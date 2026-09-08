Nästan alla bitcoin hos blockedjan Liquid Network har blivit stulna av hackare – trots att det inte ska kunna ske.
Bitcoin för 3 miljarder stulna från ”säkert kassaskåp” – "vi ber om ursäkt"
Hackarna roar sig med att göra intrång för att visa att det som påstås vara kassaskåpssäkert går utmärkt att bryta sig in i.
Det har nu drabbat Liquid Network och enligt Bloomberg blev blockkedjan av med omkring 4 000 bitcoin av totalt 4 200 i företagets så kallade plånbok. Värdet på bytet uppskattas till motsvarande knappt 3 miljarder kronor. Stölden genomfördes på bara 23 minuter.
Specialister på att slå hål på säkerheten
Liquid Network hävdar att de utsatts för ”white hat-hackare”, som är experter på att spåra säkerhetsluckor för att flytta pengar.
Deras syfte med dataintrången är att visa på sårbarheten i säkerheten. Ofta återlämnar de sedan sina byten mot en belöning.
Under tiden som ärendet utreds har det drabbade nätverket stoppat alla transaktioner.
”Likvida plånböcker kommer att påverkas, och vi ber om ursäkt för eventuella besvär. Federationsmedlemmar arbetar aktivt med att lösa detta så att vi kan återställa normal nätverksaktivitet”, skriver Liquid Network.
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Hackarna ska ha återlämnat en del av bytet
Alex Thorn, forskningschef på kryptoföretaget Galaxy Digital, uppger att hackarna har returnerat 3 400 bitcoin och behållit bitcoin för cirka motsvarande cirka 451 miljoner kronor för sig själva, berättar Bloomberg.
I samband med stölden ska pengarna ha flyttats via avvecklingsplattformen SideSwap, men enligt Liquid var säkerhetsnyckeln inte komprometterad
Liquid Network har funnits sedan 2018 då det lanserades av teknikföretaget Blockstream.
Transaktioner av bitcoin uppges gå snabbare via det aktuella nätverket än vad bitcoins huvudnätverk kan erbjuda. Därför används det i hög grad av kryptobörser, däribland BTSE och Bitfinex.
Kryptoindustrin utsatt för flera stölder på kort tid
Kryptoindustrin har på senare tid utsatts för en rad attacker. Förra veckan stals motsvarande drygt 57,5 miljoner kronor från en utlåningsplattform kopplad till Crypto.com, och i augusti blev ett kanadensiskt kryptoföretag av med nästan 7,9 miljarder kronor i samband med en kupp.
”Även om dessa händelser förståeligt nog kan skaka konsumenternas förtroende, belyser de var kritiska infrastrukturåtgärder behöver stärkas, och varför omfattande säkerhet över hela kedjan är avgörande för operatörer”, säger Ziqing Ang , policychef i Asien-Stillahavsområdet på TRM Labs, till Bloomberg.
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