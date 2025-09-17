Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Gardell om börsens supertrend: "Borde skett tidigare"

Finansmannen Christer Gardell har varit pådrivande för den senaste stora börstrenden som ett viktigt sätt att skapa aktieägarvärde.
Finansmannen Christer Gardell har varit pådrivande för den senaste stora börstrenden som ett viktigt sätt att skapa aktieägarvärde. (Foto: Claudio Bresciani/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 17 sep. 2025Publicerad: 17 sep. 2025

De senaste åren har avknoppningar blivit ett allt vanligare fenomen för bolagen att skapa värde på Stockholmsbörsen något som applåderas av finansmannen Christer Gardell.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Och nu verkar trenden har tilltagit med spekulationer om många fler nya bolag som kan knoppas av från någon av de största svenska aktiebolagen.

Läs mer: Svolder avslöjar tre nya aktiefynd: “Väldigt noga med vad vi köper” – Dagens PS

ANNONS

“Är en jättetrend”

“Det är verkligen en jättetrend på Stockholmsbörsen just nu, men man ser även liknande affärer i USA och andra delar av världen”,  säger BNP Paribas Nordenchef Eirik Winter till Handelsbankens mediekanal EFN som kartlagt fenomenet.

“Just nu får man bättre betalt på aktiemarknaden för renodling och att frigöra kapital till det som är kärnan i verksamheten.”

ABB (börskurs ABB), Volvo (börskurs Volvo) och Essity (börskurs Essity) är några av storbolagen där en särnotering är på gång eller där experterna spekulerar i att en avknoppning skulle passa.

En som länge förespråkat renodling som ett sätt att skapa värde för aktieägare är finansmannen Christer Gardell.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

“Finns överdriven rädsla”

“Varför det här sker nu? Det borde ha skett tidigare. Det finns en inbyggd och överdriven rädsla för förändringar, ibland slöhet, som ligger bakom många förseningar”, säger han till EFN.

ANNONS

Christer Gardell radar upp tre huvudargument för börsbolagen att knoppa av verksamheter.

“Det frigör värden genom att bättre möta efterfrågan från investerare som vill ha tydliga investeringscase, styrningen förbättras genom ökad fokusering och ett mer fokuserat bolag möjliggör och underlättar framtida strukturaffärer”, förklarar han.

Själv är han genom Cevian storägare i SKF (börskurs SKF) som är på mitt i en avknoppningsprocess.

Två av Gardells bolag på väg att knoppa av

För ganska precis ett år sedan meddelade kullagerföretaget att de skulle knoppa av sin fordonsverksamhet 2026.

“1926 knoppade vi av något som blev Volvo. Hundra år senare skapar vi en ny fordonsverksamhet – det är industrihistoria”, sa SKF:s vd Rickard Gustafson då.

Svenska industrijättens historiska nysatsning

Senaste gången industrijätten SKF knoppade av en fordonsverksamhet resulterade det i Volvo. Framtida får utvisa om detta mynnar ut i en likartad succé.

Även ABB där Christer Gardell genom sitt Cevian är storägare är på väg att renodlas ytterliggare.

Där handlar det om en robotdivision som ska bli ett eget börsbolag.

ANNONS

Läs även: Ny rapport pekar ut Stockholm som bäst i Europa: “Ruskigt innovativ” – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktietipsAvknoppningChrister GardellStockholmsbörsenSverige
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

ANNONS
Tjänstebilsfavoriten Tiguan laddhybrid R-Line SWE Edition
Volkswagen logo

Nya Tiguan laddhybrid R-Line är här. Med upp till 12 mils räckvidd helt på hel och snabbladdning på längre resor är den redo för alla dina äventyr.

 Se erbjudandet på SWE Edition här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS