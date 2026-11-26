Efter åtta års rättsprocess med en svensk fond i spetsen går chipjätten Nvidia med på en förlikning som kan ge svenska småsparare ersättning.
Svenska fonden fick Nvidia att betala 3 miljarder i förlikning
Målet har pågått länge och gäller anklagelser om att bolaget vilselett investerare om hur stor del av försäljningen av grafikkort som drevs av kryptoutvinning under åren 2017 och 2018.
Nu har ett genombrott kommit, då chipjätten Nvidia har gått med på att betala 290 miljoner dollar, motsvarande omkring 3 miljarder kronor, för att förlika målet som är en amerikansk grupptalan från aktieägare, rapporterar Reuters.
Mitt i processen finns svenska E. Öhman J:or Fonder, som numera ingår i Lannebo Kapitalförvaltning. Tillsammans med den nederländska pensionsfonden Stichting Pensioenfonds PGB utsågs den svenska fonden till huvudkärande i maj 2019.
Kryptoboomen bakom miljardkravet
Under kryptoboomen 2017 ökade efterfrågan på grafikkort kraftigt. Datorspelare och teknikföretag fick kraftig konkurrens av personer som utvann kryptovalutor, framför allt bitcoin och ethereum. Effekten av den höga efterfrågan blev dyrare produkter.
Investerarna hävdade att Nvidia inte redovisade hur stor betydelse kryptomarknaden hade för försäljningen. I stället fick aktieägarna en bild av en mer stabil efterfrågan från spelmarknaden.
Överlager när krypto vände ner
När kryptomarknaden sedan vände nedåt försvann en betydande del av efterfrågan. Nvidia drabbades av överlager och en kraftig inbromsning i försäljningen.
I domstolshandlingarna beskrivs hur kryptoförsäljningen under vissa kvartal ska ha motsvarat mellan 12,6 och 25,3 procent av intäkterna från spelverksamheten.
Nvidia har hela tiden förnekat att bolaget gjort något fel, men 2022 bötfällde den amerikanska finansinspektionen SEC Nvidia med 5,5 miljoner dollar för bristande information om kryptoutvinningens betydelse för bolagets verksamhet.
Jensen Huang hade tvingats vittna
Den rättsprocess som nu har avgjorts gällde om Nvidia vilselett de som köpt aktier i bolaget mellan den 10 augusti 2017 och den 15 november 2018. Det innebär att även svenska privatpersoner som handlade aktien via exempelvis Avanza eller Nordnet under perioden kan omfattas.
Processen har varit lång och gått flera vändor genom det amerikanska rättssystemet. Målet avslogs 2021, men återupptogs efter att en appellationsdomstol 2023 gick på investerarnas linje. I december 2024 lät USA:s högsta domstol processen fortsätta.
En rättegång med jury var planerad till september 2027. I stället har parterna nu kommit överens om en förlikning. Nvidia får betala 290 miljoner dollar, motsvarande nära 3 miljarder svenska kronor.
Nvidia betalar därmed för att undvika en utdragen rättegång där bolagets ledning, inklusive vd Jensen Huang, skulle ha behövt svara på frågor.
Hur mycket pengar enskilda aktieägare kan få tillbaka är däremot ännu oklart. Förlikningen behöver först godkännas av domstol och därefter måste formerna för ersättningen fastställas. Överenskommelsen lämnades in till domstolen den 24 november och väntar fortfarande på ett preliminärt godkännande.
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