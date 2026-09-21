Källor: Överenskommelse klar om jätteköpet
Paramount Skydance har nått en överenskommelse med åklagare i USA om köpet av Warner Bros Discovery, uppger källor för amerikanska medier.
En koalition av delstater – bland dem New York och Kalifornien – lämnade i somras in en stämningsansökan för att blockera affären, som är värd motsvarande omkring 800 miljarder, med motiveringen att detta skulle ”utradera konkurrensen”.
Enligt källuppgifter till bland andra AP och CNN har Paramount Skydance nu nått en överenskommelse med delstatsåklagare som drivit ärendet, vilket i praktiken skulle innebära att det sista hindret för köpet försvunnit.
I juli respektive augusti gav EU och Storbritannien grönt ljus för jätteaffären efter det att mediejätten gjort vissa eftergifter, bland annat ska man inte samarbeta med vissa konkurrenter under det kommande decenniet.