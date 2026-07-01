Bitcoin rasar 52 procent från toppen – kris för toppköpare

Så här mycket har sparare i bitcoin förlorat

För den som köpte nära toppen är fallet brant. En insats på 100 000 kronor i oktober 2025 är i dag värd runt 47 600 kronor, en förlust på drygt halva kapitalet, räknat på nedgången från 126 080 till 60 067 dollar.

Över 500 000 svenskar äger krypto direkt eller via börshandlade produkter på Stockholmsbörsen, enligt Dagens PS tidigare reportage, vilket gör raset till en högst påtaglig plånboksfråga även här.

Är botten nådd eller kan man falla ännu mer?

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Frågan alla ställer sig är om det vänder nu. Argumenten för en botten finns.

Bitcoin handlas fortfarande långt över nivåerna före halveringen 2024, och tidigare cykler har rymt flera fall på 20 till 50 procent innan uppgången återupptagits. Gårdagens studs från 57 800 dollar kan vara ett första tecken på köpintresse.

Samtidigt talar flera signaler emot en snabb vändning. Så länge fonderna blöder kapital och skuldtyngda bolag kan tvingas sälja för att klara sina åtaganden finns bränsle kvar för fler nedgångar. GMO-grundaren Jeremy Grantham har i en intervju med Realtid liknat bitcoins framtid vid en långsam pyspunka.

PS analys

Vår bedömning är att den akuta faran ligger i strukturen, inte i stämningsläget. Bitcoinfonderna såldes in som en väg att få professionellt kapital att stabilisera marknaden, men juni visade motsatsen. När priset vände var det just dessa investerare som drog sig ur först.

En studs på ett par tusen dollar ändrar inte den bilden så länge belånade innehav måste avvecklas för att betala utdelningar och möta uttag. Varje botten riskerar att bli tillfällig.

En svensk sparare som köpte på toppen bör räkna kallt med att återhämtningen kan ta år, inte veckor, och positionera sparkapitalet därefter. Den som lånat till sina mynt har en mycket svår sommar framför sig.

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