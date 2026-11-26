Överlager när krypto vände ner

När kryptomarknaden sedan vände nedåt försvann en betydande del av efterfrågan. Nvidia drabbades av överlager och en kraftig inbromsning i försäljningen.

I domstolshandlingarna beskrivs hur kryptoförsäljningen under vissa kvartal ska ha motsvarat mellan 12,6 och 25,3 procent av intäkterna från spelverksamheten.

Nvidia har hela tiden förnekat att bolaget gjort något fel, men 2022 bötfällde den amerikanska finansinspektionen SEC Nvidia med 5,5 miljoner dollar för bristande information om kryptoutvinningens betydelse för bolagets verksamhet.

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Jensen Huang hade tvingats vittna

Den rättsprocess som nu har avgjorts gällde om Nvidia vilselett de som köpt aktier i bolaget mellan den 10 augusti 2017 och den 15 november 2018. Det innebär att även svenska privatpersoner som handlade aktien via exempelvis Avanza eller Nordnet under perioden kan omfattas.

Processen har varit lång och gått flera vändor genom det amerikanska rättssystemet. Målet avslogs 2021, men återupptogs efter att en appellationsdomstol 2023 gick på investerarnas linje. I december 2024 lät USA:s högsta domstol processen fortsätta.

En rättegång med jury var planerad till september 2027. I stället har parterna nu kommit överens om en förlikning. Nvidia får betala 290 miljoner dollar, motsvarande nära 3 miljarder svenska kronor.

Nvidia betalar därmed för att undvika en utdragen rättegång där bolagets ledning, inklusive vd Jensen Huang, skulle ha behövt svara på frågor.

Hur mycket pengar enskilda aktieägare kan få tillbaka är däremot ännu oklart. Förlikningen behöver först godkännas av domstol och därefter måste formerna för ersättningen fastställas. Överenskommelsen lämnades in till domstolen den 24 november och väntar fortfarande på ett preliminärt godkännande.

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