Svenska hushåll använder fortfarande rysk gas – "helt obegripligt"

EU håller på att planera bort från sitt ryska gasberoende men pumpar fortfarande in rysk gas i unionen.
EU håller på att planera bort från sitt ryska gasberoende men pumpar fortfarande in rysk gas i unionen.
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 25 aug. 2025Publicerad: 25 aug. 2025

EU-länder fortsätter att köpa rysk gas och det innebär att även svenska hushåll tar del av gasen genom det sammanlänkade gasnätet. Målet att sluta importera gasen senaste 2027 lär bli svårt att nå.

Under det första kvartalet var fortfarande 14 procent av gasen som kommer in i EU rysk, där den flytande LNG-gasen skeppas från ryska gasterminaler till hamnar i länder som Spanien, Belgien och Frankrike, berättar DN.

Rysk gas pumpas in i EU

Gasen fortsätter alltså att pumpas in i EU trots att länderna har velat stänga av handeln med Ryssland sedan länge och satt upp målet att all handel med rysk gas ska avslutas senast 2027.

Det senaste året har EU-länder köpt fossil energi, mestadels gas, från Ryssland som uppgår till 245 miljarder kronor.

Det är mer än EU:s stöd till Ukraina som under samma period hamnade på 210 miljarder kronor.

“Det är helt obegripligt att EU fortfarande köper rysk gas via LNG och pipelines”, säger Torbjörn Becker, chef för Östeuropeiska Institutet vid Handelshögskolan.

Sammankopplade gasnät når svenska hushåll

Det innebär att gasen även fortsatt pumpas in i svenska hushåll sedan den kommer från EU:s sammankopplade gasnät, där det inte går att spåra ursprunget på gasen och där Sverige alltså använder gasen indirekt, även om landet inte köper gasen på egen hand, enligt Becker.

“Gas är gas. När den väl är inne i systemet vet du inte om den kommer från Norge, Algeriet eller Ryssland. Det är några stora länder som köper rysk LNG, men sen skeppas den runt i det europeiska systemet.”

Ukraina agerar

Ukraina har länge kritiserat EU-köpen av rysk energi och har på sistone tagit saken i egna händer genom att bomba den ryska Druzhba-pipelinen tidigare i augusti.

En pipeline som skickar olja direkt till Centraleuropa, och där leveranserna avbröts efter attacken.

“Det är oacceptabelt”, uppgav Ungerns utrikesminister Péter Szijjártó och pekade fingret direkt mot Ukraina som dock inte bekräftade att man låg bakom attacken.

Ukrainas vice utrikesminister Andrii Sybiha var dock snabb med att slå tillbaka genom att uppge på plattformen X att Ungern “nu kan skicka sina klagomål och hot till Moskva – inte till Kiev.”

