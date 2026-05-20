Mäktig finansman anklagas för felaktigt användande av e-post

rowan
Marc Rowan är involverad i universitetsfrågor, men anklagas för att ha utnyttjat sina resurser på fel sätt. (Foto: Youtube/Skärmbild).

Att finanspersoner har sina egna åsikter om utbildning är inte så märkligt. För Marc Rowan har dock engagemanget väckt kritik.

Chefen för private equity-bolaget Apollo Global Management, Marc Rowan, är en mäktig man i den amerikanska finansvärlden.

Men nu behöver han försvara sig.

Han anklagas av två fackliga organisationer för att ha använt bolagets resurser för politiskt arbete kopplat till egna agendor inom universitetsvärlden.

Ska ha brutit mot riktlinjer

Enligt ett brev till revisionsutskottet i bolaget menar American Federation of Teachers och American Association of University Professors att Rowan har brutit mot etiska riktlinjer.

Det handlar om att han ska ha använt företagets e-post och personal i arbete som ska ha gynnat politiska kampanjer riktade mot universitet, skriver Financial Times.

Facken hävdar att verksamheten omfattat lobbyarbete gentemot universitet där beslut om policy och styrning påverkas och att detta skett under arbetstid med bolagets resurser.

Rowan som varit knuten till Apollo sedan bolagets grundande och varit vd sedan 2021 uppges samtidigt vara aktiv i politiska initiativ kopplade till utbildningspolitik och donationer till universitet.

Förvaltar stora tillgångar

Enligt uppgifterna har han använt sin företagsmejl för att kommunicera med universitetsstyrelser och påverka diskussioner om styrning och finansiering.

Fackliga företrädare menar att detta kan innebära en konflikt mellan privata politiska engagemang och ansvar gentemot pensionsfonder som investerat stora belopp i bolaget.

Apollo Global Management förvaltar betydande tillgångar och har historiskt haft nära kopplingar till offentliga pensionssystem i USA vilket gör frågan känslig för investerare.

Ska granska anklagelserna

Bolaget har inte kommenterat de specifika anklagelserna i detalj men uppger genom en talesperson att man kommer att granska materialet.

Ärendet kan få betydelse för hur gränsen dras mellan företagsledningars privata engagemang och användning av bolagsresurser i politiska sammanhang.

Liknande fall har tidigare väckt debatt om hur stora kapitalförvaltare balanserar krav från investerare med ledningens egna politiska aktiviteter.

Involverad i universitetsfrågor

Fackorganisationerna uppger att de företräder pensionssparare vars pengar indirekt är exponerade mot bolagets verksamhet och därför har rätt att granska hur resurser används.

Frågan om etik och bolagsstyrning väntas nu behandlas vidare internt och kan komma att leda till ytterligare utredningar och granskningar.

Rowan har enligt uppgifter varit aktiv i flera initiativ kopplade till universitetspolitik inklusive försök att påverka ledningsbeslut vid amerikanska lärosäten.

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

