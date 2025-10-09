Carl Bennets aktie köpstämplas: 21 procents uppsida

”Vi bedömer att marknaden fokuserar på en mer måttlig tillväxt fram till 2026”, skriver Handelsbankens analytiker Zino Engdalen Ricciuti i sin färska analys.

Från kortsiktig oro till långsiktig potential

Lifco (börskurs Lifco), som är Carl Bennets stora industrikonglomerat, har under året påverkats av en avmattning inom kontraktstillverkning (CM) och cyklisk svaghet i affärsområdet Systems Solutions.

Men enligt Handelsbanken handlar det inte om förlorade marknadsandelar – snarare om ett tillfälligt hack i kurvan.

Banken förväntar sig att både valutapåverkan och CM-verksamhetens tyngd minskar i betydelse under 2026, samtidigt som kundernas investeringsvilja ökar i takt med starkare konjunktursignaler.