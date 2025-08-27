Spiltans nestor om att bli utslängd: ”Tråkigt”

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

”Klart att det är tråkigt när vissa volymer i förvaltning försvinner, men de har bara 2,5 procent av vår totala förvaltningsvolym”, säger Per H Börjesson, som är vd för Spiltan Invest som äger 88 procent av Spiltan fonder.

Fondtorgsnämnden har beslutat att reducera antalet aktivt förvaltade Sverigefonder på fondtorget från 22 till 10.

Nu ska sju fondförvaltare förhandla om fondavtal för de kvarvarande fonderna, där 92 miljarder kronor av pensionsspararnas pengar ska fördelas, har vi rapporterat i dag.

Återstår att se om avkastningen ökar

Vi har också berättat att de PPM-sparare som nu inte väljer egna fonder får finna sig i att deras sparpengar tvångsförflyttas till de tio fonder som inte behöver lämna fondtorget.

Per H Börjesson påpekar att Spiltan fonder har fyra fonder kvar på fondtorget, en globalfond, en småbolagsfond och två räntefonder, som det nu ska förhandlas om.

Fondtorgsnämnden hävdar att detta kommer leda till ökad avkastning, vad tänker du om det?

”Det får vi ju se då”, säger Per H Börjesson.

Hur ser du på Fondtorgsnämndens agerande, är det inte ett svek mot spararna?

”Ja, det kan man ju tycka, men det här är politiskt. Det stora problemet är att det inte blir någon konkurrens kvar, men det är politikerna som bestämt det och då får man rätta sig efter det. Men en hel bransch straffas”, anser Börjesson.