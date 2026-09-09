Han stal kryptovalutor för flera miljarder – roade sig på nattklubbar och köpte lyxbilar

Tillsammans med kumpaner kom Lam över bitcoin till ett värde av mer än 2,3 miljarder kronor (245 miljoner dollar), pengar som sedan tvättades.

Slängde lyxväskor omkring sig på nattklubbar

22-åringen och hans medbrottslingar sprättade enligt justitiedepartementet i USA i väg nästan 4,8 miljoner kronor på nattklubbar. Därtill shoppade kryptovalutarånarna lyxbilar för ansenliga belopp och köpte exklusiva Hermes Birkin-väskor som kastades ut till nattklubbsgäster under de påkostade festerna.

Det här uppger BBC och berättar att ledaren bakom den gigantiska kryptovalutakuppen, Malone Lam, nu riskerar att dömas till maxstraffet: 20 års fängelse.

”Den åtalade ledde ett internationellt nätverk som utnyttjade offer genom bedrägeri, inkräktade på deras integritet och stal kryptovalutor för hundratals miljoner dollar”, säger den amerikanska åklagaren Jeanine Pirro.

Något datum för domstolsförhandlingarna är inte fastställt för den unge singaporianen, som har berättat att han hoppade av gymnasiet när han var 14 år.

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