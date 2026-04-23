Så opålitliga är fondernas toppbetyg

Problemet är större än Morningstar

Fondbetyg är inte det enda som ger sparare en falsk trygghet. Samma mekanism finns överallt. Exempelvis förra årets vinnarlista, bankens ”rekommenderade fonder”, procenttal i fetstil på fondplattformens startsida.

Gemensamt är att de alla tittar i backspegeln.

”Tidigare avkastning säger inget om framtida avkastning på två års sikt och längre”, konstaterar Harry Flam, professor emeritus i internationell ekonomi, som studerat svenska fondförvaltares prestation under en 20-årsperiod.

Morningstars egen redaktör Johanna Englundh håller med: ”Annars finns en risk att man i praktiken jagar gårdagens vinnare.”

Avgiften slår hårdare än betygen

Om stjärnor inte förutspår avkastning, vad gör det då?

Avgiften. Vi har i tidigare artiklar beskrivit att svenska indexfonders avgifter ofta är dubbelt så höga som Pensionsmyndighetens riktmärke.

Över 30 år kan det kosta spararen en kvarts miljon kronor extra.

Samtidigt har koncentrationsrisken i indexfonder nått historiska nivåer. Att följa index är heller inte ett frikort.

Tre saker som väger tyngre än stjärnor

Avgiften. Den faktor som starkast korrelerar med framtida avkastning. Lägre avgift ger mer pengar kvar åt dig. Fondens strategi. Förstår du vad förvaltaren gör? En fond som satsar tungt på ett fåtal branscher kan ge fantastisk avkastning ett år och rasa nästa. Din egen mix. En fond med fem stjärnor som överlappar med dina andra innehav gör portföljen sämre, inte bättre.

Morningstar har själva lanserat en medaljrankning som försöker vara framåtblickande. Men även där är rådet från Englundh att ”inte glömma bort att göra sin egen analys”

Räkna och gör din egen analys

Fem stjärnor är ett kvitto på att en fond haft en bra period. Inte något mer.

Att bygga sin sparstrategi på det är ungefär som att välja restaurang baserat på förra årets recensioner utan att kolla om kocken fortfarande jobbar kvar.

Titta på avgiften, förstå strategin, och sluta jaga stjärnor.