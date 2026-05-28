Uppgifter: Sverige ska ge Gripenplan till Ukraina

Statsminister Ulf Kristersson (M) har sedan tidigare kallat till en presskonferens på Upplands flygflottilj i Uppsala. Där ska en nyhet kopplad till internationellt samarbete på flygområdet presenteras.

Enligt Aftonbladet ska också en förhandling inledas om en kommande försäljning av ytterligare flygplan, av den mer moderna Gripen E, till Ukraina.

Ukraina ska enligt uppgifterna betala för de flygplanen med EU-lån.

I fjol skrev Sverige och Ukraina på en avsiktsförklaring som kan leda till en affär med 100–150 Gripen-plan.

Ungern släppte i år sitt veto mot att börja betala ut EU-ländernas 90 miljarder euro i lån till Ukraina.