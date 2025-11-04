Köpsuget rusar på Stockholmsbörsen

“Aktiehandeln på Nasdaq Stockholm ökade med 14,8 procent jämfört med under oktober 2024”, skriver Nasdaq i en uppdatering.

Miljarder i ökad omsättning

Världens börser, inklusive Stockholm, fick bra fart under oktober.

Index steg som sagt drygt 4 procent och avslutade månaden nära 7 procent upp för året. Det är fortfarande en bit från toppnivåerna från februari tidigare i år men över 20 procent bättre än bottennoteringen i april.

Och det goda börshumöret har nu också smittat av sig på handelsaktiviteten på Stockholmsbörsen.

Den nästan 15 procentiga ökningen av handelsaktiviteten i aktier motsvarar en genomsnittlig daglig handel på 20,398 miljarder kronor, jämfört med 17,770 miljarder kronor under oktober 2024.