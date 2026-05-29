Tufft läge för investmentbolagets fond-satsning

”Stor exponering mot småbolag”

Tidningen Affärsvärlden rapporterar att Atle, ett dotterbolag till investmentbolaget Bure som samlar flera oberoende fondförvaltare under sitt tak, har utmaningar i flera av fonderna.

”Vi har en stor exponering mot småbolag i gruppen generellt sett. Vi har satsat mycket på healthcare också. Det har varit tuffa år för den marknaden”, säger Atles vd Gustav Ohlsson till tidningen.

I Atles fondhus ingår bland annat Alcur, Humle, Healthcare Invest och Tin fonder.

Tin fonder ett sorgebarn

ANNONS

Särskilt den senare, TIN fonder, med förvaltarna Carl Armfeldt och Eric Sprinchorn har haft ett par riktigt svaga år.

”Det har varit en väldigt tuff period performancemässigt. Men jag är väldigt imponerad över hur Carl och Erik kämpar på och hur teamet håller ihop”.

Men utmaningarna för investmentbolagets fondsatsning handlar inte bara om svag kursutveckling.

Utgör drygt 2 procent av investmentbolaget

I mixen finns också avhoppade förvaltare, förändringar på vd-roller och en pågående rättsprocess.

”Den mest känsliga frågan i Atle-sfären rör Alcur som har medarbetare som sen flera månader tillbaka utreds av Ekobrottsmyndigheten”, skriver Affärsvärlden om investmentbolagets fondbolag.

”I och med att det är en legal process får jag vara lite återhållsam med vad jag säger om det”, kommenterar vd Gustav Ohlsson.

Atle utgör drygt 2 procent av investmentbolaget Bures totala portfölj.

ANNONS

Läs även: Wallenbergs datacenter-aktie får köpråd – Dagens PS