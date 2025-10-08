Gruvdrift till havs: "Stora risker"

För en kort tid sedan blev det nya, stora svenska mineralfyndet känt. Det handlar om mangan i Bottenviken och fynd som beräknas generera 2-3 miljarder kronor per år och skapa mer än 600 nya jobb.

SOM, Scandinavian Ocean Minerals, har undersökt havsbotten utanför Västerbottens kust och talar om mångmiljardfynd, fynd så stora att de motsvarar 40 års produktion i ett smältverk.

Ett sådant vill företaget också skapa och börja projektera i närtid.

”Vi tittar på en möjlig lokalisering av ett smältverk nära en hamn vid Norrlandskusten”, har Fredrik Eide, vd för SOM, sagt i samband med fyndigheten.

”Politiskt viktigt”

Nu arbetar SOM med en miljökonsekvensbeskrivning. I ett framtida smältverk ska ferromangan vara en slutprodukt, en legering mellan mangan och järn.

“Legeringen gör stål hårdare, och används till plogar, stridsvagnar och andra produkter där det behövs stål med hög hållfasthet. Politiskt är det väldigt viktigt att få fram extra rent järn eftersom stål som återcirkuleras försämras”, förklarar Fredrik Eide.

Nu kommer, parallellt med den processen, stark kritik mot den planerade gruvdriften i Bottenviken.

Naturskyddsföreningen och Greenpeace säger sina programenliga nej till gruvdriften men även länsstyrelsen i Västerbotten ställer långtgående krav på bolaget för att gå med på gruvdrift.