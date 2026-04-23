Morningstars stjärnbetyg styr miljarder i sparkapital. Men hälften av fonderna som fick högsta betyg för tio år sedan har i dag rasat till mellan en och tre stjärnor. För dig som fondsparare är det en viktig påminnelse. Stjärnor säljer, men de förutspår ingenting.
Så opålitliga är fondernas toppbetyg
Fondbolagen älskar Morningstars femstjärniga stämpel. Den syns i reklam, på fondplattformar och i rådgivarnas presentationer. För sparare fungerar den som en genväg – fem stjärnor måste väl betyda att fonden är bra?
Problemet är att betyget bara mäter vad som redan hänt.
Hälften föll ur toppskiktet
En genomgång av Privata Affärer visar hur snabbt betyg kan svänga. Av 16 aktivt förvaltade Sverigefonder som fick fem stjärnor 2016 hade hälften fallit till tre stjärnor eller lägre redan 2021.
I dag har Cliens Sverige Fokus och D&G Aktiefond bara en stjärna. Spiltan Aktiefond Stabil höll fem stjärnor ända till 2022, men har sedan dess halverats till två.
Bara fyra fonder har klarat toppbetyget genom hela perioden. Carnegie Småbolagsfond är ett av namnen, men även den bottnade på en enda stjärna 2019 innan den klättrade tillbaka.
Problemet är större än Morningstar
Fondbetyg är inte det enda som ger sparare en falsk trygghet. Samma mekanism finns överallt. Exempelvis förra årets vinnarlista, bankens ”rekommenderade fonder”, procenttal i fetstil på fondplattformens startsida.
Gemensamt är att de alla tittar i backspegeln.
”Tidigare avkastning säger inget om framtida avkastning på två års sikt och längre”, konstaterar Harry Flam, professor emeritus i internationell ekonomi, som studerat svenska fondförvaltares prestation under en 20-årsperiod.
Morningstars egen redaktör Johanna Englundh håller med: ”Annars finns en risk att man i praktiken jagar gårdagens vinnare.”
Avgiften slår hårdare än betygen
Om stjärnor inte förutspår avkastning, vad gör det då?
Avgiften. Vi har i tidigare artiklar beskrivit att svenska indexfonders avgifter ofta är dubbelt så höga som Pensionsmyndighetens riktmärke.
Över 30 år kan det kosta spararen en kvarts miljon kronor extra.
Samtidigt har koncentrationsrisken i indexfonder nått historiska nivåer. Att följa index är heller inte ett frikort.
Tre saker som väger tyngre än stjärnor
- Avgiften. Den faktor som starkast korrelerar med framtida avkastning. Lägre avgift ger mer pengar kvar åt dig.
- Fondens strategi. Förstår du vad förvaltaren gör? En fond som satsar tungt på ett fåtal branscher kan ge fantastisk avkastning ett år och rasa nästa.
- Din egen mix. En fond med fem stjärnor som överlappar med dina andra innehav gör portföljen sämre, inte bättre.
Morningstar har själva lanserat en medaljrankning som försöker vara framåtblickande. Men även där är rådet från Englundh att ”inte glömma bort att göra sin egen analys”
Räkna och gör din egen analys
Fem stjärnor är ett kvitto på att en fond haft en bra period. Inte något mer.
Att bygga sin sparstrategi på det är ungefär som att välja restaurang baserat på förra årets recensioner utan att kolla om kocken fortfarande jobbar kvar.
Titta på avgiften, förstå strategin, och sluta jaga stjärnor.