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Svenskarna har mer än 10 000 miljarder i fonder

Stigande börskurser och ett fortsatt sparande ligger bakom att svenskarnas samlade fondförmögenhet nu överstiger 10 000 miljarder kronor. Arkivbild.
Stigande börskurser och ett fortsatt sparande ligger bakom att svenskarnas samlade fondförmögenhet nu överstiger 10 000 miljarder kronor. Foto: Johan Hallnäs/TT
”Fortsatt nettoinflöde kombinerat med god värdetillväxt i fondsparandet under det första halvåret medförde att den samlade fondförmögenheten i Sverige nådde en ny rekordnotering vid utgången av juni”, säger Fredrik Hård, ekonom på Fondbolagens förening, i ett pressmeddelande.

Svenskarnas samlade förmögenhet placerade i fonder överstiger för första gången 10 000 miljarder kronor.

"Fortsatt nettoinflöde kombinerat med god värdetillväxt i fondsparandet under det första halvåret medförde att den samlade fondförmögenheten i Sverige nådde en ny rekordnotering vid utgången av juni”, säger Fredrik Hård, ekonom på Fondbolagens förening, i ett pressmeddelande.

Under juni månad ökade svenskarnas fondförmögenhet med 306 miljarder kronor och uppgick vid halvårsskiftet till 10 016 miljarder kronor. Av den summan är 69 procent placerade i aktiefonder.

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