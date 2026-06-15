Tech-miljardärens dubbelspel: Rasar mot statens metoder – men tjänar miljoner

Skatteverket betalar miljoner

Det ironiska är att de metoder som det norska Skatteverket använder sig av för att granska förmögna norrmän inbegriper användningen av just Rugseths skapelse Crayon.

Detta enligt den norska tidningen Dagens Näringsliv som fått tag på ett intern PM på myndigheten.

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”Enligt PM:et har Skatteverket ett ramavtal med Crayon, och spenderar cirka fyra miljoner kronor per år på Cellebrite-licenser”, skriver tidningen som förklarar att mjukvaran används för att scanna av mobiler och datorer på relevanta skatteunderlag.

Tech-miljardären har flyttat till Schweiz

”Det är inte värdigt en demokrati. De speglar praktiskt taget hela ditt liv, medan det de borde ha gjort var att ha en oberoende part för att utvinna information som var tillräcklig för det fall de utreder”, säger tech-miljardären till DN från Schweiz dit han nu flyttat.

Skatteverket försvarar dock metoden.

”Skatteförvaltningen förstår att det kan vara stressigt för de berörda att bli granskad, men vi känner inte igen hur det beskrivs”, skriver juridiska chefen Harald Johannessen i ett mejl till DN och utvecklar;

”Precis som datorer och surfplattor är mobiltelefoner nu en del av företagets arkiv och kan innehålla information som är central när vi genomför bokföringsrevisioner”.

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