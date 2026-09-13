Dagens PS varnade i juni för att den verkliga svenska SpaceX-räkningen hamnar i globalfonderna och tjänstepensionen. Nu väntas bolagets vikt i Nasdaq 100 mer än fördubblas senare i september, och indexfonderna måste följa med.
Nu dubblas SpaceX vikt i fonderna
Vikten väntas stiga till omkring 2,82 procent från cirka 1,28 procent, enligt preliminära uppgifter från Nasdaqs Global Index Watch från 11 september. Det är en ökning med 1,54 procentenheter, alltså 2,2 gånger dagens vikt, enligt Dagens PS beräkning.
Den slutliga vikten fastställs senare i september, enligt Bloomberg.
Varför det händer
En indexfond väljer inte innehav, utan speglar indexet. Hur stor plats ett bolag får styrs bland annat av hur många aktier som går att handla fritt.
När SpaceX togs in i indexet i juli var större delen av aktierna låsta, vilket begränsade vikten. När låsningarna löper ut blir fler aktier möjliga att handla, vilket i sin tur kan höja vikten. Fler justeringar kan följa, eftersom ytterligare aktier ska släppas.
Passiva förvaltare måste sedan justera innehavet efter den nya vikten, oavsett vad de tycker om kursen. Realtid har beskrivit hur samma mekanik tvingade fram köp redan vid indexinträdet i juli.
Så mycket pengar rör det sig om
Ungefär 1 700 miljarder dollar, motsvarande cirka 16 300 miljarder kronor, följde Nasdaq 100 vid utgången av andra kvartalet, enligt Nasdaq via Bloomberg.
Räknat på den summan motsvarar viktökningen köp för omkring 26 miljarder dollar, cirka 250 miljarder kronor, enligt Dagens PS beräkning.
Så räknar du på ditt eget sparande
Multiplicera ditt fondkapital med vikten. Har du 100 000 kronor i en fond som följer Nasdaq 100, går andelen i SpaceX från cirka 1 280 kronor till cirka 2 820 kronor.
I en bred globalfond blir andelen mindre. Nordeas seniorstrateg Karl Larsson sa i juni att påverkan blir mycket begränsad för de flesta fondsparare. Då handlade det om högst omkring en procent i vissa index, enligt Nordea.
PS analys
Det här är ingen bedömning av SpaceX som bolag, utan en följd av indexreglerna.
Poängen för dig som sparar är att en indexfond inte skyddar mot koncentration, den speglar den. Därför är det viktigt att ta reda på hur stor del av ditt sparande som ligger i Nasdaq 100, eftersom samma mekanik kan höja vikten igen när nästa låsning löper ut.
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