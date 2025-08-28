Borrar på djupet – nytt rekord för oljejättarna

Världens aptit på det svarta guldet driver oljejättarna till nya djup i havet.

Kinas jakt på olja har pressat landet att borra efter ny olja på djup som slår nya världsrekord. Ny teknik – och hög efterfråga – driver prospekteringen till nya extrema nivåer.

USA förväntas slå nya rekord

USA, som tävlar med Kina inom det mesta, förväntas slå nya rekord på området nästa år, berättar Oilprice.

Den Amerikanska golfen, som tidigare hette Mexikanska golfen (innan Trump bytte namnet) har fått tre startups under året som borrar efter djuphavsolja.

Bolagens flytande produktionsenheter ska tas i drift vid årets slut och kommer då kunna pumpa upp nästan 2,2 miljoner fat olja om dagen.

Oljepriset har dock sjunkit på sistone och det beror på rekordhög olje- och gasproduktion, berättar Yahoo Finance vidare.