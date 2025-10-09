Dagens PS
Försvarsaktier: Uppstickaren får stororder i USA

Den svenska försvarsaktien har fått sin största ordern hittills i USA.
Den svenska försvarsaktien har fått sin största ordern hittills i USA. (Foto: MilDef)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 09 okt. 2025Publicerad: 09 okt. 2025

Försvarsaktien är upp 61 procent på börsen i år. Nu har den svenska uppstickaren fått en genombrottsorder i USA på 52 miljoner kronor.

“Detta är den största ordern på MilDefs egenutvecklade 19/2-teknikplattform (datorer, switchar, servrar, routrar) som tagits av vårt bolag i USA”, bekräftar bolagets IR-chef Olof Engvall till Dagens PS.

“Bara början på början”

MilDef (börskurs MilDef) är tack vare en enorm tillväxt de senaste åren numera Sveriges nästa största noterade försvarsbolag efter jätten Saab (börskurs Saab).

Samtidigt spådde bolagets vd Daniel Ljunggren att bolagets utveckling bara var “i början av början” när han intervjuades som Veckans börsprofil hos Dagens PS tidigare i höstas.

“Jag skulle bli väldigt förvånad om inte de närmast fem åren ser en ännu högre efterfrågan och tillväxt än hittills”, sa han då om försvarsaktien och utvecklade;

“Ett eventuellt fredsavtal eller vapenvila tror jag inte heller kommer påverka satsningarna. Europa kommer ändå behöva stärka sin inhemska leverantörskedja och förmåga oavsett.”

“NATO-partner”

Men det är uppenbarligen inte bara i Europa som efterfrågan finns på MilDefs stryktåliga och högteknologiska it-försvarsprodukter, utan även i USA.

“MilDef har vunnit ett 52 MSEK kontrakt från L3Harris Technologies, ett USA-baserat försvarsföretag, för att stödja ett pansarfordonsprogram till en NATO-partner”, skriver bolaget i ett pressmeddelande där även det svenska bolagets USA-chef uttalar sig;

“MilDef har haft ett nära samarbete med L3Harris ingenjörsteam för att utveckla 19”/2 stryktåliga servrar och Cisco-baserade routrar och switchar som ska integreras i nya pansarfordon som en del av den kritiska taktiska kommunikations- och nätverksryggraden för leverans till ett NATO-medlemsland”, säger Jim Rimay, MD, MilDef US.

Ordern är som sagt den största någonsin för försvarsaktien MilDef i USA.

Försvarsaktien stiger

Betydelsen av ordern understryks av MilDefs vd;

“Det här är ett mycket viktigt kontrakt för MilDef på den amerikanska marknaden och ett bevis på vårt starka erbjudande inom IT-utrustning för datadrivna uppdragskritiska försvarssystem”, säger Daniel Ljunggren.

Även MilDefs IR-chef ser det som en fjäder i hatten för bolagets teknologi;

“För att vi är konkurrenskraftigast (enligt dem) på IT-utrustning för det datadrivna försvaret”, svarar han på frågan till Dagens PS om skälet till att kunden valde just MilDef som leverantör.

Försvarsaktien stiger 1,6 procent på Stockholmsbörsen i skrivande stund efter beskedet om storordern.

