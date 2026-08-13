Här är fondbolagen på dekis – noll utdelning

Som en följd av detta krymper utdelningen från 85 miljoner till mer försiktiga 10 miljoner kronor.

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Kundflykt tömde Tin Fonder på miljarder

Allt enligt Placera, som gjort kartläggningen med fondbolagens årsredovisningar som underlag, och som konstaterar att Tin Fonder är en annan olycksfågel på listan.

Där uppges kunder ha plockat ut betydande summor ur deras fonder, som i sin tur resulterade i ett nettoutflöde på 2,4 miljarder kronor.

Vinsten i fondbolaget rasade med dramatiska 75 procent och det har fått Tin Fonder att slopa utdelningen till sina ägare helt för 2025. Året före var den 13,4 miljoner kronor.

Coeli Asset Management, Lynx Asset Management och Origo Fonder delar heller inte ut en krona för fjolåret.

I fallen med Lynx och Origo var det noll utdelningen även 2024.

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