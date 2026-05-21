Från änglar till ammunition — privat kapital strömmar in i svensk försvarsindustri

Budskapet var tydligt. Hybridhot kräver snabbare innovation, och det är riskkapitalet som kan ta risken.

”Inom säkerhet och samhällsskydd får privat kapital en allt viktigare roll. De aktörer som kombinerar långsiktighet med riskförståelse kommer att vara avgörande för Europas motståndskraft framåt”, säger Andreas Grape.

I en undersökning bland Nordic Angels medlemmar svarar sex av tio att de nu är mer öppna för att investera i säkerhets- och försvarssektorn. Det som länge betraktades som stigmatiserat rör sig in i mainstreamportföljerna.

Men det stannar inte vid attityder. En rad affärer under 2026 visar att kapitalet redan är i rörelse.

TNT-fabrik, drönarsvärmar och övertecknade emissioner

Sweden Ballistics (Swebal) tog in 30 miljoner euro i början av maj för att bygga Sveriges första TNT-fabrik sedan kalla kriget, i Nora.

Bland investerarna finns fd arméchef Karl Engelbrektson, Apotea-grundaren Pär Svärdson och Thomas von Koch, tidigare EQT-vd. Anläggningen ska producera 4 000 ton TNT per år med start 2028, direkt kopplat till Natos behov av ökad ammunitionskapacitet.

Stockholmsbaserade Front Ventures stängde en övertecknad emission, med hela 278 procent. Pengarna finansierar nordiska och ukrainska försvarstech-startups inom drönar- och interceptorteknik.

Bolaget har ökat satsningen på drönarmotmedel och öppnat kontor i Lviv för att minska beroendet av kinesiska komponenter, rapporterar Realtid.

Drönare och sensorer driver en ny investeringsboom i Europa, och kriget föder en ny generation försvarsbolag där startups som Skyhammer bygger AI-styrda drönarsvärmar som redan testats i strid.