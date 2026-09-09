Han spenderade stora summor från kryptovalutakuppen på nattklubbsbesök, enligt det amerikanska justitiedepartementet.
Han stal kryptovalutor för flera miljarder – roade sig på nattklubbar och köpte lyxbilar
Singaporianen Malone Lam erkände på tisdagen att han gjort sig skyldig till utpressning och konspiration i USA i samband med att han organiserat en av tiderna största kryptovalutastölder.
Tillsammans med kumpaner kom Lam över bitcoin till ett värde av mer än 2,3 miljarder kronor (245 miljoner dollar), pengar som sedan tvättades.
Slängde lyxväskor omkring sig på nattklubbar
22-åringen och hans medbrottslingar sprättade enligt justitiedepartementet i USA i väg nästan 4,8 miljoner kronor på nattklubbar. Därtill shoppade kryptovalutarånarna lyxbilar för ansenliga belopp och köpte exklusiva Hermes Birkin-väskor som kastades ut till nattklubbsgäster under de påkostade festerna.
Det här uppger BBC och berättar att ledaren bakom den gigantiska kryptovalutakuppen, Malone Lam, nu riskerar att dömas till maxstraffet: 20 års fängelse.
”Den åtalade ledde ett internationellt nätverk som utnyttjade offer genom bedrägeri, inkräktade på deras integritet och stal kryptovalutor för hundratals miljoner dollar”, säger den amerikanska åklagaren Jeanine Pirro.
Något datum för domstolsförhandlingarna är inte fastställt för den unge singaporianen, som har berättat att han hoppade av gymnasiet när han var 14 år.
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Började planera bitcoin-kuppen i USA direkt
I oktober 2023 reste han till USA och höll sig kvar där efter att hans visum gått ut.
Hans brottslighet, som resulterade i en av tidernas största kryptovalutastölder, ska ha pågått från oktober 2023 till i vart fall maj 2025.
Han blev bekant med sina kumpaner via onlineplattformar, samtliga medbrottslingar kommer från USA.
Enligt det amerikanska justitiedepartementet fungerade Lam som hjärnan som planerade allt i det kriminella företaget.
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Lyxklockor, privatjet och höll sig med livvakter
”De lurade folk att lämna ut konfidentiell information och utförde enstaka heminbrott för att få tag på information som gjorde det möjligt för dem att tömma offrens kryptovalutaplånböcker”, skriver BBC med hänvisning till de amerikanska myndigheterna.
Pengarna som kryptovalutatjuvarna kom över gick även till lyxiga klockor och kläder och dyra bostäder som hyrdes i Los Angeles, Hamptons och Miami, men även till resor med privat jetplan och livvakter.
Malone Lam greps av FBI i september 2024.
En av hans kumpaner har redan fått sin dom: 70 månaders fängelse.
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