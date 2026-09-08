35 miljarder i krypto har försvunnit på kort tid – trots säkerhetskontroller

Experter pekar på ett växande problem i branschen: traditionella säkerhetsmetoder är inte alltid utformade för att upptäcka de typer av sårbarheter som angripare faktiskt utnyttjar.

Majoriteten hade försökt förbereda sig

Mellan januari 2025 och juli 2026 förlorade kryptoplattformar mer än 3,63 miljarder dollar, runt 35 miljarder kronor, till cyberattacker och stulna passnycklar, enligt en rapport från kryptodataplattformen CoinGecko som CNBC refererar till.

Omkring 88 procent av de stulna tillgångarna kom från plattformar som hade genomfört oberoende säkerhetskontroller.

Även bland de drabbade plattformarna som helhet hade omkring 60 procent genomgått sådana granskningar.

Problemet är att en säkerhetskontroll inte nödvändigtvis innebär att en plattform är skyddad mot alla angrepp.

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