En politisk manöver eller ett allvarligt haveri? Nu kommer ett avslöjande hur finansmarknadsministern navigerat kring den dolda miljardnotan gällandes sammanslagningen av AP-fonderna. Det är en historia om pressade tidsplaner, undanhållen information och en statsfinansiell risk som nu kräver en omedelbar förklaring från regeringshåll.
Avslöjandet: Bevisen för att regeringen mörkade miljardnotan
Dagens PS har tidigare sökt finansmarknadsminister Niklas Wykman för att få svar på frågor kring den nya lagstiftningen som har rört upp rejält med oro på på den svenska emissionsmarknaden.
Detta samtidigt som AP-fondernas miljardförluster i Northvolt fortsätter att granskas.
Andra AP-fondens resultat rasade med 14 miljarder kronor mellan 2024 och 2025, och nu kommer samtidigt nya uppgifter fram om att sammanslagningen av AP-fonderna blev betydligt dyrare än vad som har redovisats.
Nytt avslöjade kring miljardnotan
Niklas Wykman, ska enligt ett nytt Di-avslöjade, ha känt till en omfattande dold kostnad i samband med omorganisationen av de svenska AP-fonderna.
Det handlar om en miljardnota som gick raka vägen till skattebetalarna, som Wykman kände till på egen hand.
Tio gånger dyrare
Det handlar framförallt om att Första AP-fonden, AP1, ska ha gått miste om omkring två miljarder kronor i avkastning som en följd av omstruktureringen. Denna förlust uppges ha varit känd på hög nivå, inklusive inom Finansdepartementet. En summa som i slutändan blev nästan tio gånger dyrare än den officiella summan.
Regeringens reform skulle effektivisera AP-fondernas verksamhet och minska administrativa kostnader. Men enligt kritiker kan den dolda ekonomiska effekten innebära att reformen i praktiken istället blev mycket dyrare.
Slår bort kritiken
Wykman slår dock ifrån sig kritiken.
”Vi fick del av utredarens bedömning i januari och då efterfrågade tjänstemännen hur stora belopp det handlade om. Men eftersom det bedöms vara ett investeringsbeslut från AP-fonderna, så gjordes ingen annan åtgärd med anledning av den informationen”, säger han till Di.
”Vilka investeringsbeslut som AP-fonderna fattar är upp till dem.”
Notan till skattebetalarna
Det blev en förhöjd miljardnota som gick direkt till skattebetalarna i slutändan.
”Vi slår vakt om skattebetalarnas pengar”, lät det från Wykman förra året, ord som inte väger särskilt tungt i sammanhanget.
