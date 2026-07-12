Svenskarna har mer än 10 000 miljarder i fonder
Svenskarnas samlade förmögenhet placerade i fonder överstiger för första gången 10 000 miljarder kronor.
"Fortsatt nettoinflöde kombinerat med god värdetillväxt i fondsparandet under det första halvåret medförde att den samlade fondförmögenheten i Sverige nådde en ny rekordnotering vid utgången av juni”, säger Fredrik Hård, ekonom på Fondbolagens förening, i ett pressmeddelande.
Under juni månad ökade svenskarnas fondförmögenhet med 306 miljarder kronor och uppgick vid halvårsskiftet till 10 016 miljarder kronor. Av den summan är 69 procent placerade i aktiefonder.