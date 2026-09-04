Norges oljefond vill dumpa amerikanska statspapper

Vill köpa värdepappret från finanskrisen

Oljefonden ger dock inte USA långfingret helt.

I stället vill fonden öka sina investeringar i andra typer av amerikanska räntepapper. Andelen amerikanska företagsobligationer och andra icke-statliga räntebärande tillgångar föreslås öka från 16,2 till 27,6 procent.

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En viktig del är så kallade mortgage-backed securities, värdepapper med amerikanska bolån som underliggande tillgångar.

Det är en anmärkningsvärd utveckling eftersom just denna typ av värdepapper blev ökänd under finanskrisen 2008.

Norges Bank menar samtidigt att de kan ge fonden bättre riskspridning. Bolåneobligationerna tenderar enligt fondens analys att utvecklas annorlunda än aktier under kriser och kan därför bidra till att dämpa svängningarna i portföljen.

Minskar också i Europa – men mer Japan

Andelen europeiska statsobligationer föreslås minska från 16,8 till 14,1 procent, medan japanska statsobligationer ökar från 4,6 till 7,4 procent. Norges Bank vill dessutom gå över från att vikta statsobligationer efter ländernas BNP till att väga dem efter storleken på deras obligationsmarknader.

Motiveringen är att hög statsskuld numera är ett brett problem bland utvecklade ekonomier, snarare än något som bara kännetecknar enskilda länder.

Aktier har gått som tåget

Förslagen kommer efter en period av mycket stark utveckling för fondens aktieinnehav.

Norges oljefond har omkring 1 650 miljarder dollar placerade i aktier och äger motsvarande nästan 1,5 procent av alla börsnoterade aktier i världen. Samtidigt är fonden tungt exponerad mot amerikanska och asiatiska teknikbolag som gynnats av AI-boomen.

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Den koncentrationen innebär också en risk, vilket gör att de nu vill bredda sina investeringar.

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