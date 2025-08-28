Fondspararna köper på sig mer i en av de populäraste fondkategorierna senaste åren men passar samtidigt på att ta hem vinst i mer nischade fonder.
Spararna tog hem vinst i augusti – de här fonderna toppar köplistan
Mest läst i kategorin
Spiltans nestor om att bli utslängd: ”Tråkigt”
Per H Börjesson vill inte kalla det ”katastrof” men tycker ändå det är trist att Fondtorgsnämnden ratar Spiltans två Sverigefonder, säger han i en Dagens PS-intervju. ”Klart att det är tråkigt när vissa volymer i förvaltning försvinner, men de har bara 2,5 procent av vår totala förvaltningsvolym”, säger Per H Börjesson, som är vd för Spiltan Invest som äger …
Svartlistat israeliskt vapenbolag i svenska fonder
Två svenska fondbolag har struntat i att många andra fonder i världen svartlistat den israeliska vapentillverkaren och i stället köpt aktier i företaget, avslöjar nu Ekot i Sveriges Radio. Det är de svenska fondbolag Movestic och Lysa som investerat i det israeliska vapenföretaget Elbit, som bojkottas av ett stort antal fonder globalt med hänvisning till …
Klart: Nu tvångsförflyttas dina Sverigefonder
Nu har Fondtorgsnämnden gjort sitt val. 22 aktivt förvaltade Sverigefonder har blivit 10. Bland de ratade fonderna finns flera anrika fondförvaltare där pensionsspararnas pengar nu tvångsförflyttas om man inte gör ett eget aktivt val. ”Sju fondförvaltare får möjlighet att teckna fondavtal för totalt tio fonder”, skriver Fondtorgsnämnden om det historiska beslutet. Läs även: Snart kan …
Norska oljefonden kastar ut israeliska banker och Caterpillar
Fem israeliska banker och amerikanska maskin- och anläggningsjätten Caterpillar exkluderas av Norges Bank, som förvaltar norska oljefonden, berättar bland andra E24.no. De sex företagen som nu dumpas är First International Bank of Israel, holdingbolaget FIBI Holdings, Bank Leumi Le-Israel BM, Mizrahi Tefahot Bank, Bank Hapoalim BM och Caterpillar. Bakgrunden är enligt oljefondens förvaltare Norges Bank …
Det visar nätmäklarna Nordnets och Avanzas statistik för augusti.
Läs även: Spiltans nestor om att bli utslängd: ”Tråkigt” – Dagens PS
Återvändandet till USA och globala marknader
Efter en sommar präglad av osäkerhet har svenska fondsparare riktat blickarna mot USA och världen. Både Nordnet och Avanza rapporterar att globalfonder toppar köplistorna i augusti.
“Nu vill fondspararna äga amerikanskt igen, via exempelvis globalfonder. Fed-chefen Jerome Powells tal i Jackson Hole indikerade tydligt kommande räntesänkningar, och det gav stöd till den amerikanska börsen”, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet om deras sparares agerandet för månaden som gick.
Avanzas statistik pekar åt samma håll. Felicia Schön, privatekonom på Avanza, beskriver att oron för amerikansk exponering minskat och att kronans kraftiga förstärkning mot dollarn under 2025 nu har planat ut.
“Globalfonder är sedan ett par månader åter i köptoppen efter att ha nettosålts i våras och nu i augusti fortsätter dominansen tillta”, säger hon om den färska statistiken.
Mönstret hos båda nätmäklarnas kunder är tydligt: tron på den amerikanska ekonomin och de globala aktiemarknaderna återvänder.
Vinsthemtagningar i nischade fonder
Samtidigt som spararna flockades kring breda globala fonder präglades månaden av försiktighet gentemot mer nischade investeringar. Hos Nordnet syntes tydliga nettosälj i fonder med inriktning mot blockkedjeteknik och AI.
“Mot slutet av månaden darrade AI-relaterade aktier till när en uppmärksammad rapport från MIT ifrågasatte intjäningen på AI-investeringar. En viss nervositet infann sig då även hos privatspararna, och vi kunde se att fonder som är tydligt nischade mot AI nettosåldes”, säger Frida Bratt.
Hon pekar också på att bitcoin under augusti nått nya rekordnivåer, och att spararna då valde att plocka hem vinster;
Klart: Nu tvångsförflyttas dina Sverigefonder
Nu har Fondtorgsnämnden gjort sitt val. 22 aktivt förvaltade Sverigefonder har blivit 10. Bland de ratade fonderna finns flera anrika fondförvaltare där pensionsspararnas pengar nu tvångsförflyttas om man inte gör ett eget aktivt val.
“I det här läget väljer spararna att hämta hem vinsten i fonder med exponering mot just blockkedjeteknik”, säger Nordnets sparekonom.
Även Avanza noterar en liknande trend, men i andra sektorer. Försvarsfonder, som länge varit en favorit bland spararna, försvann nu från köptoppen.
“Försvarsindustrin har utvecklats starkt de senaste åren, men med tanke på den höga avkastningen är det sannolikt att fondspararna passar på att ta hem vinster och växlar ner exponeringen”, resonerar Felicia Schön.
“Orolig för konjukturen”
Avanza rapporterar också inflöden till ränte- och företagsobligationsfonder.
“En anledning kan vara den ökade tron på fler räntesänkningar runt om i världen. En annan förklaring skulle kunna vara att räntefonder, som ett resultat av högre marknadsräntor, blivit ett attraktivt alternativ till sparkonto som allt fler återupptäcker”, säger Felicia Schön.
Hos Nordnet är räntefonder också synliga på köplistan, men även på säljlistan.
Avanza rapporterar även fortsatta nettosälj i småbolagsfonder och investmentbolagsfonder.
“Trots att svenskt småbolagsindex med stor marginal har överpresterat svenskt storbolagsindex i år så fortsätter fondspararna att nettosälja småbolagsfonder för tredje månaden i rad. Den enda förklaringen jag ser är att man fortsatt är orolig för hur konjunkturen kommer utvecklas”, säger Felicia Schön.
Båda nätmäklarnas experter tecknar bilden av augusti som en månad av omallokeringar.
Tron på amerikanska aktier är tillbaka, men nervositeten kring smala teman – från kryptovalutor till AI och försvar – gör alltså att spararna plockar hem vinster där.
Läs även: Skrällen bland Sverigefonderna: Uppstickarens vd “väldigt stolt” – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.
Senaste nytt
Spararna tog hem vinst i augusti – de här fonderna toppar köplistan
Fondspararna köper på sig mer i en av de populäraste fondkategorierna senaste åren men passar samtidigt på att ta hem vinst i mer nischade fonder. Det visar nätmäklarna Nordnets och Avanzas statistik för augusti. Läs även: Spiltans nestor om att bli utslängd: ”Tråkigt” – Dagens PS Återvändandet till USA och globala marknader Efter en sommar …
Elbilar får Europas bilförsäljning att gasa
Försäljningen av nya bilar får bränsle av elbilar och nybilsregistreringarna i Europa nådde i juli den högsta siffran på 15 månader, enligt Bloomberg. Nyhetsbyrån uppger att den europeiska bilförsäljningen under månaden steg med 5,9 procent jämfört med för ett år sedan och att konsumenterna tycks lägga oron över den globala ekonomin åt sidan för att …
Mercedes säljer sitt ägande – nu faller aktien
Mercedes-Benz säljer sitt stora innehav i Nissan. En affär som får aktiekursen att falla rejält för den japanska biltillverkaren. Den tyska biltillverkaren Mercedes-Benz har valt att sälja hela sin del i den japanska biltillverkaren Nissan. Försäljningen, som gjordes av Mercedes-Benz pensionsstiftelse, gav ungefär 3,5 miljarder svenska kronor. Enligt en källa till Reuters med direkt insyn …
Vd:ns lön upprör – tjänar 310 gånger mer än sin personal
Vd-lönerna i bilindustrin avslöjas – toppen skördar miljoner medan genomsnittsanställda får en bråkdel. En ny analys av de amerikanska billönejätten avslöjar hur de mäktigaste cheferna tjänar otroliga summor, men den riktiga löneligan finns i en helt annan bransch. Lönerna för de amerikanska bil-vd:arna En färsk studie av lönerna för vd:ar i den amerikanska bilbranschen visar …
Den här unika bostaden är inte vad du tror
Letar du efter ett hem som verkligen sticker ut? Mitt i Stockholm, med utsikt över vattnet och omgiven av historia, finns nu en bostad till salu som är långt ifrån det vanliga. Detta unika boende kombinerar gammaldags charm med modern livsstil, och prislappen är förvånansvärt låg jämfört med andra fastigheter i området. Vattenliv mitt i …