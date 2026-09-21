Källor: Överenskommelse klar om jätteköpet

En koalition av delstater – bland dem New York och Kalifornien – lämnade i somras in en stämningsansökan för att blockera affären, som är värd motsvarande omkring 800 miljarder, med motiveringen att detta skulle ”utradera konkurrensen”.

Paramount Skydance har nått en överenskommelse med åklagare i USA om köpet av Warner Bros Discovery, uppger källor för amerikanska medier.

En koalition av delstater – bland dem New York och Kalifornien – lämnade i somras in en stämningsansökan för att blockera affären, som är värd motsvarande omkring 800 miljarder, med motiveringen att detta skulle ”utradera konkurrensen”.