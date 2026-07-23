Den brittiska spelmyndigheten övervägde att dra in tillståndet för Evolution Malta Holding. Det framgår av uttalandet myndigheten publicerade på torsdagen.
Evolution riskerade indragen licens – köper sig ur hårdare straff
Besked kommer åtta dagar efter att bolaget meddelat en förlikning på 4,75 miljoner pund, eller cirka 61,78 miljoner kronor. Myndighetens tillsynschef John Pierce beskriver bristerna som allvarliga nog för att en indragning av licensen skulle prövas.
Vad granskningen gällde
Evolution säljer inte till spelare utan till speloperatörer. Sex sajter, drivna av två bolag utan brittisk licens, erbjöd bolagets spel till brittiska konsumenter mellan december 2023 och november 2024.
Kritikens tyngdpunkt låg inte på de sex sajterna, utan på att penningtvättsbedömningen var föråldrad och inte vägde in risken att olicensierade aktörer sprider spelen vidare.
Aktien spås vända uppåt
Beloppet motsvarar 0,3 procent av koncernens justerade ebitda för 2025, enligt EGR. Tyngre väger brotten mot licensvillkoren 12.1.1 och 12.1.2 och att riskanalyserna mellan april 2024 och januari 2025 underkänns.
Enligt World Casino Directory ska bolaget dessutom låta en oberoende part granska kontrollerna. Evolution slapp hårdare påföljd för att man samarbetade. Aktien har rört sig kraftigt på regulatoriska rubriker förr och handlas under torsdagen till 692 kronor.
Aktien är plus 9,88 procent sedan årsskiftet, men totalt ned 17,48 procent på ett år. Pareto har köp och riktkurs 750 kronor.
Så mår bolaget i övrigt
Andra kvartalet gav 517,8 miljoner euro, ned 1,2 procent och under Factsets väntade 522. Ebitda blev 341 miljoner med 65,9 procents marginal, oförändrat mot i fjol, medan rörelsemarginalen föll till 57,5 procent. Nettoresultatet steg ändå till 251,4 miljoner euro.
Mot föregående kvartal vände Europa upp 3,5 procent medan Asien föll 3,7 på cyberbrottslighet. På årsbasis växte Latinamerika 26,3 procent och Nordamerika 9,5.
Den 21 juli sade Evolution upp köpet av Galaxy Gaming och betalar 5,2 miljoner dollar i avbrottsavgift. Långt från 2020, när bolaget lade ett bud värt 19,6 miljarder kronor på Net Ent.
Riskerna är låg kanalisering i Europa, volatilitet i Asien och att varje tillsynsärende väcker frågan om nästa juridiska hinder. Möjligheterna ligger i marginalen och i återköpsprogrammet.
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