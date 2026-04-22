Avslöjandet: Bevisen för att regeringen mörkade miljardnotan

Tio gånger dyrare

Det handlar framförallt om att Första AP-fonden, AP1, ska ha gått miste om omkring två miljarder kronor i avkastning som en följd av omstruktureringen. Denna förlust uppges ha varit känd på hög nivå, inklusive inom Finansdepartementet. En summa som i slutändan blev nästan tio gånger dyrare än den officiella summan.

Regeringens reform skulle effektivisera AP-fondernas verksamhet och minska administrativa kostnader. Men enligt kritiker kan den dolda ekonomiska effekten innebära att reformen i praktiken istället blev mycket dyrare.

Slår bort kritiken

Wykman slår dock ifrån sig kritiken.

”Vi fick del av utredarens bedömning i januari och då efterfrågade tjänstemännen hur stora belopp det handlade om. Men eftersom det bedöms vara ett investeringsbeslut från AP-fonderna, så gjordes ingen annan åtgärd med anledning av den informationen”, säger han till Di.

”Vilka investeringsbeslut som AP-fonderna fattar är upp till dem.”

Notan till skattebetalarna

Det blev en förhöjd miljardnota som gick direkt till skattebetalarna i slutändan.

”Vi slår vakt om skattebetalarnas pengar”, lät det från Wykman förra året, ord som inte väger särskilt tungt i sammanhanget.

