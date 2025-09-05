Det är en politisk strid som sätter tonen för den globala energimarknaden. Medan många andra satsar på sol och vind satsar USA stort på gas.
Gas tar över när Vita huset skrotar förnybart
Vita huset pressar tillbaka stödet för förnybart och går till hårt angrepp mot vindkraft. Ett vägval som banar väg för landets blomstrande industri för gas, kallad naturgas av fossilindustrin.
Resultatet är tydligt. Gasprojekt dominerar nu den amerikanska energipipelinen, medan vind- och solkraft får se sig nedprioriterade.
Samtidigt strömmar flytande naturgas (LNG) från amerikanska hamnar till Europa i rekordvolymer. En ny energidominans håller på att ta form, grundad på politiska beslut snarare än teknisk utveckling.
För Europas del är konsekvenserna dubbla. Å ena sidan minskar beroendet av rysk energi. Å andra sidan riskerar omställningen mot förnybart att bromsas när USA gör gasen till sin främsta exportvara.
Rekord för exporten av gas
I augusti skeppade USA 9,33 miljoner ton LNG, den högsta nivån någonsin. Två tredjedelar gick till Europa, där lagren inför vintern måste fyllas. Att rekordet snart kan slås råder det ingen tvekan om – flera nya exportanläggningar är på väg att starta.
Bakom framgången står också en förändrad politisk kurs. Den amerikanska administrationen har hävt det tidigare stoppet för nya gasprojekt och driver på en ”drill, baby, drill”-politik. Flera bolag, däribland Cheniere och Venture Global, har redan tagit miljardbeslut om nya terminaler.
Rådgivare på Wood Mackenzie beskriver amerikansk LNG som en av de hetaste investeringarna i energisektorn just nu, trots risken för prisfall i slutet av decenniet, rapporterar Oilprice.com.
Förnybart stryps i planerna
Samtidigt har utvecklingen för vind och sol tvärbromsat. Enligt Reuters finns nu över 114 000 megawatt ny gaskapacitet i bygg- eller planeringsstadiet i USA. Dubbelt så mycket som för ett år sedan.
Sol- och vindkraft har däremot skalats ned. Kostnader, långa väntetider för nätanslutning och framför allt slopade skattelättnader gör att planerade projekt läggs på is. Därtill har Vita huset blockerat stora vindkraftsprojekt.
Det är en dramatisk kursändring från de senaste tio åren, då förnybart stod i centrum för tillväxten.
I stället lyfts naturgasen fram som den pålitliga ryggraden i ett elsystem som måste möta växande efterfrågan. Gasens andel av USA:s kraftsystem väntas överstiga 44 procent när de aktuella projekten står klara.
Europa i kläm
För Europa är den amerikanska boomen för gas både en räddning och en risk. På kort sikt ger leveranserna trygghet, lagren fylls och gas är billigare än många alternativ. Men långsiktigt kan beroendet av fossil energi bli ett hinder för klimatmålen.
Att den amerikanska energipolitiken numera direkt slår mot utvecklingen av sol- och vindkraft är ett faktum. Frågan är om kontinenten kan fortsätta balansera två mål samtidigt: att säkra energi från en stabil partner, och att driva på för en grönare framtid.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Gas tar över när Vita huset skrotar förnybart
Det är en politisk strid som sätter tonen för den globala energimarknaden. Medan många andra satsar på sol och vind satsar USA stort på gas.
