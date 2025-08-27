Dagens PS
Spiltans nestor om att bli utslängd: ”Tråkigt”

Spiltan
Spiltan Invests vd Per H Börjesson kommenterar beslutet att Spiltan fonders Sverigefonder kastas ut från fondtorget. (Foto: Magnus Hjalmarson/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 27 aug. 2025Publicerad: 27 aug. 2025

Per H Börjesson vill inte kalla det ”katastrof” men tycker ändå det är trist att Fondtorgsnämnden ratar Spiltans två Sverigefonder, säger han i en Dagens PS-intervju.

 ”Klart att det är tråkigt när vissa volymer i förvaltning försvinner, men de har bara 2,5 procent av vår totala förvaltningsvolym”, säger Per H Börjesson, som är vd för Spiltan Invest som äger 88 procent av Spiltan fonder.

Fondtorgsnämnden har beslutat att reducera antalet aktivt förvaltade Sverigefonder på fondtorget från 22 till 10.

Nu ska sju fondförvaltare förhandla om fondavtal för de kvarvarande fonderna, där 92 miljarder kronor av pensionsspararnas pengar ska fördelas, har vi rapporterat i dag.

Återstår att se om avkastningen ökar

Vi har också berättat att de PPM-sparare som nu inte väljer egna fonder får finna sig i att deras sparpengar tvångsförflyttas till de tio fonder som inte behöver lämna fondtorget.

Per H Börjesson påpekar att Spiltan fonder har fyra fonder kvar på fondtorget, en globalfond, en småbolagsfond och två räntefonder, som det nu ska förhandlas om.

Fondtorgsnämnden hävdar att detta kommer leda till ökad avkastning, vad tänker du om det?

”Det får vi ju se då”, säger Per H Börjesson.

Hur ser du på Fondtorgsnämndens agerande, är det inte ett svek mot spararna?

”Ja, det kan man ju tycka, men det här är politiskt. Det stora problemet är att det inte blir någon konkurrens kvar, men det är politikerna som bestämt det och då får man rätta sig efter det. Men en hel bransch straffas”, anser Börjesson.

Spiltans vd: Blir bara stora aktörer kvar

Han menar att det till slut bara blir stora aktörer kvar som banker som har råd att starta och driva fonder då det krävs ”oroliga resurser” för att kunna konkurrera på marknaden. 

Då Spiltan fonder har över 100 miljarder i förvaltning är de en av aktörerna som har resurser att vara kvar, förklarar Börjesson.

FondbolagFondtorgPensionssparandePer H BörjessonPPMSpiltanSverigefonder
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

