Gardell om börsens supertrend: "Borde skett tidigare"

Och nu verkar trenden har tilltagit med spekulationer om många fler nya bolag som kan knoppas av från någon av de största svenska aktiebolagen.

“Är en jättetrend”

“Det är verkligen en jättetrend på Stockholmsbörsen just nu, men man ser även liknande affärer i USA och andra delar av världen”, säger BNP Paribas Nordenchef Eirik Winter till Handelsbankens mediekanal EFN som kartlagt fenomenet.

“Just nu får man bättre betalt på aktiemarknaden för renodling och att frigöra kapital till det som är kärnan i verksamheten.”

ABB (börskurs ABB), Volvo (börskurs Volvo) och Essity (börskurs Essity) är några av storbolagen där en särnotering är på gång eller där experterna spekulerar i att en avknoppning skulle passa.

En som länge förespråkat renodling som ett sätt att skapa värde för aktieägare är finansmannen Christer Gardell.