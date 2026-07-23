Efter optimismen – krigsoron slog till mot Wall Street

Brentoljan passerade åter 100 dollar per fat efter att USA genomfört attacker mot Iran för tolfte natten i rad.

Största nedgången på en månad

Nya rapporter om attacker mot tankfartyg utanför Saudiarabiens kust förstärkte oron för störningar i den globala energiförsörjningen.

S&P 500 var under torsdagen på väg mot sin största nedgång på en månad, skriver CNBC.

Räntan på den amerikanska tioåriga statsobligationen steg över 4,7 procent, den högsta nivån sedan januari 2025, medan den 30-åriga statsräntan höll sig över 5 procent.

Flera marknadsstrateger anser att börsen länge underskattat de geopolitiska riskerna trots att oljepriserna och obligationsräntorna stadigt stigit.

Läs mer: Jamie Dimon: Marknaden underskattar riskerna just nu. Dagens PS