En federal domare i USA stoppar justitiedepartementets krav på att Google ska tvingas sälja delar av sin annonsverksamhet.
Google slipper delas upp – domare stoppar
I stället får teknikjätten behålla sin centrala adtech-infrastruktur – men måste ändra hur den fungerar. Beslutet är en viktig seger för Google och ett besked som får betydelse långt utanför USA. För publicister och annonsörer, även i Sverige, innebär det att en av den digitala annonsmarknadens viktigaste infrastrukturer förblir samlad under samma ägare.
Det var i april 2025 som domaren Leonie Brinkema slog fast att Google hade olagliga monopol på två centrala delar av marknaden för digital annonsering: Annonsservrar som används av publicister och annonsbörser där köpare och säljare möts. Domstolen konstaterade också att Google olagligt hade kopplat samman sina produkter DFP och AdX.
Justitiedepartementet ville därför gå längre och tvinga Google att sälja sin annonsbörs AdX och, potentiellt, adservern DFP. De två produkterna ingår i dag i Google Ad Manager.
Beteenderegler istället för uppstyckning
Men så blir det alltså inte.
Brinkema har i stället valt en rad beteenderegler som ska göra det svårare för Google att använda sin position till att gynna sina egna tjänster. Den exakta omfattningen av reglerna är ännu inte offentlig, men domstolen har antagit merparten av de beteendeförändringar som parterna föreslagit.
Bland åtgärderna som har diskuterats finns krav på att Google ska ge konkurrerande adservrar tillgång till realtidsinformation om bud i AdX. Google har också föreslagit att de så kallade Unified Pricing Rules ska tas bort, så att publicister kan sätta olika prisgolv för olika budgivare.
Kontroll om infrastrukturen
Det berör själva maskineriet bakom en stor del av den digitala annonseringen på hela internet. När en annons visas på exempelvis en svensk nyhetssajt kan flera tekniska system vara inblandade innan annonsen faktiskt hamnar på skärmen. Annonsservrar, annonsbörser och budgivare avgör i realtid vem som får köpa annonsutrymmet och till vilket pris.
Google är en central aktör i den kedjan som kontrollerar infrastrukturen som medier och annonsörer använder för att köpa och sälja reklam på nätet.
Ett tvångsbeslut om att sälja AdX eller DFP hade kunnat förändra den strukturen i grunden. Nu blir förändringen betydligt mer begränsad. Enligt AdExchanger har domaren Brinkema också bedömt att beteenderegler kan ge snabbare effekt än en uppdelning som sannolikt skulle leda till flera år av överklaganden.
Domar om monopol flera gånger om
Google har därmed lyckats undvika den mest drastiska konsekvensen av de amerikanska konkurrensmålen – det skulle kunna ha slutat som för Standard Oil som 1911 blev tvingade av domstol att dela upp sig i 34 olika bolag, då de bedömdes ha monopol.
Domen är särskilt betydelsefullt eftersom detta inte är första gången en amerikansk domstol konstaterar att Google har haft en monopolställning men avstår från att bryta upp bolaget.
I ett separat mål slog en domare 2024 fast att Google hade monopol inom internetsökningar. Även där valde domstolen andra åtgärder än att tvinga fram en försäljning av exempelvis Chrome eller Android.
Googles moderbolag Alphabet stiger på börsen på torsdagen efter beskeden, och är vid 16-tiden svensk tid upp cirka 2 procent.
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