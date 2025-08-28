Spararna tog hem vinst i augusti – de här fonderna toppar köplistan

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Det visar nätmäklarna Nordnets och Avanzas statistik för augusti.

Återvändandet till USA och globala marknader

Efter en sommar präglad av osäkerhet har svenska fondsparare riktat blickarna mot USA och världen. Både Nordnet och Avanza rapporterar att globalfonder toppar köplistorna i augusti.



“Nu vill fondspararna äga amerikanskt igen, via exempelvis globalfonder. Fed-chefen Jerome Powells tal i Jackson Hole indikerade tydligt kommande räntesänkningar, och det gav stöd till den amerikanska börsen”, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet om deras sparares agerandet för månaden som gick.

Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. (Foto: Nordnet)

Avanzas statistik pekar åt samma håll. Felicia Schön, privatekonom på Avanza, beskriver att oron för amerikansk exponering minskat och att kronans kraftiga förstärkning mot dollarn under 2025 nu har planat ut.



“Globalfonder är sedan ett par månader åter i köptoppen efter att ha nettosålts i våras och nu i augusti fortsätter dominansen tillta”, säger hon om den färska statistiken.

Mönstret hos båda nätmäklarnas kunder är tydligt: tron på den amerikanska ekonomin och de globala aktiemarknaderna återvänder.

Vinsthemtagningar i nischade fonder

Samtidigt som spararna flockades kring breda globala fonder präglades månaden av försiktighet gentemot mer nischade investeringar. Hos Nordnet syntes tydliga nettosälj i fonder med inriktning mot blockkedjeteknik och AI.

“Mot slutet av månaden darrade AI-relaterade aktier till när en uppmärksammad rapport från MIT ifrågasatte intjäningen på AI-investeringar. En viss nervositet infann sig då även hos privatspararna, och vi kunde se att fonder som är tydligt nischade mot AI nettosåldes”, säger Frida Bratt.

Hon pekar också på att bitcoin under augusti nått nya rekordnivåer, och att spararna då valde att plocka hem vinster;

“I det här läget väljer spararna att hämta hem vinsten i fonder med exponering mot just blockkedjeteknik”, säger Nordnets sparekonom.

Även Avanza noterar en liknande trend, men i andra sektorer. Försvarsfonder, som länge varit en favorit bland spararna, försvann nu från köptoppen.

“Försvarsindustrin har utvecklats starkt de senaste åren, men med tanke på den höga avkastningen är det sannolikt att fondspararna passar på att ta hem vinster och växlar ner exponeringen”, resonerar Felicia Schön.

“Orolig för konjukturen”

Avanza rapporterar också inflöden till ränte- och företagsobligationsfonder.

“En anledning kan vara den ökade tron på fler räntesänkningar runt om i världen. En annan förklaring skulle kunna vara att räntefonder, som ett resultat av högre marknadsräntor, blivit ett attraktivt alternativ till sparkonto som allt fler återupptäcker”, säger Felicia Schön.

Hos Nordnet är räntefonder också synliga på köplistan, men även på säljlistan.

Felicia Schön, Privatekonom på Avanza. (Foto: Avanza)

Avanza rapporterar även fortsatta nettosälj i småbolagsfonder och investmentbolagsfonder.

“Trots att svenskt småbolagsindex med stor marginal har överpresterat svenskt storbolagsindex i år så fortsätter fondspararna att nettosälja småbolagsfonder för tredje månaden i rad. Den enda förklaringen jag ser är att man fortsatt är orolig för hur konjunkturen kommer utvecklas”, säger Felicia Schön.

Båda nätmäklarnas experter tecknar bilden av augusti som en månad av omallokeringar.

Tron på amerikanska aktier är tillbaka, men nervositeten kring smala teman – från kryptovalutor till AI och försvar – gör alltså att spararna plockar hem vinster där.

