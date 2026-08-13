Fyra av tolv listade fondbolag redovisar noll kronor i utdelning för 2025, enligt ny sammanställning.
Här är fondbolagen på dekis – noll utdelning
Fondbolaget Prior & Nilsson upplever det största vinstraset – från 85,6 miljoner kronor 2024 till 12,4 miljoner kronor i fjol, framgår det.
Därtill backade det förvaltade kapitalet i bolagets fonder med 21 procent, och detta ledde till rörliga arvoden vilket uppges vara orsaken bakom det stora vinsttappet.
Som en följd av detta krymper utdelningen från 85 miljoner till mer försiktiga 10 miljoner kronor.
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Kundflykt tömde Tin Fonder på miljarder
Allt enligt Placera, som gjort kartläggningen med fondbolagens årsredovisningar som underlag, och som konstaterar att Tin Fonder är en annan olycksfågel på listan.
Där uppges kunder ha plockat ut betydande summor ur deras fonder, som i sin tur resulterade i ett nettoutflöde på 2,4 miljarder kronor.
Vinsten i fondbolaget rasade med dramatiska 75 procent och det har fått Tin Fonder att slopa utdelningen till sina ägare helt för 2025. Året före var den 13,4 miljoner kronor.
Coeli Asset Management, Lynx Asset Management och Origo Fonder delar heller inte ut en krona för fjolåret.
I fallen med Lynx och Origo var det noll utdelningen även 2024.
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Lannebo och Protean stora vinstmaskiner
Det stora glädjeämnet är Lannebo Kapitalförvaltning, som drämmer till med en utdelning på 205 miljoner kronor efter en nästan fördubblad vinst under förra året, skriver Placera.
Lannebo gick då samman med Öhman Fonder och 2024 var utdelningen i det förstnämnda fondbolaget 100 miljoner kronor. Det har alltså skett en fördubbling även där.
Ett fondbolag som sticker ut kaxigt är ”den yngre fondspelaren Protean, som uppges ha fördubblat sin vinst till 21,3 miljoner kronor.
Som en följd av det delar man ut nästan allting, 20 miljoner kronor vilket kan jämföras med en utdelning på 8 miljoner kronor året före.
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