Evolution riskerade indragen licens – köper sig ur hårdare straff

Aktien spås vända uppåt

Beloppet motsvarar 0,3 procent av koncernens justerade ebitda för 2025, enligt EGR. Tyngre väger brotten mot licensvillkoren 12.1.1 och 12.1.2 och att riskanalyserna mellan april 2024 och januari 2025 underkänns.

Enligt World Casino Directory ska bolaget dessutom låta en oberoende part granska kontrollerna. Evolution slapp hårdare påföljd för att man samarbetade. Aktien har rört sig kraftigt på regulatoriska rubriker förr och handlas under torsdagen till 692 kronor.

Aktien är plus 9,88 procent sedan årsskiftet, men totalt ned 17,48 procent på ett år. Pareto har köp och riktkurs 750 kronor.

Så mår bolaget i övrigt

Andra kvartalet gav 517,8 miljoner euro, ned 1,2 procent och under Factsets väntade 522. Ebitda blev 341 miljoner med 65,9 procents marginal, oförändrat mot i fjol, medan rörelsemarginalen föll till 57,5 procent. Nettoresultatet steg ändå till 251,4 miljoner euro.

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Mot föregående kvartal vände Europa upp 3,5 procent medan Asien föll 3,7 på cyberbrottslighet. På årsbasis växte Latinamerika 26,3 procent och Nordamerika 9,5.

Den 21 juli sade Evolution upp köpet av Galaxy Gaming och betalar 5,2 miljoner dollar i avbrottsavgift. Långt från 2020, när bolaget lade ett bud värt 19,6 miljarder kronor på Net Ent.

Riskerna är låg kanalisering i Europa, volatilitet i Asien och att varje tillsynsärende väcker frågan om nästa juridiska hinder. Möjligheterna ligger i marginalen och i återköpsprogrammet.

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