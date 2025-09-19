Börsraketens vd: ”Det är bara början på början”

Förutom 200 procent plus på börsen de senaste tre åren, och tiodubbelt antal aktieägare, så har man på kort tid hunnit med att nästan dubbla sin storlek genom förvärv i Tyskland och samtidigt starta nya produktionsanläggningar varav den senaste slår upp portarna utanför Stockholm i början av oktober.

För Dagens PS berättar nu vd Daniel Ljunggren om vad som gör Mildefs produkter så unika, nyckeltalen han tycker bolagets aktieägare ska hålla koll på och varför vi bara är “i början av början” på försvarsboomen.

Veckans börsprofil är en artikelserie som publiceras varje fredag där Dagens PS ställer fem frågor till en intressant person inom börs, investeringar och finans.

Namn: Daniel Ljunggren

Titel: Vd för försvarsbolaget MilDef (börskurs MilDef)

Bakgrund: På MilDef sedan 2011, först som CFO och sedan maj 2023 vd.

Aktuell: Mer än tredubblat sin försäljning sedan 2020, rusat på börsen och öppnar nu en ny viktig produktionsanläggning i Stockholm.

1. Ni är Sveriges nästa största noterade försvarsbolag men kanske ändå rätt okänd för många, berätta om bolaget, konkurrenssituationen och hur allt startade?

Jag skulle säga att MilDef är ett snabbt växande försvarsteknikbolag, framåtlutat modernt på en accelererande tillväxtresa.

Grundat i Helsingborg 1997 som ett rent säljbolag av IT-utrustning till försvarssektorn. Sen har det evolverat över tid med egen produktion och utveckling som har drivit tillväxten de senaste fem till tio åren.

I dag jobbar vi med att bli en full serviceprovider av taktisk IT som vi kallar det i försvarsindustrin.

Vissa tror att vi köper en iPad och stoppar det i ett aluminiumchassi. Men det är långt ifrån det. Vi bygger och designar allting från scratch.

Det handlar om hårdvarusidan, mjukvarusidan och integrationssidan. Att kunna leverera helhetslösningar av taktisk IT och ta en roll som en pålitlig leverantör till de stora försvarsbolagen.

Om man tittar på konkurrenssituationen så är den ju ganska geografiskt uppdelad.

På vår huvudmarknad i Europa har vi ingen motsvarighet utan det handlar mer om att de stora bolagen i sektorn kan ha en egen division vi konkurrerar med i vissa sammanhang, alltså någon form av electrical division.

SAAB (börskurs Saab) har någon del, Rheinmetall har en del i sig, Kongsberg lika så. Men de levererar oftast bara till sig själva, MilDef kan leverera till alla.

Så vi är ganska ensam om att vara en nischad hovleverantör av taktisk IT till Norden och centrala europeiska marknader.

“Vi har varit i Afghanistan, vi har varit i Mali, vi är i Ukraina. Det fungerar.” (Foto: MilDef)

Sen kan det finnas några småspelare som kan konkurrera i vissa fragment av marknaden men det är en annan sak.

Det vi försöker skapa är någon form av economy of scale där vi kan göra det bättre, snabbare, billigare och till bättre kvalitet än andra.

Vi har varit i Afghanistan, vi har varit i Mali, vi är i Ukraina. Det fungerar. Att ha alla stämplar och certifikat man också måste ha, vilket gör det svårt för andra att bara kliva in och konkurrera med liknande teknik.

Våra produkter ska ju tåla ganska mycket. Det är chock och vibration och sand och vatten och damm och kyla och varma och allt däremellan.

Det handlar om en helt annan teknisk höjd och mycket mer kundanpassning och hitta lösningar för andra tekniskt svåra utmaningar.

Våra produkter ska ju tåla ganska mycket. Det är chock och vibration och sand och vatten och damm och kyla och varma och allt däremellan.