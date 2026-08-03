I dag, måndag, övertar kända näringslivskvinnan Helena Saxon rollen som vd för det kraftigt stukade investmentbolaget Kinnevik.
Helena Saxon ska få Kinnevik på rätt köl – ny vd i dag
Helena Saxons uppdrag är att se till Kinnevik blir lönsamt igen och att miljardkassan förvaltas klokt och inte spenderas fortsatt vårdlöst.
Kinnevik har genomgått en omvälvande process, inte minst på ledningsnivå, inför Helena Saxons tillträde som ny vd.
Redan i maj förra året axlade Cristina Stenbeck uppdraget som ny ordförande, och samtidigt lämnade Harald Mix och Susanna Campbell styrelsen.
I mitten av mars i år klev den tidigare Zalando-vd:n Rubin Ritter in som tillförordnad vd efter Georgi Ganev.
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Så hög är substansrabatten i Kinnevik
För Kinnevik, som investerat stort i topparna men som inte levererat önskvärt, har förtroendet naggats rejält i kanten och enligt EFN är substansrabatten i bolaget nu över 50 procent.
På börsen har Kinnevik tappat hela 37 procent i år, och på tre år är aktiedippen 56 procent medan den är ännu större, minus 83 i avkastning, på fem år.
Helena Saxon, som nu ska styra upp det dikeskörda företaget, är bekant från flera tunga poster, däribland som tidigare finanschef för Wallenbergarnas Investor.
Hon sitter även i H&M:s styrelse och den danska läkemedelsjätten Novo Nordisk.
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Storstädning inför Helena Saxons vd-debut
Det har nu skett en tydlig ”storstädning” i Kinnevik, skriver Handelsbankens ekonomikanal, inför hennes entré som vd för investmentbolaget med sin klassiska adress på Skeppsbron 18 i Stockholm.
Mer än var tredje anställd har tvingats lämna företaget sedan februari.
Det handlar nu för Saxon om att bland annat allokera den enorma kassan som bolaget sitter på efter försäljningen av Tele2.
Analytikerna som följer bolaget välkomnar utgallringen som ägt rum på Kinnevik och menar att det underlättar för Helena Saxons uppgift.
Förhoppningarna bland proffsen har stärkts efter bolagets Q2-rapport.
Spiltan Fonder längtar efter ny finansdirektör
Även Spiltan Fonder, Kinneviks näst största ägare, ser positivt på den strategiska översynen som företaget genomgått och där en ny finanschef nu även står på agendan att rekrytera för Helena Saxon.
”Vi hoppas att hon får en bra start genom att tillsätta en permanent finansdirektör under hösten. Vi ser också gärna att den pågående översynen av portföljen fortsätter med samma handlingskraft, med fokus på kapitalallokering och att successivt bygga en mer kassagenererande portfölj. Samtidigt är det viktigt att hon ges den tid som krävs för att genomföra de förändringar som bedöms nödvändiga”, skriver Samuel Gustafsson och Oskar Berglund, assisterande förvaltare i Spiltans Aktiefond, till EFN.
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