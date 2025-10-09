Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Carl Bennets aktie köpstämplas: 21 procents uppsida

Finansmannen Carl Bennets aktie har fått en ny köprek från Handelsbanken.
Finansmannen Carl Bennets aktie har fått en ny köprek från Handelsbanken. (Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 09 okt. 2025Publicerad: 09 okt. 2025

Efter en period av svagare tillväxt väljer Handelsbanken nu att höja sin rekommendation för en av finansmannen Carl Bennets innehav. Banken ser en attraktiv värdering som öppnar för uppgång.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

”Vi bedömer att marknaden fokuserar på en mer måttlig tillväxt fram till 2026”, skriver Handelsbankens analytiker Zino Engdalen Ricciuti i sin färska analys.

Läs även: Oro för bankerna på börsen: “Risk för besvikelse” – Dagens PS

Från kortsiktig oro till långsiktig potential

Lifco (börskurs Lifco), som är Carl Bennets stora industrikonglomerat, har under året påverkats av en avmattning inom kontraktstillverkning (CM) och cyklisk svaghet i affärsområdet Systems Solutions.

Men enligt Handelsbanken handlar det inte om förlorade marknadsandelar – snarare om ett tillfälligt hack i kurvan.

Banken förväntar sig att både valutapåverkan och CM-verksamhetens tyngd minskar i betydelse under 2026, samtidigt som kundernas investeringsvilja ökar i takt med starkare konjunktursignaler.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Starka förvärv driver lönsamhet

Trots utmaningarna fortsätter Carl Bennets Lifco att växa genom en solid förvärvstakt menar banken.

Carl Bennets aktie är starkt upp senaste tre åren, plus 126 procent betydligt bättre än börsen, men har det senaste året handlats i sidled.

ANNONS

Aktien i Carl Bennets Lifco rasar på rapporten

Carl Bennets industrikonglomerat Lifco missar förväntan i dagens rapportsläpp och aktien faller tungt på Stockholmsbörsen.

Handelsbanken räknar med att årets förvärv bidrar med upp till 8 procents intäktstillväxt, och att de nya bolagen redan visar EBITA-marginaler över 30 procent – vilket gör att resultatet växer snabbare än omsättningen.

Samtidigt pekar banken på Lifcos långsiktiga styrka i kapitalallokering och decentraliserat ledarskap, som gör att nya dotterbolag snabbt integreras och utvecklas.

Attraktiv värdering lockar köpare

Efter den senaste kursnedgången, back 14 procent sedan i somras nä rapporten kom in åt det sämre hållet, bedöms aktien nu handlas på ett EV/EBITA-tal runt 24 gånger för 2026, ned från nära 30 tidigare.

På längre sikt ser banken en värdering på 15,6x för 2029 – vilket antyder cirka 21 procents uppsida mot den nya riktkursen på 405 kronor i jämförelse med nuvarande kurs på 333 kronor.

”Vi tror att marknaden kommer att skifta fokus från kortsiktig oro till Lifcos långsiktiga tillväxtmöjligheter”, sammanfattar Ricciuti.

Läs även: Börsyra för Verisure – rusade över 20 procent direkt vid start – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktietipsCarl BennetKöprekommendationLifcoStockholmsbörsen
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

ANNONS
Verisure hemlarm – endast 2990 kr

Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS