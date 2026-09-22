Uppåt på Asienbörserna – Samsung stiger
Flera stora börser i Asien fortsätter klättra under tisdagen.
Samtidigt stiger oljepriset.
Sydkoreanska Kospi tycks bubbla av munterhet och klättrar 1,8 procent under tisdagens första handelstimmar. Bland annat stiger elektronikjätten Samsung Electronics med 2,4 procent.
I Kina ökar Shenzhen-börsen med 0,8 procent medan Shanghai stiger 0,3 procent. Hongkong-baserade Hang Seng stiger med 0,6 procent.
Uppgångarna kommer trots ett på nytt stigande oljepris. Brentoljans novembertermin ökar med cirka 1,1 procent till 101,44 dollar per fat, enligt CNBC.
Tokyo-börsen håller helgstängt under tisdagen.