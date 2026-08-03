Helena Saxon ska få Kinnevik på rätt köl – ny vd i dag

Redan i maj förra året axlade Cristina Stenbeck uppdraget som ny ordförande, och samtidigt lämnade Harald Mix och Susanna Campbell styrelsen.

I mitten av mars i år klev den tidigare Zalando-vd:n Rubin Ritter in som tillförordnad vd efter Georgi Ganev.

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Så hög är substansrabatten i Kinnevik

För Kinnevik, som investerat stort i topparna men som inte levererat önskvärt, har förtroendet naggats rejält i kanten och enligt EFN är substansrabatten i bolaget nu över 50 procent.

På börsen har Kinnevik tappat hela 37 procent i år, och på tre år är aktiedippen 56 procent medan den är ännu större, minus 83 i avkastning, på fem år.

Helena Saxon, som nu ska styra upp det dikeskörda företaget, är bekant från flera tunga poster, däribland som tidigare finanschef för Wallenbergarnas Investor.

Hon sitter även i H&M:s styrelse och den danska läkemedelsjätten Novo Nordisk.

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