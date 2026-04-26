Han stoppar 127 miljarder – drabbar svenska pensionssparare

I väntan på domen kan den planerade omfördelningen av pensionsmedel inte ske. Därmed stoppas 127 miljarder kronor för pensionsspararna, vilket Dagens PS tidigare rapporterat om.

Erik Fransson, kanslichef på Fondtorgsnämnden, har förklarat att det juridiska efterspelet fått hela processen att avstanna tvärt. I en intervju med Placera har han uppgivit att det i värsta fall kan dröja ett år eller mer innan spararna får tillgång till de nya fonderna, som utlovats hålla högre kvalitet och ha lägre avgifter.

Indecap: Stockholmsbörsen tappar miljarder

Enligt Indecap, som är helägt till 100 procent av Sveriges sparbanker, riskerar Stockholmsbörsen att dräneras på 30 miljarder kronor till följd av den aktuella reformen av premiepensionssystemet, PPM.

Fondbolaget är det första som överklagat Fondtorgsnämndens upphandling av globala aktiefonder till Förvaltningsrätten i Stockholm.

”Ur ett större perspektiv handlar det här om att säkerställa att upphandlingar i den här storleksordningen genomförs korrekt och i det här specifika fallet får ett utfall som gynnar pensionsspararna”, skriver Mats Lagerqvist i ett mejl till Handelsbankens ekonomikanal EFN.

