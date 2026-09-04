Norges gigantiska oljefond vill minska sitt innehav av amerikanska statsobligationer med omkring 80 miljarder dollar.
Norges oljefond vill dumpa amerikanska statspapper
Oljefondens ledning uttrycker en växande oro för skuldsättningen i USA och vill istället jaga högre avkastning.
Norges Bank Investment Management, som förvaltar den norska oljefonden på 22 683 miljarder norska kronor, drygt 2 300 miljarder dollar, föreslår därför en omfattande förändring av fondens obligationsportfölj.
Reuters uträkning ger 80 miljarder dollar
Andelen statsobligationer i fondens referensindex bör sänkas från 70 till 50 procent, enligt ett brev till det norska finansdepartementet. Den största förändringen väntas slå mot amerikanska statsobligationer, så kallade Treasury bills.
Detta trots att obligationerna ger mer avkastning än på decennier, som Dagens PS tidigare rapporterat om.
I dag utgör amerikanska statsobligationer 34,1 procent av fondens statspappersdel. Enligt förslaget skulle andelen sjunka till 21,9 procent. Reuters uppskattar att det motsvarar en minskning på närmare 80 miljarder dollar från dagens innehav på omkring 215 miljarder dollar.
”Volymen är inte stor, men signalen om att traditionella innehavare och köpare blir mindre pålitliga är mycket viktig”, säger Mohamed El-Erian, ekonomiprofessor och chefsrådgivare åt Allianz till CNBC.
Det handlar med andra ord om mer än Norges oljefond. Traditionella och långsiktiga köpare av amerikanska statspapper, som Japan, Kina och Gulfstaterna, står inför ett förändrat räntelandskap och större risker kring statsfinanserna.
Vill köpa värdepappret från finanskrisen
Oljefonden ger dock inte USA långfingret helt.
I stället vill fonden öka sina investeringar i andra typer av amerikanska räntepapper. Andelen amerikanska företagsobligationer och andra icke-statliga räntebärande tillgångar föreslås öka från 16,2 till 27,6 procent.
En viktig del är så kallade mortgage-backed securities, värdepapper med amerikanska bolån som underliggande tillgångar.
Det är en anmärkningsvärd utveckling eftersom just denna typ av värdepapper blev ökänd under finanskrisen 2008.
Norges Bank menar samtidigt att de kan ge fonden bättre riskspridning. Bolåneobligationerna tenderar enligt fondens analys att utvecklas annorlunda än aktier under kriser och kan därför bidra till att dämpa svängningarna i portföljen.
Minskar också i Europa – men mer Japan
Andelen europeiska statsobligationer föreslås minska från 16,8 till 14,1 procent, medan japanska statsobligationer ökar från 4,6 till 7,4 procent. Norges Bank vill dessutom gå över från att vikta statsobligationer efter ländernas BNP till att väga dem efter storleken på deras obligationsmarknader.
Motiveringen är att hög statsskuld numera är ett brett problem bland utvecklade ekonomier, snarare än något som bara kännetecknar enskilda länder.
Aktier har gått som tåget
Förslagen kommer efter en period av mycket stark utveckling för fondens aktieinnehav.
Norges oljefond har omkring 1 650 miljarder dollar placerade i aktier och äger motsvarande nästan 1,5 procent av alla börsnoterade aktier i världen. Samtidigt är fonden tungt exponerad mot amerikanska och asiatiska teknikbolag som gynnats av AI-boomen.
Den koncentrationen innebär också en risk, vilket gör att de nu vill bredda sina investeringar.
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