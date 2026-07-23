Kriget i Mellanöstern har inte reflekterats i särskilt stor utsträckning på finansmarknaderna. Men nu kan det slutligen ha satt avtryck.
Efter optimismen – krigsoron slog till mot Wall Street
Till slut var Wall Street tvunget att se verkligheten i vitögat.
Efter veckor av stigande oljepriser och ökade marknadsräntor började investerarna på torsdagen prisa in de ekonomiska riskerna med den eskalerande konflikten mellan USA och Iran.
Brentoljan passerade åter 100 dollar per fat efter att USA genomfört attacker mot Iran för tolfte natten i rad.
Största nedgången på en månad
Nya rapporter om attacker mot tankfartyg utanför Saudiarabiens kust förstärkte oron för störningar i den globala energiförsörjningen.
S&P 500 var under torsdagen på väg mot sin största nedgång på en månad, skriver CNBC.
Räntan på den amerikanska tioåriga statsobligationen steg över 4,7 procent, den högsta nivån sedan januari 2025, medan den 30-åriga statsräntan höll sig över 5 procent.
Flera marknadsstrateger anser att börsen länge underskattat de geopolitiska riskerna trots att oljepriserna och obligationsräntorna stadigt stigit.
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Kan pressa ekonomin
När Brentoljan åter nådde tresiffriga nivåer blev det betydligt svårare för investerarna att bortse från utvecklingen.
Det amerikanska WTI-oljepriset steg omkring 6 procent till 92 dollar per fat och har därmed rusat över 28 procent sedan bottennivåerna tidigare i juli.
Sedan USA inledde sina återkommande attacker mot Iran den 12 juli har S&P 500 fallit omkring 2 procent.
Analytiker varnar för att ett högre oljepris kan ge ny fart åt inflationen samtidigt som dyrare bensin och diesel urholkar hushållens köpkraft.
Den kombinationen riskerar att pressa både konsumtionen och företagens lönsamhet.
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Fler tror på höjd ränta
Den stigande räntan har också förändrat marknadens syn på den amerikanska centralbanken.
Enligt CME FedWatch-verktyg har sannolikheten för en räntehöjning redan nästa vecka stigit till nära 38 procent.
För septembermötet bedöms sannolikheten nu till över 80 procent, att jämföra med omkring 53 procent för bara en vecka sedan.
Alla är dock inte övertygade om att nedgången blir långvarig.
Vissa investerare menar att den amerikanska ekonomin är betydligt bättre rustad att hantera högre energipriser än tidigare och bedömer att effekterna på aktiemarknaden blir begränsade.
Då gäller det dock oljepriset inte etablerar sig över 120 dollar per fat under en längre period.
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