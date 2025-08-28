Dagens PS
Borrar på djupet – nytt rekord för oljejättarna

Numera vill oljejättarna borra allt mer på djupet, som i Amerikanska golfen.
Numera vill oljejättarna borra allt mer på djupet, som i Amerikanska golfen. (Foto: Chevron)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 28 aug. 2025Publicerad: 28 aug. 2025

Det lönar sig att borra på djupet. För de amerikanska oljejättarna är det nytt rekord som gäller framöver.

Världens aptit på det svarta guldet driver oljejättarna till nya djup i havet.

Kinas jakt på olja har pressat landet att borra efter ny olja på djup som slår nya världsrekord. Ny teknik – och hög efterfråga – driver prospekteringen till nya extrema nivåer.

USA förväntas slå nya rekord

USA, som tävlar med Kina inom det mesta, förväntas slå nya rekord på området nästa år, berättar Oilprice.

Den Amerikanska golfen, som tidigare hette Mexikanska golfen (innan Trump bytte namnet) har fått tre startups under året som borrar efter djuphavsolja.

Bolagens flytande produktionsenheter ska tas i drift vid årets slut och kommer då kunna pumpa upp nästan 2,2 miljoner fat olja om dagen.

Oljepriset har dock sjunkit på sistone och det beror på rekordhög olje- och gasproduktion, berättar Yahoo Finance vidare.

Priserna på väg ner

Priserna på olja och gas minskade med 7 procent under årets första halvår, då de internationella referenspriserna på Brent-olja i genomsnitt låg på runt 71 dollar per fat, en minskning från ett genomsnitt på över 83 dollar per fat under första halvåret 2024.

Trots löften om hållbara energikällor från både industrin och myndigheter står gas och olja dock fortfarande som pålitliga energikällor runt om i världen, och den bilden ser inte ut att förändras inom de närmaste åren.

Oljejättarna drar in cash på djupet

Det finns fortfarande stora pengar att tjäna, där många fyndigheter befinner sig på djupen i världshaven och där nya spelare numera har kommit upp till ytan – som Namibia och Guyana.

För att få tillgång till reserverna krävs teknisk skicklighet och enorma resurser. Idag är det främst de största aktörerna, som Exxon och TotalEnergies, samt statligt ägda oljebolag som dominerar scenen.

Djuphavsolja är en kassako

Sedan 2015 har djuphavsolja visat sig vara en kassako för de stora oljebolagen. Analytiker på Wood Mackenzie konstaterar att nya fält upptäckta under perioden har genererat värden över 160 miljarder dollar.

”Avkastningen ligger stabilt på 10-15 procent per projekt,” uppger analytikerna.

I USA vill jättar som Chevron, BP och Shell ta del av så stor kakbit som möjligt.

De kommande fem åren kommer visa vilka bolag som tar på sig ledartröjan när det gäller att borra på djupet.

