Svenskarna har mer än 10 000 miljarder i fonder

Analytiker har fel oftare än slumpen — och AI är inte mycket bättre

Hur ofta har finansanalytiker rätt? Hur ofta har AI rätt? Kan vi lita på någondera, eller är det lika bra att vi låter slumpen avgöra med slantsingling? Det här behöver vi dyka ned i datan för att få koll på. Tidningen The Economist lät nyligen AI-modellen GPT-5.5 granska 7 000 av tidningens egna ledarartiklar för …