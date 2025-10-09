Försvarsaktier: Uppstickaren får stororder i USA

“Detta är den största ordern på MilDefs egenutvecklade 19/2-teknikplattform (datorer, switchar, servrar, routrar) som tagits av vårt bolag i USA”, bekräftar bolagets IR-chef Olof Engvall till Dagens PS.

“Bara början på början”

MilDef (börskurs MilDef) är tack vare en enorm tillväxt de senaste åren numera Sveriges nästa största noterade försvarsbolag efter jätten Saab (börskurs Saab).

Samtidigt spådde bolagets vd Daniel Ljunggren att bolagets utveckling bara var “i början av början” när han intervjuades som Veckans börsprofil hos Dagens PS tidigare i höstas.

“Jag skulle bli väldigt förvånad om inte de närmast fem åren ser en ännu högre efterfrågan och tillväxt än hittills”, sa han då om försvarsaktien och utvecklade;

“Ett eventuellt fredsavtal eller vapenvila tror jag inte heller kommer påverka satsningarna. Europa kommer ändå behöva stärka sin inhemska leverantörskedja och förmåga oavsett.”