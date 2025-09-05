Gas tar över när Vita huset skrotar förnybart

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Vita huset pressar tillbaka stödet för förnybart och går till hårt angrepp mot vindkraft. Ett vägval som banar väg för landets blomstrande industri för gas, kallad naturgas av fossilindustrin.

Resultatet är tydligt. Gasprojekt dominerar nu den amerikanska energipipelinen, medan vind- och solkraft får se sig nedprioriterade.

Samtidigt strömmar flytande naturgas (LNG) från amerikanska hamnar till Europa i rekordvolymer. En ny energidominans håller på att ta form, grundad på politiska beslut snarare än teknisk utveckling.

För Europas del är konsekvenserna dubbla. Å ena sidan minskar beroendet av rysk energi. Å andra sidan riskerar omställningen mot förnybart att bromsas när USA gör gasen till sin främsta exportvara.

Rekord för exporten av gas

I augusti skeppade USA 9,33 miljoner ton LNG, den högsta nivån någonsin. Två tredjedelar gick till Europa, där lagren inför vintern måste fyllas. Att rekordet snart kan slås råder det ingen tvekan om – flera nya exportanläggningar är på väg att starta.

Bakom framgången står också en förändrad politisk kurs. Den amerikanska administrationen har hävt det tidigare stoppet för nya gasprojekt och driver på en ”drill, baby, drill”-politik. Flera bolag, däribland Cheniere och Venture Global, har redan tagit miljardbeslut om nya terminaler.

Rådgivare på Wood Mackenzie beskriver amerikansk LNG som en av de hetaste investeringarna i energisektorn just nu, trots risken för prisfall i slutet av decenniet, rapporterar Oilprice.com.