Börsraketens vd: ”Det är bara början på början”

"Jag skulle bli väldigt förvånad om inte de närmast fem åren ser en ännu högre efterfrågan och tillväxt än hittills", säger Veckans börsprofil, börsraketen och försvarsbolaget MilDefs vd Daniel Ljunggren, till Dagens PS.
(Foto: MilDef)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 19 sep. 2025Publicerad: 19 sep. 2025

Uppstickare, börsraket eller ett världsledande modernt svenskt tech-bolag? Alla epiteten går att sätta på skånska MilDef som efter en otrolig tillväxtresa blivit Sveriges näst största noterade aktör i försvarssektorn efter jätten Saab.

Förutom 200 procent plus på börsen de senaste tre åren, och tiodubbelt antal aktieägare, så har man på kort tid hunnit med att nästan dubbla sin storlek genom förvärv i Tyskland och samtidigt starta nya produktionsanläggningar varav den senaste slår upp portarna utanför Stockholm i början av oktober.

För Dagens PS berättar nu vd Daniel Ljunggren om vad som gör Mildefs produkter så unika, nyckeltalen han tycker bolagets aktieägare ska hålla koll på och varför vi bara är “i början av början” på försvarsboomen.

Veckans börsprofil är en artikelserie som publiceras varje fredag där Dagens PS ställer fem frågor till en intressant person inom börs, investeringar och finans.

Namn: Daniel Ljunggren

Titel: Vd för försvarsbolaget MilDef (börskurs MilDef)

Bakgrund: På MilDef sedan 2011, först som CFO och sedan maj 2023 vd.

Aktuell: Mer än tredubblat sin försäljning sedan 2020, rusat på börsen och öppnar nu en ny viktig produktionsanläggning i Stockholm.

1. Ni är Sveriges nästa största noterade försvarsbolag men kanske ändå rätt okänd för många, berätta om bolaget, konkurrenssituationen och hur allt startade?

Jag skulle säga att MilDef är ett snabbt växande försvarsteknikbolag, framåtlutat modernt på en accelererande tillväxtresa.

Grundat i Helsingborg 1997 som ett rent säljbolag av IT-utrustning till försvarssektorn. Sen har det evolverat över tid med egen produktion och utveckling som har drivit tillväxten de senaste fem till tio åren.

I dag jobbar vi med att bli en full serviceprovider av taktisk IT som vi kallar det i försvarsindustrin.

Vissa tror att vi köper en iPad och stoppar det i ett aluminiumchassi. Men det är långt ifrån det. Vi bygger och designar allting från scratch.

Det handlar om hårdvarusidan, mjukvarusidan och integrationssidan. Att kunna leverera helhetslösningar av taktisk IT och ta en roll som en pålitlig leverantör till de stora försvarsbolagen.

Om man tittar på konkurrenssituationen så är den ju ganska geografiskt uppdelad.

På vår huvudmarknad i Europa har vi ingen motsvarighet utan det handlar mer om att de stora bolagen i sektorn kan ha en egen division vi konkurrerar med i vissa sammanhang, alltså någon form av electrical division.

SAAB (börskurs Saab) har någon del, Rheinmetall har en del i sig, Kongsberg lika så. Men de levererar oftast bara till sig själva, MilDef kan leverera till alla.

Så vi är ganska ensam om att vara en nischad hovleverantör av taktisk IT till Norden och centrala europeiska marknader.

“Vi har varit i Afghanistan, vi har varit i Mali, vi är i Ukraina. Det fungerar.” (Foto: MilDef)
Sen kan det finnas några småspelare som kan konkurrera i vissa fragment av marknaden men det är en annan sak.

Det vi försöker skapa är någon form av economy of scale där vi kan göra det bättre, snabbare, billigare och till bättre kvalitet än andra.

Vi har varit i Afghanistan, vi har varit i Mali, vi är i Ukraina. Det fungerar. Att ha alla stämplar och certifikat man också måste ha, vilket gör det svårt för andra att bara kliva in och konkurrera med liknande teknik.

Vissa tror att vi köper en iPad och stoppar det i ett aluminiumchassi. Men det är långt ifrån det. Vi bygger och designar allting från scratch.

Våra produkter ska ju tåla ganska mycket. Det är chock och vibration och sand och vatten och damm och kyla och varma och allt däremellan.

Det handlar om en helt annan teknisk höjd och mycket mer kundanpassning och hitta lösningar för andra tekniskt svåra utmaningar.

Våra produkter ska ju tåla ganska mycket. Det är chock och vibration och sand och vatten och damm och kyla och varma och allt däremellan.

2. Sektorn är verkligen i ropet och ni har tiodubblat antal aktieägare på kort tid, vilka tycker du är de viktigaste nyckeltalen för gamla och nya småsparare att hålla koll på för att se att MilDef är på väg åt rätt håll kommande år?

Tittar man på det specifika på Mildef så tycker jag det är framförallt två nyckeltal som är otroligt väsentliga.

Det första är orderingången som kopplar till framtida intäkter och framtida kassaflöden.

Det är ett absolut centralt att vi håller affärsutflödet i gång med nya ordrar, det är bränslet i MilDef.

Nummer två är bruttomarginalen.

Kan vi hålla ordning på orderingången och bruttomarginalen så kommer MilDefs verksamhet att skala bra och det kommer att ge en ganska kraftigt ökad lönsamhet framöver.

Bruttomarginalen handlar ju också för oss någonstans om att kunna visa att vi har attraktivt erbjudande och att vi har en bra teknisk höjd i våra produkter.

Därför tycker jag att bruttomarginalen är viktig och den har varit stigande på rullande 12 månader under de senaste åren. Exkluderat förvärvet av Roda hade vi en buttomarginal på 58 procent vilket var rekord i senaste kvartalet.

3. Ni är inte bara en börsraket utan har också haft full aktivitet operativt, ni förvärvade tyska Roda tidigare i år, vad betyder det för er?

Roda-förvärvet är vår plats vid bordet på den tyska marknaden som är otroligt attraktiv.

Vi köper på oss Roda som har en marknadsaccess i Tyskland som har långsiktiga kundrelationer och ett starkt varumärke.

Jag tycker att det finns alla goda möjligheter att Roda blir en viktig husarbete komponent i vår framtida tillväxtresa.

Sen tycker jag att vi köpte Roda på ett attraktivt pris. Vi fick dem till fem gånger ebitda på 24 års siffror, det är en attraktiv deal.

Tyskland kommer att spendera otroliga mängder i ökade försvarsanslag. Det är också det land som de senaste decennierna spenderat minst pengar på sin försvarsförmåga och som kommer att ha ett stort gap som behöver fyllas.

Jag tror det finns en hel del synergier om kan öka försäljningen av våra egna produkter från vår egen portfölj på den tyska marknaden.

Sen tycker jag att vi köpte Roda på ett attraktivt pris. Vi fick dem till fem gånger ebitda på 24 års siffror, det är en attraktiv deal.

4. Ni inviger också snart en ny installationsfacilitet i Rosersberg utanför Stockholm, berätta varför och vad ni hoppas uppnå med den?

Stämmer. Nu gasar vi och ökar kapacitetssidan där vi går från att kunna hantera fördubblad kapacitet i Rosersberg.

Innan har vi kunnat jobba med en plattform åt gången och nu kan vi jobba med fyra. Det är ju en viktig pusselbit i våra generella kapacitetsbyggande åtgärder som vi gör att ta hand om och adressera den ökade försvarsomslagen och den marknadssituationen som vi ser framåt.

Det handlar väl dels om att vara ännu mer relevant här och nu men även att vara relevant över tid framåt.

Vi ser ju att det finns en hög efterfrågan och ett landskap för att kunna ta och växa den positionen. Och då har ju faciliteten av lokalförmågan varit en begränsande faktor.

Det är totalt 6 500 kvadratmeter så det kommer säkert vara uppåt 3-400 anställda när vi når full kapacitet. Det är en signifikant investering vi gör.

Totalt har vi fyra stycken större operationella produktionsanläggningar.

Dels i Helsingborg där vi har vårt huvudkontor där vi sprungna från. Sen har vi den här nya stora i Rosersberg och sen nere i Tyskland genom det tyska förvärvet. Och sen ett mindre sälj- och supportkontor i Storbritannien.

För ett år sedan hade vi bara två.

5. Vi vet att det har och kommer investeras oerhörda summor i försvarssektorn, hur mycket har ni märkt av det och hur mycket tror ni ligger framför er, kan tänka att er nisch ändå är ganska sent i leveranskedjan?

Ja men det är väl rätt uppfattat, MilDef är definitivt ett sencykliskt bolag.

Jag har sagt att nu har vi sett början på början. Men det är absolut så att de större volymerna och upphandlingarna ligger framför oss.

Vi precis bara börjat ta del av de ökade försvarsanslagen och man ska ha respekt för att materialisera de här investeringarna tar ganska lång tid.

Jag skulle bli väldigt förvånad om inte de närmast fem åren ser en ännu högre efterfrågan och tillväxt än hittills.

Ett eventuellt fredsavtal eller vapenvila tror jag inte heller kommer påverka satsningarna. Europa kommer ändå behöva stärka sin inhemska leverantörskedja och förmåga oavsett.

Att USA nu minskar sitt engagemang i Europa kommer få stor betydelse. Det kommer att finnas oändligt med affärsmöjligheter för oss.

Läs även:

Veckans börsprofil: Telias vd i intervju efter succé-starten: Så vill han växa folkaktiens vinster – Dagens PS

FörsvarsbolagMildef GroupStockholmsbörsenSverigeVeckans börsprofil
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

