Rekord i kryptobedrägerier – miljarder försvinner

Professionaliseringen av bedrägerier

Det som sticker ut i den senaste vågen är hur sofistikerade angreppen blivit.

Bedragare bygger hela ekosystem kring sina upplägg, med falska plattformar, trovärdiga appar och avancerad marknadsföring.

Det handlar inte längre om enkla bluffmejl.

Bedrägerierna är i många fall så välgjorda att de speglar legitima investeringstjänster, vilket gör dem svåra att skilja från verkliga alternativ.

Samtidigt drivs spridningen av sociala medier, där tillit kan byggas snabbt och utan insyn.

Kapital flyttas – inte bara förloras

En central insikt är att pengarna inte försvinner. De flyttas.

Det innebär att kryptobedrägerier inte bara är ett konsumentproblem, utan också en marknadsfråga.

Kapital som kunde ha investerats produktivt omfördelas istället till kriminella aktörer.

Det påverkar i längden hela ekosystemets effektivitet och trovärdighet.

En växande risk för marknaden

Paradoxalt nog sker rekordnivåerna samtidigt som kryptomarknaden mognar.

Institutionella aktörer har börjat ta större plats, men infrastrukturen för konsumentskydd har inte utvecklats i samma takt.

Det skapar en obalans.

För investerare innebär det att avkastningspotentialen fortfarande är hög, men att riskbilden blivit mer komplex.

Den största faran är inte längre volatiliteten.

Det är motparten.

Missa inte:

Krig som bettingobjekt: Misstänkt insiderhandel för miljoner – Dagens PS

Bitcoins skapare utpekad som avslöjad – marknaden bryr sig inte – Dagens PS