projektera i närtid.

”Vi tittar på en möjlig lokalisering av ett smältverk nära en hamn vid Norrlandskusten”, har Fredrik Eide, vd för SOM, sagt i samband med fyndigheten.

”Politiskt viktigt”

Nu arbetar SOM med en miljökonsekvensbeskrivning. I ett framtida smältverk ska ferromangan vara en slutprodukt, en legering mellan mangan och järn.

“Legeringen gör stål hårdare, och används till plogar, stridsvagnar och andra produkter där det behövs stål med hög hållfasthet. Politiskt är det väldigt viktigt att få fram extra rent järn eftersom stål som återcirkuleras försämras”, förklarar Fredrik Eide.

Nu kommer, parallellt med den processen, stark kritik mot den planerade gruvdriften i Bottenviken.

Naturskyddsföreningen och Greenpeace säger sina programenliga nej till gruvdriften men även länsstyrelsen i Västerbotten ställer långtgående krav på bolaget för att gå med på gruvdrift.

Det är här i Bottenviken SOM vill bryta mangan, samtidigt som kritiker påpekar att påverkan på miljön kommer att bli stor. (Foto: Helena Landstedt/TT)
Spela klippet
Forskar på havsmiljön

Dessutom pågår ett forskningsprojekt om hur gruvdrift i Bottenviken påverkar havsmiljön.

Eftersom det är ett område som ligger utanför territorialgränsen är det inte länsstyrelsen utan SGU, Sveriges geologiska undersökning, som prövar ärendet och sedan regeringen som beslutar.

”Länsstyrelsens roll är att inom våra ansvarsområden lyfta viktiga punkter som vi anser måste undersökas när bolaget tar fram en miljökonsekvensbeskrivning för verksamheten”, säger Joacim Jacobsson på miljöenheten vid länsstyrelsen i Västerbotten.

”Inga överraskningar”

Det är långtgående krav som länsstyrelsen ställer på bolaget, men SOM:s vd Fredrik Eide tycker inte att kraven från länsstyrelsen är för stränga.

”Nej, det var inga överraskningar.”, säger Eide hos VK.

Gruvdrift i vatten av Bottenvikens slag har inte varit aktuellt på samma sätt tidigare, men priserna på de efterfrågande mineralerna har stigit och det har boostat intresset.

Dock är det omöjligt att bedriva en gruvdrift till havs utan att det stör miljön, menar marinbiologen Francisco Nascimento och hans team som varit ute på tre expeditioner i området och samlat data.

”Även om man försöker vara försiktig och miljövänlig är det omöjligt att bedriva den här verksamheten utan att det blir en störning. De flesta nodulerna ligger i de översta centimeterna av sediment, där vi också hittar syre och mest djurliv på havsbotten. Det är oundvikligt att det blir en påverkan på djurliv och på mikrobiellt liv”, slår Francisco Nascimento fast hos VK.

GruvaMiljöRåvaror
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

