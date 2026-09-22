Från Kinnevik till Cherry: Så ska Tatiana Shalalvand vaska fram nästa storsuccé

Tror starkt på den nordiska myllan

Marknaden för riskkapital uppvisar för närvarande en splittrad bild. Under det första halvåret nådde investeringarna i Europa rekordnivåer, där lejonparten slussades in i AI-bolag. Samtidigt har det totala antalet genomförda transaktioner sjunkit kraftigt. Det har skapat en oberäknelig marknad där ett mellanskikt av bolag har fått det mycket svårt att resa nytt kapital.

Trots utmaningarna ser Tatiana Shalalvand en enorm potential i det lokala ekosystemet. Hon anser att det råder hög sannolikhet för att nästa gigantiska globala succébolag kommer att födas i Sverige eller Norden. Regionen besitter starka ingenjörstalanger och en mognad i att tänka globalt från dag ett. Med den snabba utvecklingen inom AI går alla processer dessutom betydligt snabbare än tidigare.

ANNONS

Läs mer: Kinnevik: Vd-bytet är ett rop på hjälp DagensPS

”Ju större du blir, desto mer värderas du”

Ett tydligt exempel på Tatiana Shalalvands investeringsfilosofi är AI-bolaget Tandem Health. Bolaget utvecklar AI-transkriberingar för vårdsektorn och tog nyligen in 1 miljard kronor. Tatiana Shalalvand var drivande när Kinnevik ledde A-rundan i bolaget förra året. Genom noggranna samtal med läkare och beslutsfattare kunde teamet säkerställa att produkten skapade ett genuint värde som kunderna faktiskt var villiga att betala för.

Tandem Health värderades till 5 miljarder kronor i den senaste rundan. Många konkurrenter gjorde misstaget att resa kapital till orimliga värderingar under 2021, vilket har visat sig svårt att upprätthålla i längden.

”Ju större du blir desto mer värderas du på riktiga traditionella marknadsmässiga multiplar”, konstaterar Tatiana Shalalvand i Di-intervjun.

Att Tandem Health valde att fokusera på Europa i stället för USA var ett medvetet drag. Den amerikanska marknaden präglas av hård konkurrens och domineras av två stora journalsystem.

Motströmsstrategi och hållbart arbete

För att nå framgång som investerare gäller det att undvika flockbeteende. Medan många riskkapitalister just nu rusar mot hårdvara och fysisk AI vill Tatiana Shalalvand påminna om hur kapitalkrävande och svår den sektorn är, även om robotik för industrin lockar.

Samtidigt tätnar konkurrensen om de bästa grundarna i Stockholm. Utländska investerare flyger frekvent till staden för att knyta kontakter. Svenska startups toppar dessutom rapporter över så kallade startupfabriker. Tidigare medarbetare från framgångssagor som Spotify och Klarna hoppar av för att starta eget i en allt snabbare takt. Dessutom lockar den nordiska välfärden och de starka bolagen till sig topptalanger från Silicon Valley.

ANNONS

Läs vidare: Stenbeck kavlar upp ärmarna – men kan förtroendet räddas? DagensPS

Till vardags är investeraren trebarnsmor

Mitt i denna snabbrörliga miljö pågår en debatt om den så kallade 996-trenden, där vissa aktörer förespråkar arbetsveckor på tolv timmar om dagen i sex dagar. Tatiana Shalalvand uppskattar grundare med hög arbetsmoral men avfärdar modellen som ohållbar i längden. Att bygga bolag tar minst tio år och kräver att man har ett fungerande liv utanför arbetet.

Själv kombinerar hon en intensiv karriär med att vara trebarnsmor. Receptet för att orka hålla tempot uppe och prestera på topp på jobbet är enkelt och fast förankrat i vardagen.

”Min träning är inte förhandlingsbar. Jag tycker om att springa på morgonen och blir då mycket bättre på jobbet”, säger Tatiana Shalalvand till Di.

Läs också: Kinnevik skrev ner värdet 73 procent, men revisorn tror på Aira Realtid

Se klippet: Kinneviks stora skifte: Från riskbolag till Investor-modellen DagensPS