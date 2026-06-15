Klart nej till kärnkraft – samtidigt som Vattenfall satsar

”Grundlig process”

”Detta har varit en mycket grundlig process, som också har granskats av en oberoende part”, påpekar Martin Darelius, tillförordnad chef för ny kärnkraft hos Vattenfall.

Det aktuella projektet handlar om tre nya reaktorer med en effekt på 470 MW per reaktor.

Tillsammans kan de producera cirka 12 terawattimmar el per år den dag de kommer i drift.

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Ett klart nej till kärnkraft blev det däremot söndag i Karlshamn. Där genomfördes en lokal folkomröstning i frågan om Karlshamn ska ha kärnkraft i framtiden eller ej.

Det blev ett nej i samtliga nio valdistrikt och totalt röstade 60,9 procent nej och 37,0 procent ja. Valdeltagandet i omröstningen var 48,4 procent.

Ett klart nej till kärnkraft i Karlshamn blev det söndag i en lokal folkomröstning, samtidigt som Vattenfall tar nya steg vid Ringhals. (Foto: Johan Nilsson/TT)

En nöjd – en missnöjd

Oppositionsrådet Ida Lapell (S) är nöjd med utfallet från folkomröstningen.

”Mina tankar är såklart att jag är glad över hur det ser ut att bli. Det viktiga för oss i det här har varit demokratin. Att folk ska få säga sitt”, säger hon hos SVT.

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Gärdebring (M) är besviken över resultatet men lovar följa utfallet av folkomröstningen.

”Resultatet är något jag inte hade hoppats, men vi kommer att följa det. Ur mitt perspektiv har oppositionen tagit på sig ett oerhört stort ansvar för framtiden. De måste ge sin bild över vad de ser i stället för Karlshamn”, säger han.

Klartecken: Här ska kärnavfallet slutförvaras. Dagens PS

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