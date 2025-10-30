Så agerade fondspararna i oktober

Statistik från Avanza visar ett massivt inflöde i Sverigefonder, globalfonder och ädelmetallfonder, medan Nordnets data pekar på att tillväxtmarknadsfonder åter fått fotfäste samtidigt som guldet säljs av.

“Spararna säljer knappt något”

Avanzas sparekonom Felicia Schön ser tydligt hur den positiva stämningen på Stockholmsbörsen under oktober smittat av sig på fondspararna;

“Det finns en tydlig positiv konjunkturindikator i fondhandeln i oktober och det är att spararna knappt säljer något, utan tyngden är med stor majoritet på köpsidan”, säger hon om fondflödena under den gångna månaden.

Felicia Schön, sparekonom på Avana. (Foto: Avanza)

Frida Bratt på Nordnet lyfter fram att intresset för försvarssektorn, som redan haft ett starkt 2025, fortsätter vara eftertraktat;

“Försvar är som bekant en av årets absolut hetaste sektorer. Värderingarna har varit uppe för diskussion men medan vi sett vinsthemtagningar i europeiska försvarsjättar på aktiesidan så köper fondspararna mer i sektorn”, förklarar hon.