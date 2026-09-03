Google slipper delas upp – domare stoppar

Det var i april 2025 som domaren Leonie Brinkema slog fast att Google hade olagliga monopol på två centrala delar av marknaden för digital annonsering: Annonsservrar som används av publicister och annonsbörser där köpare och säljare möts. Domstolen konstaterade också att Google olagligt hade kopplat samman sina produkter DFP och AdX.

Justitiedepartementet ville därför gå längre och tvinga Google att sälja sin annonsbörs AdX och, potentiellt, adservern DFP. De två produkterna ingår i dag i Google Ad Manager.

Beteenderegler istället för uppstyckning

Men så blir det alltså inte.

Brinkema har i stället valt en rad beteenderegler som ska göra det svårare för Google att använda sin position till att gynna sina egna tjänster. Den exakta omfattningen av reglerna är ännu inte offentlig, men domstolen har antagit merparten av de beteendeförändringar som parterna föreslagit.

Bland åtgärderna som har diskuterats finns krav på att Google ska ge konkurrerande adservrar tillgång till realtidsinformation om bud i AdX. Google har också föreslagit att de så kallade Unified Pricing Rules ska tas bort, så att publicister kan sätta olika prisgolv för olika budgivare.