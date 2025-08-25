Svenska hushåll använder fortfarande rysk gas – "helt obegripligt"

Under det första kvartalet var fortfarande 14 procent av gasen som kommer in i EU rysk, där den flytande LNG-gasen skeppas från ryska gasterminaler till hamnar i länder som Spanien, Belgien och Frankrike, berättar DN.

Rysk gas pumpas in i EU

Gasen fortsätter alltså att pumpas in i EU trots att länderna har velat stänga av handeln med Ryssland sedan länge och satt upp målet att all handel med rysk gas ska avslutas senast 2027.

Det senaste året har EU-länder köpt fossil energi, mestadels gas, från Ryssland som uppgår till 245 miljarder kronor.

Det är mer än EU:s stöd till Ukraina som under samma period hamnade på 210 miljarder kronor.

“Det är helt obegripligt att EU fortfarande köper rysk gas via LNG och pipelines”, säger Torbjörn Becker, chef för Östeuropeiska Institutet vid Handelshögskolan.