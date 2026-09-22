En av de mest tongivande profilerna i den svenska riskkapitalvärlden tar ett nytt stort kliv i karriären. Tatiana Shalalvand väljer att lämna sin roll på investmentbolaget Kinnevik för att i stället ansluta till riskkapitaljätten Cherry.
Från Kinnevik till Cherry: Så ska Tatiana Shalalvand vaska fram nästa storsuccé
Målet för framtiden är ställt på högsta möjliga nivå. Hon vill hitta nästa bolag som kan nå en värdering på tusen miljarder dollar. Efter snart tio år som aktör i investeringsbranschen har Tatiana Shalalvand en ingående förståelse för hur marknadens cykler fungerar. Hon upplevde den överhettade marknaden under 2020 och 2021 när kapitalet var billigt.
Därefter följde ett tvärstopp på marknaden som varade ända fram till lanseringen av Chat GPT i slutet av 2022. I dag beskriver hon läget som den mest intressanta tiden att investera någonsin, med ett särskilt fokus på Europa.
Kliver över till en aktiv Europafond
Det nya hemmet Cherry Ventures stängde förra året en fond på 5,7 miljarder kronor, uppger Dagens Industri som berättar om den kända investerarens karriärkliv. En av de främsta anledningarna till att Tatiana Shalalvand lockades av Cherry är att samtliga investerare i organisationen har egen erfarenhet av att bygga företag. Cherry beskrivs som en av Europas mest aktiva fonder. För att lyckas vaska fram de absolut bästa grundarna gäller det att gå in tidigt och investera i flera olika projekt.
I Stockholm blir hon kollega med Spotify-veteranen Sophia Bendz, som även hon har ett förflutet på PR-byrån Prime. Sophia Bendz uttrycker stor glädje över rekryteringen och lyfter fram Tatiana Shalalvands driv, passion och goda omdöme som investerare.
Samtidigt genomgår Tatiana Shalalvands tidigare arbetsgivare Kinnevik (börskurs) ett omfattande strategiskt skifte för att vinna tillbaka marknadens förtroende. Investmentbolagets nya verkställande direktör Helena Saxon, som hämtats från Investor, stakar ut en ny riktning. Kinnevik ska framöver satsa på mer mogna och lönsamma bolag snarare än tidiga startups. Tatiana Shalalvand poängterar att hon lämnar Kinnevik med varma känslor efter att ha älskat sin tid på bolaget.
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Tror starkt på den nordiska myllan
Marknaden för riskkapital uppvisar för närvarande en splittrad bild. Under det första halvåret nådde investeringarna i Europa rekordnivåer, där lejonparten slussades in i AI-bolag. Samtidigt har det totala antalet genomförda transaktioner sjunkit kraftigt. Det har skapat en oberäknelig marknad där ett mellanskikt av bolag har fått det mycket svårt att resa nytt kapital.
Trots utmaningarna ser Tatiana Shalalvand en enorm potential i det lokala ekosystemet. Hon anser att det råder hög sannolikhet för att nästa gigantiska globala succébolag kommer att födas i Sverige eller Norden. Regionen besitter starka ingenjörstalanger och en mognad i att tänka globalt från dag ett. Med den snabba utvecklingen inom AI går alla processer dessutom betydligt snabbare än tidigare.
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”Ju större du blir, desto mer värderas du”
Ett tydligt exempel på Tatiana Shalalvands investeringsfilosofi är AI-bolaget Tandem Health. Bolaget utvecklar AI-transkriberingar för vårdsektorn och tog nyligen in 1 miljard kronor. Tatiana Shalalvand var drivande när Kinnevik ledde A-rundan i bolaget förra året. Genom noggranna samtal med läkare och beslutsfattare kunde teamet säkerställa att produkten skapade ett genuint värde som kunderna faktiskt var villiga att betala för.
Tandem Health värderades till 5 miljarder kronor i den senaste rundan. Många konkurrenter gjorde misstaget att resa kapital till orimliga värderingar under 2021, vilket har visat sig svårt att upprätthålla i längden.
”Ju större du blir desto mer värderas du på riktiga traditionella marknadsmässiga multiplar”, konstaterar Tatiana Shalalvand i Di-intervjun.
Att Tandem Health valde att fokusera på Europa i stället för USA var ett medvetet drag. Den amerikanska marknaden präglas av hård konkurrens och domineras av två stora journalsystem.
Motströmsstrategi och hållbart arbete
För att nå framgång som investerare gäller det att undvika flockbeteende. Medan många riskkapitalister just nu rusar mot hårdvara och fysisk AI vill Tatiana Shalalvand påminna om hur kapitalkrävande och svår den sektorn är, även om robotik för industrin lockar.
Samtidigt tätnar konkurrensen om de bästa grundarna i Stockholm. Utländska investerare flyger frekvent till staden för att knyta kontakter. Svenska startups toppar dessutom rapporter över så kallade startupfabriker. Tidigare medarbetare från framgångssagor som Spotify och Klarna hoppar av för att starta eget i en allt snabbare takt. Dessutom lockar den nordiska välfärden och de starka bolagen till sig topptalanger från Silicon Valley.
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Till vardags är investeraren trebarnsmor
Mitt i denna snabbrörliga miljö pågår en debatt om den så kallade 996-trenden, där vissa aktörer förespråkar arbetsveckor på tolv timmar om dagen i sex dagar. Tatiana Shalalvand uppskattar grundare med hög arbetsmoral men avfärdar modellen som ohållbar i längden. Att bygga bolag tar minst tio år och kräver att man har ett fungerande liv utanför arbetet.
Själv kombinerar hon en intensiv karriär med att vara trebarnsmor. Receptet för att orka hålla tempot uppe och prestera på topp på jobbet är enkelt och fast förankrat i vardagen.
”Min träning är inte förhandlingsbar. Jag tycker om att springa på morgonen och blir då mycket bättre på jobbet”, säger Tatiana Shalalvand till Di.
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