Stoppet är en följd av att fondbolaget Indecap överklagat fondupphandlingen inom det statliga PPM-systemet.
Han stoppar 127 miljarder – drabbar svenska pensionssparare
Indecap missade själva upphandlingen av globala aktiefonder, men det är inte orsaken till att fondbolaget nu krävt att Förvaltningsrätten i Stockholm prövar saken, försäkrar vd:n.
I väntan på domen kan den planerade omfördelningen av pensionsmedel inte ske. Därmed stoppas 127 miljarder kronor för pensionsspararna, vilket Dagens PS tidigare rapporterat om.
Erik Fransson, kanslichef på Fondtorgsnämnden, har förklarat att det juridiska efterspelet fått hela processen att avstanna tvärt. I en intervju med Placera har han uppgivit att det i värsta fall kan dröja ett år eller mer innan spararna får tillgång till de nya fonderna, som utlovats hålla högre kvalitet och ha lägre avgifter.
Indecap: Stockholmsbörsen tappar miljarder
Enligt Indecap, som är helägt till 100 procent av Sveriges sparbanker, riskerar Stockholmsbörsen att dräneras på 30 miljarder kronor till följd av den aktuella reformen av premiepensionssystemet, PPM.
Fondbolaget är det första som överklagat Fondtorgsnämndens upphandling av globala aktiefonder till Förvaltningsrätten i Stockholm.
”Ur ett större perspektiv handlar det här om att säkerställa att upphandlingar i den här storleksordningen genomförs korrekt och i det här specifika fallet får ett utfall som gynnar pensionsspararna”, skriver Mats Lagerqvist i ett mejl till Handelsbankens ekonomikanal EFN.
Fondbolaget: Pensionssparare blir förlorarna
Han hävdar att Stockholmsbörsen blir stor förlorare på omfördelningen av pensionsmedel och att betydande belopp kommer att försvinna till utlandet när kundernas pengar flyttas från exponering i svenska aktier till globalfonder.
Han gör också gällande att reformen gynnar stora bolag, samtidigt som pensionsspararna är förlorare på minskad konkurrens.
Där till anser Mats Lagerqvist att den historiska avkastningen hamnar i skuggan.
Pekar på flera brister i upphandlingsprocessen
Att överklagan skulle bero på att Indecap missade att vara med i upphandlingen ”är en förenklad bild”, framhåller han. Det fondbolaget vill få prövat handlar i stället ”om hur upphandlingen har genomförts och hur regelverket har tillämpats”, understryker Lagerqvist som menar att det finns en rad ”konkreta brister” i förfarandet.
Det händer med dina fonder när fondtorget upphandlas. Fondtorgsnämnden upphandlar aktivt fonder i PPM med motiveringen att det ska höja kvaliteten och sänka avgifterna. Under processen granskas fonder utifrån hållbarhet och kostnadseffektivitet. Endast ett fåtal utvalda fonder får stanna.
