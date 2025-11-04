Stockholmsbörsen steg med drygt 4 procent under oktober. Och nu visar ny statistik från börsen själv att den positiva stämningen fick investerarna att öka trycket i orderböckerna rejält.
Köpsuget rusar på Stockholmsbörsen
“Aktiehandeln på Nasdaq Stockholm ökade med 14,8 procent jämfört med under oktober 2024”, skriver Nasdaq i en uppdatering.
Läs även: Analyshuset: Sju aktier att satsa på i november – Dagens PS
Miljarder i ökad omsättning
Världens börser, inklusive Stockholm, fick bra fart under oktober.
Index steg som sagt drygt 4 procent och avslutade månaden nära 7 procent upp för året. Det är fortfarande en bit från toppnivåerna från februari tidigare i år men över 20 procent bättre än bottennoteringen i april.
Och det goda börshumöret har nu också smittat av sig på handelsaktiviteten på Stockholmsbörsen.
Den nästan 15 procentiga ökningen av handelsaktiviteten i aktier motsvarar en genomsnittlig daglig handel på 20,398 miljarder kronor, jämfört med 17,770 miljarder kronor under oktober 2024.
Intresset för ETF:er rusar på Stockholmsbörsen
Även jämfört med september steg aktiviteten i aktiehandeln på Stockholmsbörsen betydligt. Upp 13,9 procent.
Men uppgången i aktiehandeln var ingenting jämfört med hur intresset att handla så kallade ETF:er ökade.
“Handeln i börshandlade fonder (ETFs – Exchange Traded Funds) på Nasdaq Stockholm ökade med 67.3 procent till en genomsnittlig daglig handel på 440,4 miljoner kronor jämfört med 263,2 miljoner kronor under oktober 2024”, skriver Nasdaq.
Bra att veta om börshandlade fonder – ETF:er
Börshandlade fonder, så kallade ETF:er, kan enligt en expert vara enorma tillväxtmotorer i fonduniversum, det här är bra att veta innan du investerar.
SAAB AB (Börskurs SAAB) var den mest handlade aktien per dag på Nasdaq Stockholm under månaden, följd av Atlas Copco AB (börskurs Atlas Copco).
Goldman Sachs Bank Europe AB var den mest aktiva “börsmedlemmen” under månaden på Stockholmsbörsen, följd av Avanza Bank AB.
Läs även: Analys: Tre allvarliga hot mot AI-börsrallyt – Dagens PS
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
