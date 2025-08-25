EU-länder fortsätter att köpa rysk gas och det innebär att även svenska hushåll tar del av gasen genom det sammanlänkade gasnätet. Målet att sluta importera gasen senaste 2027 lär bli svårt att nå.
Svenska hushåll använder fortfarande rysk gas – "helt obegripligt"
Mest läst i kategorin
Kvinnor i karriären – kan glömma att skaffa barn
Karriären och barn går inte ihop. Åtminstone inte för många av dagens stressade kvinnor. Barnafödandet går ner över hela världen i takt med att kvinnor utbildar sig mer och satsar på karriären. Tidigare var det inga problem att skaffa en skara barn, så länge mannen i familjen såg till att dra in pengarna. Så ser …
Experterna: Det här är den bästa sjusitsiga suven
Det har blivit dags att utse en vinnare. Vilken sjusitsig suv är bäst i test? Mitsubishi Outlander, Kia Sorento eller Hyundai Santa Fe? I en värld där familjens behov styr valet av bil, står den sjusitsiga suven starkare än någonsin. Men med en uppsjö av modeller på marknaden, vilken bil står egentligen ut från mängden? …
Lagarde: Migranter lyfter upp tillväxten
Europas befolkning åldras snabbt och behöver ny arbetskraft. Enligt ECB-chefen Christine Lagarde är det migranter som lyfter upp tillväxten och det är därför ingen tvekan om att de rika länderna behöver öppna dörrarna ytterligare. I ekonomiska termer, och det är just sådana som ECB-chefen Christine Lagarde helst håller sig till, innebär migranter ökad tillväxt. Länder …
Rapport: Rysslands ekonomi nära ruinens brant
Enligt ny rapport från Oxford Ekonomics är Rysslands ekonomi på ättestupan och ”står på randen till en recession”. Under mötet med USA:s president Donald Trump i Alaska lyckades den ryske ledaren Vladimir Putin köpa mer tid för sitt krig med Ukraina, och åtminstone tillfälligt avvärja amerikanska sanktioner, konstaterar Fortune. De sanktioner från USA mot Moskva …
Källor: USA stoppar ukrainska attacker mot Ryssland
I månader har USA:s försvarsdepartement i tysthet blockerat Ukrainas försök att slå till mot mål inne i Ryssland med amerikanska långdistansrobotar. Enligt uppgifter till Wall Street Journal har Pentagon infört en särskild prövningsmekanism som gör att varje ukrainsk begäran om att använda de amerikanska robotarna Army Tactical Missile Systems (ATACMS) måste godkännas högst upp i …
Under det första kvartalet var fortfarande 14 procent av gasen som kommer in i EU rysk, där den flytande LNG-gasen skeppas från ryska gasterminaler till hamnar i länder som Spanien, Belgien och Frankrike, berättar DN.
Rysk gas pumpas in i EU
Gasen fortsätter alltså att pumpas in i EU trots att länderna har velat stänga av handeln med Ryssland sedan länge och satt upp målet att all handel med rysk gas ska avslutas senast 2027.
Det senaste året har EU-länder köpt fossil energi, mestadels gas, från Ryssland som uppgår till 245 miljarder kronor.
Det är mer än EU:s stöd till Ukraina som under samma period hamnade på 210 miljarder kronor.
“Det är helt obegripligt att EU fortfarande köper rysk gas via LNG och pipelines”, säger Torbjörn Becker, chef för Östeuropeiska Institutet vid Handelshögskolan.
Senaste nytt
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Sammankopplade gasnät når svenska hushåll
Det innebär att gasen även fortsatt pumpas in i svenska hushåll sedan den kommer från EU:s sammankopplade gasnät, där det inte går att spåra ursprunget på gasen och där Sverige alltså använder gasen indirekt, även om landet inte köper gasen på egen hand, enligt Becker.
“Gas är gas. När den väl är inne i systemet vet du inte om den kommer från Norge, Algeriet eller Ryssland. Det är några stora länder som köper rysk LNG, men sen skeppas den runt i det europeiska systemet.”
Ukraina agerar
Ukraina har länge kritiserat EU-köpen av rysk energi och har på sistone tagit saken i egna händer genom att bomba den ryska Druzhba-pipelinen tidigare i augusti.
En pipeline som skickar olja direkt till Centraleuropa, och där leveranserna avbröts efter attacken.
“Det är oacceptabelt”, uppgav Ungerns utrikesminister Péter Szijjártó och pekade fingret direkt mot Ukraina som dock inte bekräftade att man låg bakom attacken.
Ukrainas vice utrikesminister Andrii Sybiha var dock snabb med att slå tillbaka genom att uppge på plattformen X att Ungern “nu kan skicka sina klagomål och hot till Moskva – inte till Kiev.”
Läs även:
Rapport: Rysslands ekonomi nära ruinens brant. Dagens PS
Källor: USA stoppar ukrainska attacker mot Ryssland. Dagens PS
Senaste nytt
Glöm museer – nu vallfärdar turister hit istället
Det är inte längre museer som Colosseum, Louvren eller Big Ben som får kamerorna att klicka och drar turister. Den nya turistmagneten stavas matbutiken. Här flockas resenärer för att dokumentera chipspåsar, läskburkar och lokala delikatesser – och resultatet blir miljoner visningar på TikTok. När chips blir kulturarv Enligt Skift.com, som följer globala resetrender, är det …
Köpråd för börsjätten: "Obegripligt lågt värdering"
Den svenska börsjätten har halkat efter index under flera år men nu kan ett nära 20 procentigt kurslyft ligga i korten. "Aktien är nämligen ett av mycket få stora svenska börsbolag som gynnas av en svagare dollar", skriver Dagens Industris analytiker Ulf Petersson som stämplar bolaget som veckans aktie. Läs även: Veckans börsprofil: "Vi står …
AI-tvivel kan grusa fortsatt Wall Street-rally
På onsdag släpper chipjätten Nvidia sin rapport och då kan Wall Street sättas på prov om AI-boomen betraktas som hållbar, skriver Fortune. Det har kommit in flera bubbelvarningar för den nya tekniken, däribland från OpenAI:s vd Sam Altman som menar att investerarna uppvisar ett skrämmande exalterat beteende över AI, artificiell intelligens. Detta visar sig främst …
Den stora frågan: Ska du slå av start/stopp-funktionen?
Bilens start/stopp-funktion sparar bränsle och minskar utsläpp. Vad händer med motorn av all avancerad teknik? Den moderna tekniken är utformad för att spara bränsle och minska utsläpp, men vad har funktionen för långsiktig påverkan på motorns livslängd? Så funkar tekniken Start/stopp-system, som ibland kallas auto start/stopp, finns i de flesta nya bilar, från små till …
SJ:s vd får kicken men landar mjukt med fallskärm
När SJ:s vd Monica Lingegård nu tvingas bort kan hon trösta sig med en fallskärm värd 6,6 miljoner kronor, berättar Dagens Industri. På söndagen rapporterade tidningen att Monica Lingegård sparkas. Hon blir dock kvar på vd-stolen för den statliga tågoperatören till 1 mars 2026. Det är styrelsen som kommit fram till att Lingegård behöver bytas …