Drygt en av tre sparare har valt att investera i en så kallad “hållbar fond”. Men när det gäller vilka branscher som egentligen kvalar in som hållbara i ett sparande finns det stora skillnader.
Kvinnor ratar vapen i sin fond – män mer positiva
Mest läst i kategorin
Fond-fällan: Spara 229 000 kronor på ditt fondsparande
Finansinspektionens konsumentskyddsekonom Moa Langemark berättar hur hon själv bygger sin fondportfölj utan onödiga fond-fällor. Dyra fondavgifter kan bli en dyrköpt läxa för svenska sparare. Enligt Finansinspektionen riskerar den som väljer fel fond att förlora upp till 229 000 kronor på avgifter – bara under en trettioårsperiod. Det rapporterar News55. MISSA INTE: Guldet faller under viktiga …
Bra att veta om börshandlade fonder – ETF:er
Börshandlade fonder, så kallade ETF:er, kan enligt en expert vara enorma tillväxtmotorer i fonduniversum, det här är bra att veta innan du investerar. Det är kanske inte alltid klokt, men experter säger att investeringsinstrumentet ETF kan vara värt ett försök, det skriver CNBC. Billigare än fonder “Det har varit en enorm tillväxtmotor i fonduniversum. Det …
“Synen på vad man tycker är hållbart går isär, inte minst bland kvinnor och män”, säger Rebecca Jansson, fondekonom på Fondbolagens förening som låtit SIFO genomföra en undersökning på temat.
Läs även: Så agerade fondspararna i oktober – Dagens PS
Hållbarhet viktigare för kvinnor
35 procent av alla svenska sparare har valt att investera i en hållbar fond.
Bryter man ner resultatet på kön så svarar 42 procent av kvinnorna och 30 procent av männen att de valt en fond för att den är hållbar.
16 procent uppger för SIFO att deras intresse för hållbara fonder har ökat de senaste två åren.
För kvinnor uppgår den andelen till 22 procent och för män är motsvarande andel 11 procent.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Nej till tobak i sin fond
På frågan om det finns några branscher som inte ska ingå i en hållbar fond svarar 84 procent ja, 75 procent av männen och hela 93 procent av kvinnorna.
“Den bransch som flest säger nej till är tobak (58 procent), därefter spel (55 procent) och fossila bränslen (46 procent)”, skriver Fondbolagens förening i sitt pressmeddelande.
42 procent anser att en hållbar fond inte ska investera i vapen.
Och här skiljer sig verkligen synen mellan könen mer än i någon annan bransch.
Båda könen mer positiva till vapen
“När det gäller investeringar i vapen är skillnaden mellan könen stor. 26 procent av männen anser att en hållbar fond ska undvika vapen, att jämföra med 60 procent av kvinnorna”, skriver Fondbolagens förening.
På frågan ”har din inställning till investeringar i vapenindustrin förändrats de senaste åren?” svarar 22 procent ”ja, jag har blivit mer positiv”.
Rusning till försvarsfonden – han såg boomen först av alla
“Volymmässigt har vi gått från 500 miljoner till nära 6 miljarder på bara åtta månader under 2025. Det har varit en otrolig utveckling”, berättar Joakim Agerback, förvaltare och grundare av Sveriges, och hela Europas, första aktiefond på försvars- och säkerhetstemat.
15 procent svarar ”ja, jag har blivit mer negativ”.
Även här går åsikterna mellan könen isär med 30 procent av männen som blivit mer positiva, att jämföra med 13 procent av kvinnorna.
Läs även: Köpsuget rusar på Stockholmsbörsen – Dagens PS
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Studie: Ökad alkoholkonsumtion kopplas till framgång
Det är ett oväntat karriärtips men här kommer det.. ”Det förvånar många att alkoholdrickande verkar kopplat till framgång”, säger forskare. I en ny studie har forskare följt tusentals unga under 18 års tid. Willy Pedersen, professor i sociologi, har tillsammans med kollegor mer konkret följt drygt 3?000 norrmän från 13 till 13 års ålder. Dessa …
Kvinnor ratar vapen i sin fond – män mer positiva
Drygt en av tre sparare har valt att investera i en så kallad "hållbar fond". Men när det gäller vilka branscher som egentligen kvalar in som hållbara i ett sparande finns det stora skillnader. "Synen på vad man tycker är hållbart går isär, inte minst bland kvinnor och män", säger Rebecca Jansson, fondekonom på Fondbolagens förening …
Det svenska nyföretagandet ökar markant
I oktober ökade nyföretagandet i Sverige med 12,4 procent jämfört med samma månad förra året, visar nya siffror. Enligt Sveriges nyföretagarbarometer, som Nyföretagarcentrum står bakom, ökar alltså det svenska nyföretagandet kraftigt i oktober. Det är tredje månaden i rad som nyföretagandet stiger i landet, vilket tolkas som att det nu skett en viss stabilisering på …
34-årig muslim ny borgmästare i New York
Trots att flera miljardärer gick emot honom besegrade den 34-årige muslimen Zohran Mamdani Andrew Cuomo i borgmästarvalet i New York. Mamdani hade oddsen mot sig. Många stora miljardärer hade spenderat stora summor på att han inte skulle ta hem segern. Men så blev det ändå, rapporterar Business Insider med hänvisning till AP. När artikeln skrevs …
Proppen ur Softbank på börsen – rasar på AI-oro
Aktien faller med över 14 procent i japanska Softbank på onsdagsmorgonen, svensk tid, på grund av oro för AI-värderingarna. Även en rad andra asiatiska storbolag kopplade till artificiell teknik tappar stort på börsen, däribland sydkoreanska Samsung Electronics som enligt CNBC är ned med nästan 6 procent i likhet med SK Hynix. Japanska Advantest, som tillverkar …