Bitcoin handlades igår på lägsta nivån sedan 2024 på omkring 57 800 dollar. Bara det senaste dygnet tvångssåldes hävstångspositioner för 1,26 miljarder dollar, motsvarande 109,4 miljarder kronor.
Bitcoin rasar 52 procent från toppen – kris för toppköpare
Dagens PS varnade så sent som i går för att trycket byggdes upp, då rekordutflöden ur bitcoinfonderna ökade risken för tvångsförsäljningar. Nu har den risken börjat materialiseras. Det drabbade omkring 209 000 traders, enligt The Currency Analytics.
Idag ser det något ljusare ut. Bitcoin handlas kring 60 067 dollar efter att ha studsat upp från gårdagens lägstanivå. Även efter rekylen är kryptovalutan ned cirka 52 procent från rekordet på 126 080 dollar i oktober 2025.
Två krafter driver säljtrycket
Fallet vilar på två samverkande krafter. Den ena är institutionell, där de amerikanska bitcoinfonderna tömts i rekordtakt när professionella investerare minskar risk i stället för att köpa dippen.
Den andra kommer inifrån kryptovärlden. MicroStrategy, numera Strategy, godkände sin första myntförsäljning på flera år, ett brott mot bolagets tidigare ”sälj aldrig”-linje som slog hårt mot marknadshumöret.
När likvidationerna sedan trillar in tvingas belånade positioner stänga, vilket pressar priset ytterligare och drar med nästa led.
Så här mycket har sparare i bitcoin förlorat
För den som köpte nära toppen är fallet brant. En insats på 100 000 kronor i oktober 2025 är i dag värd runt 47 600 kronor, en förlust på drygt halva kapitalet, räknat på nedgången från 126 080 till 60 067 dollar.
Över 500 000 svenskar äger krypto direkt eller via börshandlade produkter på Stockholmsbörsen, enligt Dagens PS tidigare reportage, vilket gör raset till en högst påtaglig plånboksfråga även här.
Är botten nådd eller kan man falla ännu mer?
Frågan alla ställer sig är om det vänder nu. Argumenten för en botten finns.
Bitcoin handlas fortfarande långt över nivåerna före halveringen 2024, och tidigare cykler har rymt flera fall på 20 till 50 procent innan uppgången återupptagits. Gårdagens studs från 57 800 dollar kan vara ett första tecken på köpintresse.
Samtidigt talar flera signaler emot en snabb vändning. Så länge fonderna blöder kapital och skuldtyngda bolag kan tvingas sälja för att klara sina åtaganden finns bränsle kvar för fler nedgångar. GMO-grundaren Jeremy Grantham har i en intervju med Realtid liknat bitcoins framtid vid en långsam pyspunka.
PS analys
Vår bedömning är att den akuta faran ligger i strukturen, inte i stämningsläget. Bitcoinfonderna såldes in som en väg att få professionellt kapital att stabilisera marknaden, men juni visade motsatsen. När priset vände var det just dessa investerare som drog sig ur först.
En studs på ett par tusen dollar ändrar inte den bilden så länge belånade innehav måste avvecklas för att betala utdelningar och möta uttag. Varje botten riskerar att bli tillfällig.
En svensk sparare som köpte på toppen bör räkna kallt med att återhämtningen kan ta år, inte veckor, och positionera sparkapitalet därefter. Den som lånat till sina mynt har en mycket svår sommar framför sig.
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