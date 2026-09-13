Nu dubblas SpaceX vikt i fonderna

Så mycket pengar rör det sig om

Ungefär 1 700 miljarder dollar, motsvarande cirka 16 300 miljarder kronor, följde Nasdaq 100 vid utgången av andra kvartalet, enligt Nasdaq via Bloomberg.

Räknat på den summan motsvarar viktökningen köp för omkring 26 miljarder dollar, cirka 250 miljarder kronor, enligt Dagens PS beräkning.

Så räknar du på ditt eget sparande

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Multiplicera ditt fondkapital med vikten. Har du 100 000 kronor i en fond som följer Nasdaq 100, går andelen i SpaceX från cirka 1 280 kronor till cirka 2 820 kronor.

I en bred globalfond blir andelen mindre. Nordeas seniorstrateg Karl Larsson sa i juni att påverkan blir mycket begränsad för de flesta fondsparare. Då handlade det om högst omkring en procent i vissa index, enligt Nordea.

PS analys

Det här är ingen bedömning av SpaceX som bolag, utan en följd av indexreglerna.

Poängen för dig som sparar är att en indexfond inte skyddar mot koncentration, den speglar den. Därför är det viktigt att ta reda på hur stor del av ditt sparande som ligger i Nasdaq 100, eftersom samma mekanik kan höja vikten igen när nästa låsning löper ut.

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