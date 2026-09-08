Bitcoin för 3 miljarder stulna från ”säkert kassaskåp” – "vi ber om ursäkt"

Hackarna ska ha återlämnat en del av bytet

Alex Thorn, forskningschef på kryptoföretaget Galaxy Digital, uppger att hackarna har returnerat 3 400 bitcoin och behållit bitcoin för cirka motsvarande cirka 451 miljoner kronor för sig själva, berättar Bloomberg.

I samband med stölden ska pengarna ha flyttats via avvecklingsplattformen SideSwap, men enligt Liquid var säkerhetsnyckeln inte komprometterad

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Liquid Network har funnits sedan 2018 då det lanserades av teknikföretaget Blockstream.

Transaktioner av bitcoin uppges gå snabbare via det aktuella nätverket än vad bitcoins huvudnätverk kan erbjuda. Därför används det i hög grad av kryptobörser, däribland BTSE och Bitfinex.

Kryptoindustrin utsatt för flera stölder på kort tid

Kryptoindustrin har på senare tid utsatts för en rad attacker. Förra veckan stals motsvarande drygt 57,5 miljoner kronor från en utlåningsplattform kopplad till Crypto.com, och i augusti blev ett kanadensiskt kryptoföretag av med nästan 7,9 miljarder kronor i samband med en kupp.

”Även om dessa händelser förståeligt nog kan skaka konsumenternas förtroende, belyser de var kritiska infrastrukturåtgärder behöver stärkas, och varför omfattande säkerhet över hela kedjan är avgörande för operatörer”, säger Ziqing Ang , policychef i Asien-Stillahavsområdet på TRM Labs, till Bloomberg.

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