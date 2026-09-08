Sajter som tillhandahåller kryptovalutor förbereder sig i regel på hackerattacker. Ändå tycks det inte fungera särskilt väl.
35 miljarder i krypto har försvunnit på kort tid – trots säkerhetskontroller
Att kryptomarknaden har drabbats av omfattande cyberattacker är väl dokumenterat i medier.
Men det är inte lika känt att detta har skett trots att många av de plattformar som utsatts har genomgått externa säkerhetsgranskningar.
Experter pekar på ett växande problem i branschen: traditionella säkerhetsmetoder är inte alltid utformade för att upptäcka de typer av sårbarheter som angripare faktiskt utnyttjar.
Majoriteten hade försökt förbereda sig
Mellan januari 2025 och juli 2026 förlorade kryptoplattformar mer än 3,63 miljarder dollar, runt 35 miljarder kronor, till cyberattacker och stulna passnycklar, enligt en rapport från kryptodataplattformen CoinGecko som CNBC refererar till.
Omkring 88 procent av de stulna tillgångarna kom från plattformar som hade genomfört oberoende säkerhetskontroller.
Även bland de drabbade plattformarna som helhet hade omkring 60 procent genomgått sådana granskningar.
Problemet är att en säkerhetskontroll inte nödvändigtvis innebär att en plattform är skyddad mot alla angrepp.
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Blev av med miljarder
Dessa kontroller kan vara begränsade till specifika delar av en teknisk infrastruktur, medan angripare i stället kan utnyttja exempelvis operativa rutiner, åtkomstkontroller eller komponenter som inte omfattas av granskningen.
Ett aktuellt exempel är Liquid Network, ett Bitcoin-baserat nätverk för betalningar och avveckling.
I början av september uppgav nätverket att omkring 4 000 bitcoin, värda cirka 320 miljoner dollar, hade tagits ut från dess så kallade federation wallet, skriver Reuters.
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Har hänt fler gånger
Liquid beskrev personerna bakom uttaget som påstådda ”white-hat hackers”, men händelsen innebar ändå att nätverket stoppade nya transaktioner.
Angreppet illustrerar samtidigt komplexiteten i dagens kryptoinfrastruktur. Liquid uppgav att uttagen genomfördes via SideSwap, en plattform som har rätt att hantera uttag från nätverket.
Den nyckel som användes för själva processen ska enligt Liquid däremot inte ha varit komprometterad.
Liquid är långt ifrån det enda exemplet. Det största fallet under perioden var Bybit, där omkring 1,4 miljarder dollar stals i februari 2025. KelpDAO och Drift Protocol förlorade ytterligare hundratals miljoner dollar.
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