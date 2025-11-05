Kvinnor ratar vapen i sin fond – män mer positiva

“Synen på vad man tycker är hållbart går isär, inte minst bland kvinnor och män”, säger Rebecca Jansson, fondekonom på Fondbolagens förening som låtit SIFO genomföra en undersökning på temat.

Hållbarhet viktigare för kvinnor

35 procent av alla svenska sparare har valt att investera i en hållbar fond.

Bryter man ner resultatet på kön så svarar 42 procent av kvinnorna och 30 procent av männen att de valt en fond för att den är hållbar.

16 procent uppger för SIFO att deras intresse för hållbara fonder har ökat de senaste två åren.

För kvinnor uppgår den andelen till 22 procent och för män är motsvarande andel 11 procent.