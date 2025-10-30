Dagens PS
Så agerade fondspararna i oktober

Fondspararna köpte Sverige men sålde guld. Det är några av slutsatserna från Avanzas och Nordnets statistik för månaden som gick.
Fondspararna köpte Sverige men sålde guld. Det är några av slutsatserna från Avanzas och Nordnets statistik för månaden som gick. (Foto: Oscar Olsson/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 30 okt. 2025Publicerad: 30 okt. 2025

Efter en stark oktober för den svenska börsen – med uppgång nära 5 procent – verkar svenska fondsparare känna optimism.

Statistik från Avanza visar ett massivt inflöde i Sverigefonder, globalfonder och ädelmetallfonder, medan Nordnets data pekar på att tillväxtmarknadsfonder åter fått fotfäste samtidigt som guldet säljs av.

“Spararna säljer knappt något”

Avanzas sparekonom Felicia Schön ser tydligt hur den positiva stämningen på Stockholmsbörsen under oktober smittat av sig på fondspararna;

“Det finns en tydlig positiv konjunkturindikator i fondhandeln i oktober och det är att spararna knappt säljer något, utan tyngden är med stor majoritet på köpsidan”, säger hon om fondflödena under den gångna månaden.

Felicia Schön, sparekonom på Avana. (Foto: Avanza)

Frida Bratt på Nordnet lyfter fram att intresset för försvarssektorn, som redan haft ett starkt 2025, fortsätter vara eftertraktat;

“Försvar är som bekant en av årets absolut hetaste sektorer. Värderingarna har varit uppe för diskussion men medan vi sett vinsthemtagningar i europeiska försvarsjättar på aktiesidan så köper fondspararna mer i sektorn”, förklarar hon.

Fondspararna säljer av guld

Enligt Avanzas statistik var nettoflödena störst i Sverigefonder, följt av globalfonder och ädelmetallfonder – medan småbolagsfonder, investmentbolagsfonder och Indienfonder var mest nettosålda.

Felicia Schön beskriver:

“Svenskexponerade fondkategorier har varit populära under hela året, men det är inte ofta vi ser dem över globalfonderna på köplistan. Jag tror det beror på en högre framtidstro om den svenska ekonomins utveckling i kombination med lägre värdering på Stockholmsbörsen”.

Frida Bratt, sparekonom Nordnet. (Foto: Nordnet)

Nordnet visar ett något annat mönster: här signaleras att tillväxtmarknader – särskilt Kina – börjar få mer intresse samtidigt som guld säljs av.

“En guldfond är den mest nettosålda fonden hos Nordnet i oktober”, säger Frida Bratt och utvecklar;

“Guldpriset har stigit på grund av geopolitisk osäkerhet, tulloro och massiva köp från centralbanker. De senaste månaderna har vi också sett att privatsparare har hakat på guldtåget. Men nu vågar inte fondspararna tro på att uppgången fortsätter från de här nivåerna.”

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

