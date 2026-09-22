Uppåt på Asienbörserna – Samsung stiger

Distansarbete: Nu vill inte ens cheferna vara på jobbet

I en ny undersökning bland tusen chefer uppger nästan hälften att flexibla arbetsformer är ett huvudskäl till att de inte byter jobb. Från allt fler håll och i allt fler stora företag höjs nu rösterna för att de anställda ska tillbaka till kontoren. Frågan är vem som ska hålla koll på att de är där, …