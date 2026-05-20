Mäktig finansman anklagas för felaktigt användande av e-post

Förvaltar stora tillgångar

Enligt uppgifterna har han använt sin företagsmejl för att kommunicera med universitetsstyrelser och påverka diskussioner om styrning och finansiering.

ANNONS

Fackliga företrädare menar att detta kan innebära en konflikt mellan privata politiska engagemang och ansvar gentemot pensionsfonder som investerat stora belopp i bolaget.

Apollo Global Management förvaltar betydande tillgångar och har historiskt haft nära kopplingar till offentliga pensionssystem i USA vilket gör frågan känslig för investerare.

Ska granska anklagelserna

Bolaget har inte kommenterat de specifika anklagelserna i detalj men uppger genom en talesperson att man kommer att granska materialet.

Ärendet kan få betydelse för hur gränsen dras mellan företagsledningars privata engagemang och användning av bolagsresurser i politiska sammanhang.

Liknande fall har tidigare väckt debatt om hur stora kapitalförvaltare balanserar krav från investerare med ledningens egna politiska aktiviteter.

Involverad i universitetsfrågor

Fackorganisationerna uppger att de företräder pensionssparare vars pengar indirekt är exponerade mot bolagets verksamhet och därför har rätt att granska hur resurser används.

Frågan om etik och bolagsstyrning väntas nu behandlas vidare internt och kan komma att leda till ytterligare utredningar och granskningar.

ANNONS

Rowan har enligt uppgifter varit aktiv i flera initiativ kopplade till universitetspolitik inklusive försök att påverka ledningsbeslut vid amerikanska lärosäten.

Läs mer: Inflationsskräcken får fäste bland investerare – ny våg på gång. Realtid