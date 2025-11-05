Dagens PS
Kvinnor ratar vapen i sin fond – män mer positiva

”En stor andel av svenskarna väljer fonder för att de är hållbara. Men synen på vad man tycker är hållbart går isär, inte minst bland kvinnor och män", säger Rebecca Jansson på Fondbolagens förening som har genomfört en SIFO-undersökning på temat. (Foto: Fondbolagens förening)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 05 nov. 2025Publicerad: 05 nov. 2025

Drygt en av tre sparare har valt att investera i en så kallad “hållbar fond”. Men när det gäller vilka branscher som egentligen kvalar in som hållbara i ett sparande finns det stora skillnader.

“Synen på vad man tycker är hållbart går isär, inte minst bland kvinnor och män”, säger Rebecca Jansson, fondekonom på Fondbolagens förening som låtit SIFO genomföra en undersökning på temat.

Hållbarhet viktigare för kvinnor

35 procent av alla svenska sparare har valt att investera i en hållbar fond.

Bryter man ner resultatet på kön så svarar 42 procent av kvinnorna och 30 procent av männen att de valt en fond för att den är hållbar.

16 procent uppger för SIFO att deras intresse för hållbara fonder har ökat de senaste två åren.

För kvinnor uppgår den andelen till 22 procent och för män är motsvarande andel 11 procent.

Nej till tobak i sin fond

På frågan om det finns några branscher som inte ska ingå i en hållbar fond svarar 84 procent ja, 75 procent av männen och hela 93 procent av kvinnorna.

“Den bransch som flest säger nej till är tobak (58 procent), därefter spel (55 procent) och fossila bränslen (46 procent)”, skriver Fondbolagens förening i sitt pressmeddelande.

42 procent anser att en hållbar fond inte ska investera i vapen.

Och här skiljer sig verkligen synen mellan könen mer än i någon annan bransch.

Båda könen mer positiva till vapen

“När det gäller investeringar i vapen är skillnaden mellan könen stor. 26 procent av männen anser att en hållbar fond ska undvika vapen, att jämföra med 60 procent av kvinnorna”, skriver Fondbolagens förening.

På frågan ”har din inställning till investeringar i vapenindustrin förändrats de senaste åren?” svarar 22 procent ”ja, jag har blivit mer positiv”.

15 procent svarar ”ja, jag har blivit mer negativ”.

Även här går åsikterna mellan könen isär med 30 procent av männen som blivit mer positiva, att jämföra med 13 procent av kvinnorna.

FonderFörsvarsbolagHållbara investeringarStockholmsbörsenSverige
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

