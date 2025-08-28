Det lönar sig att borra på djupet. För de amerikanska oljejättarna är det nytt rekord som gäller framöver.
Borrar på djupet – nytt rekord för oljejättarna
Mest läst i kategorin
Sjön som gömmer tonvis av guld under ytan
Under den lugna vattenytan i Katcha-sjön finns guldförande berglager som tros innehålla fyndigheter på flera ton. Det handlar inte om enstaka guldkorn utan om avlagringar som bildats under miljontals år, nu bevarade under sediment och vatten. Läs även:Silver trumfar guld på börsen – lovande läge för gruvaktier. Dagens PS För Kanada, som redan är en tung …
Silver trumfar guld på börsen – lovande läge för gruvaktier
Höga metallpriser, ny teknik och växande geopolitisk oro skapar ett klimat där många gruvaktier åter klättrar på börsen. Under 2025 har branschen präglats av både uppgångar och fall. Stigande priser på guld, silver och koppar har lockat kapital, samtidigt som tullar och svagare konjunktursignaler slagit hårt mot vissa av de största spelarna. Analytiker från Morningstar …
Tyst uppgörelse öppnar för rysk Exxon-comeback
Bakom stängde dörrar i Alaska, inför ett potentiellt fredsavtal, dryftade Trump och Putin att ryska och amerikanska energijättarna Rosneft och Exxon Mobil planerar att göra affärer igen i Ryssland, enligt WSJ. Tidningen skriver att Exxon och Rosneft diskuterat att återuppta arbetet med Sakhalin-projektet, förutsatt att USA:s och Rysslands regeringar godkänner detta som en del i …
Ukrainsk attack stoppar rysk olja till Europa
En ukrainsk attack mot en rysk anläggning kan stoppa leveranser av rysk olja till Ungern och Slovakien under minst fem dygn. Ryssland och Ukraina har intensifierat attackerna mot varandras infrastruktur inom energi. Det har drabbat ukrainska hushåll när det gäller värmeförsörjning, den ryska Druzhba-rörledningen och andra anläggningar, skriver Reuters. EU minskade energileveranserna från Ryssland efter …
Guldklimp på 12 kilo hittad – med vanlig metalldetektor
En guldklimp på 389 uns, motsvarande tolv kilo, hittades av en amatör med en enkel metalldetektor En guldklimp som skulle förändra livet för de allra flesta. Att en lekman snubblar över något så unikt är svårt att ta in – men så var fallet. Klimpen som fått namnet “Cortez stövel”, vilket förklaras lätt med det …
Världens aptit på det svarta guldet driver oljejättarna till nya djup i havet.
Kinas jakt på olja har pressat landet att borra efter ny olja på djup som slår nya världsrekord. Ny teknik – och hög efterfråga – driver prospekteringen till nya extrema nivåer.
USA förväntas slå nya rekord
USA, som tävlar med Kina inom det mesta, förväntas slå nya rekord på området nästa år, berättar Oilprice.
Den Amerikanska golfen, som tidigare hette Mexikanska golfen (innan Trump bytte namnet) har fått tre startups under året som borrar efter djuphavsolja.
Bolagens flytande produktionsenheter ska tas i drift vid årets slut och kommer då kunna pumpa upp nästan 2,2 miljoner fat olja om dagen.
Oljepriset har dock sjunkit på sistone och det beror på rekordhög olje- och gasproduktion, berättar Yahoo Finance vidare.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Priserna på väg ner
Priserna på olja och gas minskade med 7 procent under årets första halvår, då de internationella referenspriserna på Brent-olja i genomsnitt låg på runt 71 dollar per fat, en minskning från ett genomsnitt på över 83 dollar per fat under första halvåret 2024.
Trots löften om hållbara energikällor från både industrin och myndigheter står gas och olja dock fortfarande som pålitliga energikällor runt om i världen, och den bilden ser inte ut att förändras inom de närmaste åren.
Oljejättarna drar in cash på djupet
Det finns fortfarande stora pengar att tjäna, där många fyndigheter befinner sig på djupen i världshaven och där nya spelare numera har kommit upp till ytan – som Namibia och Guyana.
För att få tillgång till reserverna krävs teknisk skicklighet och enorma resurser. Idag är det främst de största aktörerna, som Exxon och TotalEnergies, samt statligt ägda oljebolag som dominerar scenen.
Djuphavsolja är en kassako
Sedan 2015 har djuphavsolja visat sig vara en kassako för de stora oljebolagen. Analytiker på Wood Mackenzie konstaterar att nya fält upptäckta under perioden har genererat värden över 160 miljarder dollar.
”Avkastningen ligger stabilt på 10-15 procent per projekt,” uppger analytikerna.
I USA vill jättar som Chevron, BP och Shell ta del av så stor kakbit som möjligt.
De kommande fem åren kommer visa vilka bolag som tar på sig ledartröjan när det gäller att borra på djupet.
Läs även:
Snart så simmar marknaden i billig olja. Dagens PS
Ukrainsk attack stoppar rysk olja till Europa. Dagens PS
Senaste nytt
Spararna tog hem vinst i augusti – de här fonderna toppar köplistan
Fondspararna köper på sig mer i en av de populäraste fondkategorierna senaste åren men passar samtidigt på att ta hem vinst i mer nischade fonder. Det visar nätmäklarna Nordnets och Avanzas statistik för augusti. Läs även: Spiltans nestor om att bli utslängd: ”Tråkigt” – Dagens PS Återvändandet till USA och globala marknader Efter en sommar …
Elbilar får Europas bilförsäljning att gasa
Försäljningen av nya bilar får bränsle av elbilar och nybilsregistreringarna i Europa nådde i juli den högsta siffran på 15 månader, enligt Bloomberg. Nyhetsbyrån uppger att den europeiska bilförsäljningen under månaden steg med 5,9 procent jämfört med för ett år sedan och att konsumenterna tycks lägga oron över den globala ekonomin åt sidan för att …
Mercedes säljer sitt ägande – nu faller aktien
Mercedes-Benz säljer sitt stora innehav i Nissan. En affär som får aktiekursen att falla rejält för den japanska biltillverkaren. Den tyska biltillverkaren Mercedes-Benz har valt att sälja hela sin del i den japanska biltillverkaren Nissan. Försäljningen, som gjordes av Mercedes-Benz pensionsstiftelse, gav ungefär 3,5 miljarder svenska kronor. Enligt en källa till Reuters med direkt insyn …
Vd:ns lön upprör – tjänar 310 gånger mer än sin personal
Vd-lönerna i bilindustrin avslöjas – toppen skördar miljoner medan genomsnittsanställda får en bråkdel. En ny analys av de amerikanska billönejätten avslöjar hur de mäktigaste cheferna tjänar otroliga summor, men den riktiga löneligan finns i en helt annan bransch. Lönerna för de amerikanska bil-vd:arna En färsk studie av lönerna för vd:ar i den amerikanska bilbranschen visar …
Den här unika bostaden är inte vad du tror
Letar du efter ett hem som verkligen sticker ut? Mitt i Stockholm, med utsikt över vattnet och omgiven av historia, finns nu en bostad till salu som är långt ifrån det vanliga. Detta unika boende kombinerar gammaldags charm med modern livsstil, och prislappen är förvånansvärt låg jämfört med andra fastigheter i området. Vattenliv mitt i …