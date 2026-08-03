Nya regler för franska investeringar påverkar premien för sparare

Hårdare i Sverige än i Frankrike

Den svenska UDI-lagen kräver anmälan till ISP från 10 procent av rösterna, och den skyldigheten gäller alla investerare, även svenska och andra EU-baserade. Bara investeringar från länder utanför EU kan förbjudas eller villkoras.

ISP hanterade nästan 2 000 anmälningar under 2025, upp 57 procent från 1 261 året innan, varav omkring 98 procent lämnades utan åtgärd. Två förbjöds. Första kvartalet i år kom över 500 anmälningar, en ökning med 46 procent, enligt ISP.

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Den första frågan är om en svensk investerare måste ansöka om tillstånd hos franska finansministeriet. Svaret är nej. Undantaget för EU och EES gäller, och en svensk fond kan köpa franska aktier precis som förut.

Den andra frågan är vad aktien är värd. En del av kursen i ett bolag speglar möjligheten att någon lägger ett uppköpsbud och betalar över marknadspris. För att det ska ske krävs köpare som kan bygga upp ett innehav utan att staten stoppar dem. Det är exakt den möjligheten Frankrike nu begränsar för amerikanskt, brittiskt, kanadensiskt och arabiskt kapital.

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Färre möjliga budgivare innebär lägre sannolikhet för en budpremie. Den svenska fonden slipper alltså ansökan men äger aktien, och det är i aktiekursen effekten uppstår.

Storleken bör dock inte överdrivas. Regeln träffar ett begränsat antal sektorer, och att franska staten värnar ägandet i bolag som Thales har varit känt för marknaden i decennier. Detta är alltså en mindre skärpning av en risk som redan är inprisad, men kostnaden bärs av aktieägarna snarare än av staten.

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