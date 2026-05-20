Att finanspersoner har sina egna åsikter om utbildning är inte så märkligt. För Marc Rowan har dock engagemanget väckt kritik.
Mäktig finansman anklagas för felaktigt användande av e-post
Chefen för private equity-bolaget Apollo Global Management, Marc Rowan, är en mäktig man i den amerikanska finansvärlden.
Men nu behöver han försvara sig.
Han anklagas av två fackliga organisationer för att ha använt bolagets resurser för politiskt arbete kopplat till egna agendor inom universitetsvärlden.
Ska ha brutit mot riktlinjer
Enligt ett brev till revisionsutskottet i bolaget menar American Federation of Teachers och American Association of University Professors att Rowan har brutit mot etiska riktlinjer.
Det handlar om att han ska ha använt företagets e-post och personal i arbete som ska ha gynnat politiska kampanjer riktade mot universitet, skriver Financial Times.
Facken hävdar att verksamheten omfattat lobbyarbete gentemot universitet där beslut om policy och styrning påverkas och att detta skett under arbetstid med bolagets resurser.
Rowan som varit knuten till Apollo sedan bolagets grundande och varit vd sedan 2021 uppges samtidigt vara aktiv i politiska initiativ kopplade till utbildningspolitik och donationer till universitet.
Förvaltar stora tillgångar
Enligt uppgifterna har han använt sin företagsmejl för att kommunicera med universitetsstyrelser och påverka diskussioner om styrning och finansiering.
Fackliga företrädare menar att detta kan innebära en konflikt mellan privata politiska engagemang och ansvar gentemot pensionsfonder som investerat stora belopp i bolaget.
Apollo Global Management förvaltar betydande tillgångar och har historiskt haft nära kopplingar till offentliga pensionssystem i USA vilket gör frågan känslig för investerare.
Ska granska anklagelserna
Bolaget har inte kommenterat de specifika anklagelserna i detalj men uppger genom en talesperson att man kommer att granska materialet.
Ärendet kan få betydelse för hur gränsen dras mellan företagsledningars privata engagemang och användning av bolagsresurser i politiska sammanhang.
Liknande fall har tidigare väckt debatt om hur stora kapitalförvaltare balanserar krav från investerare med ledningens egna politiska aktiviteter.
Involverad i universitetsfrågor
Fackorganisationerna uppger att de företräder pensionssparare vars pengar indirekt är exponerade mot bolagets verksamhet och därför har rätt att granska hur resurser används.
Frågan om etik och bolagsstyrning väntas nu behandlas vidare internt och kan komma att leda till ytterligare utredningar och granskningar.
Rowan har enligt uppgifter varit aktiv i flera initiativ kopplade till universitetspolitik inklusive försök att påverka ledningsbeslut vid amerikanska lärosäten.
