Uppstickare, börsraket eller ett världsledande modernt svenskt tech-bolag? Alla epiteten går att sätta på skånska MilDef som efter en otrolig tillväxtresa blivit Sveriges näst största noterade aktör i försvarssektorn efter jätten Saab.
Börsraketens vd: ”Det är bara början på början”
Mest läst i kategorin
Här kan det bli utdelningsregn 2026 – stora skillnader mellan bankerna
Det är långt kvar till börsens säsong för utdelningar på senvåren men redan nu går det att ana var det kan bli bra klirr på kontot för aktieägarna. För utdelningsjägare som vill hitta avkastning i banksektorn kan det verkligen löna sig att välja rätt bankaktie att satsa på. Läs även: Feds ränteprognos för 2026 våt …
Gardell om börsens supertrend: "Borde skett tidigare"
De senaste åren har avknoppningar blivit ett allt vanligare fenomen för bolagen att skapa värde på Stockholmsbörsen något som applåderas av finansmannen Christer Gardell. Och nu verkar trenden har tilltagit med spekulationer om många fler nya bolag som kan knoppas av från någon av de största svenska aktiebolagen. Läs mer: Svolder avslöjar tre nya aktiefynd: …
Elon Musk på väg att ta tillbaka sina miljarder
Teslas vd Elon Musk är nära att ta tillbaka de tiotals miljarder dollar han förlorade under den massiva bojkotten mot den amerikanska elbilstillverkaren. Musks tvivelaktiga politiska utspel när han jobbade åt Trump i Vita huset utlöste våldsamma protester världen runt och fick försäljningen av Teslas bilar att rasa till botten. För Elon Musk personligen innebar …
Intels aktier rusar efter Nvidia-besked
Krisande Intels aktier stack i väg upp med omkring 33 procent på nyheten om att Nvidia investerar 5 miljarder dollar i bolaget. I ett pressmeddelande skriver Nvidia att investeringen på 5 miljarder dollar är en del av en överenskommelse om att samutveckla datacenter- och PC-chip med den krisdrabbade chiptillverkaren, berättar CNBC. Investeringens andel från Nvidia …
Kapar 800 miljoner: Var tionde får gå
Pappers- och förpackningsindustrin krisar. Nu sparkar Billerud 11 procent av sina anställda och lägger ett sparpaket på 800 miljoner. Rubriken är ”Billerud initierar kostnadsbesparingar för att stärka konkurrenskraften” och som alltid är ”initierar kostnadsbesparingar” en eufemism för att sparka folk. I Billeruds (börskurs Billerud) fall handlar det om att minska antalet anställda med 650 personer …
Förutom 200 procent plus på börsen de senaste tre åren, och tiodubbelt antal aktieägare, så har man på kort tid hunnit med att nästan dubbla sin storlek genom förvärv i Tyskland och samtidigt starta nya produktionsanläggningar varav den senaste slår upp portarna utanför Stockholm i början av oktober.
För Dagens PS berättar nu vd Daniel Ljunggren om vad som gör Mildefs produkter så unika, nyckeltalen han tycker bolagets aktieägare ska hålla koll på och varför vi bara är “i början av början” på försvarsboomen.
Veckans börsprofil är en artikelserie som publiceras varje fredag där Dagens PS ställer fem frågor till en intressant person inom börs, investeringar och finans.
Namn: Daniel Ljunggren
Titel: Vd för försvarsbolaget MilDef (börskurs MilDef)
Bakgrund: På MilDef sedan 2011, först som CFO och sedan maj 2023 vd.
Aktuell: Mer än tredubblat sin försäljning sedan 2020, rusat på börsen och öppnar nu en ny viktig produktionsanläggning i Stockholm.
1. Ni är Sveriges nästa största noterade försvarsbolag men kanske ändå rätt okänd för många, berätta om bolaget, konkurrenssituationen och hur allt startade?
Jag skulle säga att MilDef är ett snabbt växande försvarsteknikbolag, framåtlutat modernt på en accelererande tillväxtresa.
Grundat i Helsingborg 1997 som ett rent säljbolag av IT-utrustning till försvarssektorn. Sen har det evolverat över tid med egen produktion och utveckling som har drivit tillväxten de senaste fem till tio åren.
I dag jobbar vi med att bli en full serviceprovider av taktisk IT som vi kallar det i försvarsindustrin.
Vissa tror att vi köper en iPad och stoppar det i ett aluminiumchassi. Men det är långt ifrån det. Vi bygger och designar allting från scratch.
Det handlar om hårdvarusidan, mjukvarusidan och integrationssidan. Att kunna leverera helhetslösningar av taktisk IT och ta en roll som en pålitlig leverantör till de stora försvarsbolagen.
Om man tittar på konkurrenssituationen så är den ju ganska geografiskt uppdelad.
På vår huvudmarknad i Europa har vi ingen motsvarighet utan det handlar mer om att de stora bolagen i sektorn kan ha en egen division vi konkurrerar med i vissa sammanhang, alltså någon form av electrical division.
SAAB (börskurs Saab) har någon del, Rheinmetall har en del i sig, Kongsberg lika så. Men de levererar oftast bara till sig själva, MilDef kan leverera till alla.
Så vi är ganska ensam om att vara en nischad hovleverantör av taktisk IT till Norden och centrala europeiska marknader.
Sen kan det finnas några småspelare som kan konkurrera i vissa fragment av marknaden men det är en annan sak.
Det vi försöker skapa är någon form av economy of scale där vi kan göra det bättre, snabbare, billigare och till bättre kvalitet än andra.
Vi har varit i Afghanistan, vi har varit i Mali, vi är i Ukraina. Det fungerar. Att ha alla stämplar och certifikat man också måste ha, vilket gör det svårt för andra att bara kliva in och konkurrera med liknande teknik.
Vissa tror att vi köper en iPad och stoppar det i ett aluminiumchassi. Men det är långt ifrån det. Vi bygger och designar allting från scratch.
Våra produkter ska ju tåla ganska mycket. Det är chock och vibration och sand och vatten och damm och kyla och varma och allt däremellan.
Det handlar om en helt annan teknisk höjd och mycket mer kundanpassning och hitta lösningar för andra tekniskt svåra utmaningar.
Våra produkter ska ju tåla ganska mycket. Det är chock och vibration och sand och vatten och damm och kyla och varma och allt däremellan.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
2. Sektorn är verkligen i ropet och ni har tiodubblat antal aktieägare på kort tid, vilka tycker du är de viktigaste nyckeltalen för gamla och nya småsparare att hålla koll på för att se att MilDef är på väg åt rätt håll kommande år?
Tittar man på det specifika på Mildef så tycker jag det är framförallt två nyckeltal som är otroligt väsentliga.
Det första är orderingången som kopplar till framtida intäkter och framtida kassaflöden.
Det är ett absolut centralt att vi håller affärsutflödet i gång med nya ordrar, det är bränslet i MilDef.
Nummer två är bruttomarginalen.
Kan vi hålla ordning på orderingången och bruttomarginalen så kommer MilDefs verksamhet att skala bra och det kommer att ge en ganska kraftigt ökad lönsamhet framöver.
Skånskt försvarsbolag stiger efter hemlig europeisk miljonorder
Det är inte bara jätten SAAB som vinner affärer i spåren av det svenska Natomedlemskapet. Svenska försvarsbolaget Mildef tillkännagav i dag en order värd 135 miljoner kronor med en hemlig europeiskt partner.
Bruttomarginalen handlar ju också för oss någonstans om att kunna visa att vi har attraktivt erbjudande och att vi har en bra teknisk höjd i våra produkter.
Därför tycker jag att bruttomarginalen är viktig och den har varit stigande på rullande 12 månader under de senaste åren. Exkluderat förvärvet av Roda hade vi en buttomarginal på 58 procent vilket var rekord i senaste kvartalet.
3. Ni är inte bara en börsraket utan har också haft full aktivitet operativt, ni förvärvade tyska Roda tidigare i år, vad betyder det för er?
Roda-förvärvet är vår plats vid bordet på den tyska marknaden som är otroligt attraktiv.
Vi köper på oss Roda som har en marknadsaccess i Tyskland som har långsiktiga kundrelationer och ett starkt varumärke.
Jag tycker att det finns alla goda möjligheter att Roda blir en viktig husarbete komponent i vår framtida tillväxtresa.
Sen tycker jag att vi köpte Roda på ett attraktivt pris. Vi fick dem till fem gånger ebitda på 24 års siffror, det är en attraktiv deal.
Tyskland kommer att spendera otroliga mängder i ökade försvarsanslag. Det är också det land som de senaste decennierna spenderat minst pengar på sin försvarsförmåga och som kommer att ha ett stort gap som behöver fyllas.
Jag tror det finns en hel del synergier om kan öka försäljningen av våra egna produkter från vår egen portfölj på den tyska marknaden.
Sen tycker jag att vi köpte Roda på ett attraktivt pris. Vi fick dem till fem gånger ebitda på 24 års siffror, det är en attraktiv deal.
4. Ni inviger också snart en ny installationsfacilitet i Rosersberg utanför Stockholm, berätta varför och vad ni hoppas uppnå med den?
Stämmer. Nu gasar vi och ökar kapacitetssidan där vi går från att kunna hantera fördubblad kapacitet i Rosersberg.
Innan har vi kunnat jobba med en plattform åt gången och nu kan vi jobba med fyra. Det är ju en viktig pusselbit i våra generella kapacitetsbyggande åtgärder som vi gör att ta hand om och adressera den ökade försvarsomslagen och den marknadssituationen som vi ser framåt.
Det handlar väl dels om att vara ännu mer relevant här och nu men även att vara relevant över tid framåt.
Vi ser ju att det finns en hög efterfrågan och ett landskap för att kunna ta och växa den positionen. Och då har ju faciliteten av lokalförmågan varit en begränsande faktor.
Saab:s vd i stor intervju: “Europa behöver ett flaggskeppsprojekt”
“Jag är klart väldigt glad över att den här branschen ses som en hållbar bransch. Vi är ju ett fundament för hållbarhet, vi måste kunna skydda våra länder och befolkningar”, säger Saab:s vd Micael Johansson till Dagens PS apropå den radikala omsvängningen i synen på försvarssektorn bland börsens investerare.
Det är totalt 6 500 kvadratmeter så det kommer säkert vara uppåt 3-400 anställda när vi når full kapacitet. Det är en signifikant investering vi gör.
Totalt har vi fyra stycken större operationella produktionsanläggningar.
Dels i Helsingborg där vi har vårt huvudkontor där vi sprungna från. Sen har vi den här nya stora i Rosersberg och sen nere i Tyskland genom det tyska förvärvet. Och sen ett mindre sälj- och supportkontor i Storbritannien.
För ett år sedan hade vi bara två.
5. Vi vet att det har och kommer investeras oerhörda summor i försvarssektorn, hur mycket har ni märkt av det och hur mycket tror ni ligger framför er, kan tänka att er nisch ändå är ganska sent i leveranskedjan?
Ja men det är väl rätt uppfattat, MilDef är definitivt ett sencykliskt bolag.
Jag har sagt att nu har vi sett början på början. Men det är absolut så att de större volymerna och upphandlingarna ligger framför oss.
Vi precis bara börjat ta del av de ökade försvarsanslagen och man ska ha respekt för att materialisera de här investeringarna tar ganska lång tid.
Rusning till försvarsfonden – han såg boomen först av alla
“Volymmässigt har vi gått från 500 miljoner till nära 6 miljarder på bara åtta månader under 2025. Det har varit en otrolig utveckling”, berättar Joakim Agerback, förvaltare och grundare av Sveriges, och hela Europas, första aktiefond på försvars- och säkerhetstemat.
Jag skulle bli väldigt förvånad om inte de närmast fem åren ser en ännu högre efterfrågan och tillväxt än hittills.
Ett eventuellt fredsavtal eller vapenvila tror jag inte heller kommer påverka satsningarna. Europa kommer ändå behöva stärka sin inhemska leverantörskedja och förmåga oavsett.
Att USA nu minskar sitt engagemang i Europa kommer få stor betydelse. Det kommer att finnas oändligt med affärsmöjligheter för oss.
Läs även:
Veckans börsprofil: Telias vd i intervju efter succé-starten: Så vill han växa folkaktiens vinster – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
JPMorgan: Wall Street balanserar på slak lina
Börsfesten håller i sig på Wall Street men den riskerar att få ett abrupt slut om företagens AI-vinster inte infrias, varnar JPMorgans aktieproffs. Enligt experterna på JPMorgan, som är USA:s största bank, är hotet mot det teknikdrivna börsrallyt på Wall Street om uteblivna AI-vinster större än de rådande geopolitiska spänningarna. Det berättar Bloomberg. Varnar för …
Börsraketens vd: ”Det är bara början på början”
Uppstickare, börsraket eller ett världsledande modernt svenskt tech-bolag? Alla epiteten går att sätta på skånska MilDef som efter en otrolig tillväxtresa blivit Sveriges näst största noterade aktör i försvarssektorn efter jätten Saab. Förutom 200 procent plus på börsen de senaste tre åren, och tiodubbelt antal aktieägare, så har man på kort tid hunnit med att …
Historiskt talar Feds sänkning för fortsatt USA-rally
När marknaderna nosat på rekordnivåer och USA:s centralbank sänkt räntorna har börsriktmärket S&P 500 fortsatt upp under 90 procent av tiden det följande börsåret. ”Feds räntesänkningar nära marknadstoppen har historiskt sett lett till ytterligare vinster, men inte linjärt”, skriver Keith Lerner, chefsstrateg på Truist, som undersökt de här samverkande faktorerna under lång tid. Det berättar …
Rackarspel: USA och Saudi i maskopi om priset på olja
Trots det fallande oljepriset har OPEC+ överraskat marknaden med ännu en produktionshöjning. Tidigare försök att pressa upp priset är som bortblåsta. Vad ligger bakom den nya strategin? Priset på olja har fått sig en rejäl törn under 2025. Även om svenska politiker gärna vill ta åt sig äran för att bensin och diesel fallit ner …
Staten noterar posten på börsen
Posti, det finska postväsendet, ska börsnoteras. Det framgår av uppgifter som finska Statsårdet gått ut med på fredagen om planerna för finska posten. "börsnotering av Posti Groups aktier kunna vara ett bra sätt att stödja Postis konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter", skriver finska myndigheten Statsrådet. MISSA INTE: Hasse Aro på TV3 vägrar gå i pension Posten säljs …